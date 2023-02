Bunter als Airpods: Beats Fit Pro in drei neuen Farben erhältlich

Update: Wie Anfang des Monats berichtet (siehe unten), hat Apple gestern tatsächlich drei neue Farben der Beats Fit Pro eingeführt: In Deutschland heißen Sie „Korallenpink, Voltgelb und Wellenblau“. Die UVP bleibt unverändert bei 249,95 Euro, erhältlich sind Sie aktuell nur bei Apple selbst, wobei man sie noch nicht in den Warenkorb legen kann. Andere Händler werden in den nächsten Tagen sicherlich nachziehen. So sehen die Farben aus:

Ursprünglicher Beitrag vom 7. Februar 2023:

Seit Übernahme der Marke gehören die Beats Fit Pro zu den farbenfröhlichsten Produkten in Apples Sortiment. Nachdem das Unternehmen im August 2022 die Palette in Kooperation mit Kim Kardashian um drei verschiedene Hauttöne erweitert hat, sollen bald drei neue auf den Markt kommen: Volt Yellow, Coral Pink und Tidal Blue.

New colors coming up on the Beats Fit Pro



Volt Yellow

Coral Pink

Tidal Blue — @jio@procursus.social (@Jioriku) February 5, 2023

Geleakt hat diese Information Twitter-User Jioriku, der bei Apple-Gerüchten kein großer Name ist, aber auch kein völlig unbekannter. Den Kollegen von Macrumors wurden nach dem Tweet außerdem Produktbilder der drei neuen Farbvarianten zugespielt. In den Warensystemen mancher europäischer Händler seien die neuen Farben bereits gelistet.

Apple hat die Beats Fit Pro 2021 vorgestellt, die sich deutlich an den Airpods Pro der ersten Generation orientieren, was den Funktionsumfang angeht. Noise Cancelling, Transparenzmodus, Siri, Kopf-Tracking und Spatial Audio – alles mit drin. Der größte Unterschied ist optischer Natur: Die Beats Fit Pro kommen einerseits in vielen verschiedenen Farben, andererseits fehlt ihnen der markante Stiel der Airpods. Dafür besitzen Sie eine kleine Flosse, dank der sie deutlich sicherer im Ohr sitzen als die Airpods.

Wenn Apple knapp anderthalb Jahre nach Produkteinführung drei neue Farben auf den Markt bringt, setzt das natürlich auch ein Zeichen. Ein ordentlicher Refresh, mit dem Apple die Beats Fit Pro beispielsweise technisch auf eine Linie mit den Airpods Pro der zweiten Generation bringen könnte, würde dann frühestens Ende 2023, wahrscheinlich aber erst 2024 im Raum stehen. Eine Preissenkung des „alten“ Modells mit der Einführung der neuen Farben ist indes unwahrscheinlich, aktuell sind sie für rund 200 Euro im Handel erhältlich, bei Apple selbst kosten die kabellosen Fitness-Kopfhörer weiterhin rund 250 Euro.

