Macwelt am Morgen: 7.2.23 – für ein besseres Netz

Es ist der zweite Tag dieser Arbeitswoche, die bereits die zweite Woche in diesem Monat ist, der wiederum als der zweite des Jahres durchgeht.

Man merkt der leicht schrägen, aber jedes Jahr anwendbaren Definition des Safer Internet Day an, dass Algorithmen in unserer digitalen Welt eine immer wichtigere Rolle spielen. Nicht nur diejenigen, die bei unserer Suchmaschine ausrechnen, was für uns am relevantesten sein könnte oder für unser Internetkaufhaus, was wir denn schon jetzt wieder kaufen sollten.

Algorithmen, also Rechenvorschriften, müssen auch wir analoge Systeme (andere sagen ja “Biochemische Hochleistungscomputer”) verinnerlichen, etwa, wenn wir uns unser Masterpasswort merken wollen, dazu hatten wir am 1. Februar, dem “Ändere dein Passwort”-Tag schon ausführlich geschrieben.

Der Safer Internet Day ist ein weltweiter Aktionstag, der zu mehr Online-Sicherheit mahnen soll ein besseres Internet für Kinder und Jugendliche anstrebt.

Das Motto in diesem Jahr lautet #OnlineAmLimit, wie die gemeinnützige Organisation Klicksafe erklärt, die sich in Deutschland um den Safer Internet Day kümmert.

Das übergreifende Thema in diesem Jahr illustriert Klicksafe anhand von vier Videos, die eine vierköpfige Familie zeigen, die dringend am digitalen Detox arbeiten sollte. Sich in Online-Welten zu verlieren und den Bezug zur Realität zu verlieren, kann auch Erwachsenen passieren.

Nur stimmt die Gegenbehauptung von einigen selbst ernannten und vermeintlichen Experten nicht, dass die Digitalisierung Kinder dumm machen würde, unsportlich und kurzsichtig. Um im Beispiel von Klicksafe zu bleiben: Dysfunktionale Familien benötigen keine Macs, iPads und iPhone, um nebeneinander her zu leben. Den Zweck erfüllen auch Fernseher, Bücher, Radio und andere Ablenkungen, die gerade zu zur Sucht werden können.

So hat alles seine zwei Seiten – im Internet kann man sich verlieren. So wie zwischen den Seiten von Büchern, nicht nur am zweiten Tag der zweiten Woche des zweiten Monats.

