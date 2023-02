iPhone will bald Airpods laden können – es bestehen noch Probleme

Das will nach eigener Auskunft 9to5Mac erfahren haben. Der Mac-Blog hat demnach von nicht näher benannten ”Quellen, die mit der Angelegenheit vertraut sind”, gehört, dass Apple diese Funktion gern schon mit dem iPhone 14 Pro eingeführt hätte, doch dieser Termin sich nicht realisieren ließ. Nun deuten diese Quellen darauf hin, dass die Apple-Ingenieur:innen die Entwicklung des beidseitigen kabellosen Ladens zusammen mit Software-Optimierungen dafür vorantreiben.

Drahtloses Laden in beide Richtungen

Das umgekehrte kabellose Laden, auch als beidseitiges (bidirektionales) kabelloses Laden bezeichnet, ist eine Technologie, um nicht nur ein Telefon mit einem kabellosen Ladegerät aufzuladen, sondern das Gerät selbst auch zum drahtlosen Aufladen von Zubehör verwenden. Wie 9to5Mac schreibt, sollen die iPhones schon seit dem iPhone 12 zumindest teilweise über die erforderliche Hardware für das umgekehrte kabellose Laden verfügen. Aus entsprechenden Unterlagen gehe hervor, dass die iPhone 12-Reihe zwar Hardware zum kabellosen Laden enthielt, die Funktion aber nicht aktiv war. Das Magsafe-Battery-Pack, das ebenfalls mit dem iPhone 12 vorgestellt wurde, enthielt demnach einen Teil von Apples Fortschritt zum kabellosen Rückwärtsladen. So habe man ein Lightning-Kabel an das iPhone anschließen können, und das iPhone sendete dann Strom an das Magsafe-Battery-Pack. Dennoch hat Apple dies nicht explizit als kabelloses Aufladen bezeichnet.

Laden von Airpods auf der Rückseite des iPhones

Durch eine vollständige Implementierung von ”Reverse Wireless Charging” könnte das iPhone jedes Qi-fähige Zubehör aufladen, führt 9to5Mac weiter aus. Damit ließen sich insbesondere Airpods direkt aufladen. Dazu müssten diese lediglich auf die Rückseite des iPhones gelegt werden.

Intern soll Apple an einer ”einzigartigen” “Wireless Power Out”-Firmware als Grundlage für diese Funktion arbeiten. Dies sei ein wichtiger Aspekt für die laufenden Tests und die Entwicklung der Hardware für das Reverse Wireless Charging. Besonders die Verwaltung der Ladegeschwindigkeiten zwischen dem iPhone und dem anderen Gerät stehe hier im Fokus, wie auch Fragen zur Wärmeableitung und der Ladeeffizienz. Zudem soll Apple eine spezielle Benutzeroberfläche für das kabellose Rückwärtsladen entwickeln, welche derjenigen ähnlich sein werde, die derzeit für Magsafe-Ladegeräte und Zubehör verwendet wird. Diese würde Animationen auf dem Bildschirm sowie einen Soundeffekt beinhalten, der anzeigt, dass das beidseitige kabellose Laden eingeleitet wurde.

Befürchtung: Gleiches Schicksal wie Airpower-Ladematte

Laut den Quellen von 9to5Mac könnte sich das kabellose Aufladen letztlich wieder verzögern oder sogar ganz gestrichen werden. Die Funktion sei mindestens seit dem iPhone 11 in Arbeit und hat sich aufgrund von Bedenken bezüglich des Wärmemanagements und der Ladegeschwindigkeit als Herausforderung erwiesen. Da kann man nur hoffen, dass dieses spannende Feature nicht ein ähnliches Schicksal wie die Idee von Apple einer angekündigte Qi-Ladematte (“Airpower”) für bis zu drei Geräte erleidet …