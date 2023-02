Wie Sie die Seriennummer des Homepods herausfinden

Die Seriennummer eines Apple-Geräts ist in etwa so wichtig wie das eigene Geburtsdatum oder die Sozialversicherungsnummer: Bei jedem “Behördengang”, sei es die Garantieabdeckung oder ein Support-Fall, muss man sie früher oder später nennen. Beim Homepod ist diese Seriennummer etwas leichter zu finden als bei einem iPhone oder einer Apple Watch. So finden Sie es heraus:

Seriennummer des Homepods in der Home-App herausfinden

Öffnen Sie die Home-App und tippen Sie auf den Eintrag “Homepod”; In dem Fenster tippen Sie auf “Einstellungen”; Falls Sie zwei Homepods als Stereo-Paar eingerichtet haben, müssen Sie hier zusätzlich den konkreten Homepod auswählen. In dem Info-Fenster erscheint nun eine Zusammenfassung der Informationen, ziemlich in der Mitte findet sich der Eintrag mit der Seriennummer.

Die Seriennummer eines Homepods findet man am schnellsten in der Home-App Halyna Kubiv

Seriennummer des Homepods auf der Verpackung finden

Haben Sie noch die Verpackung des Homepods parat, können Sie die Seriennummer dort finden. Machen Sie auf der unteren Seite des Kartons den Strichcode ausfindig, die Seriennummer des konkreten Geräts ist meist in der unmittelbaren Nähe davon abgedruckt.

Seriennummer des Homepods auf dem Gehäuse finden

Anders als bei iPhones führt ein Homepod die eigene Seriennummer auf dem Gehäuse, doch diese muss man erst finden. Die Seriennummer befindet sich an der unteren Seite mit dem Apple-Logo, doch zumindest beim weißen Homepod ist die Schrift so dünn und hell, dass wir die Probleme hatten, diese zu entziffern. Beim schwarzen Modell ist die Schrift etwas leserlicher, aber auch hier muss man recht gute Augen haben, um den alphanumerischen Code zu entschlüsseln.

Die Seriennummer eines Homepods befindet sich auf der Unterseite des Geräts. Halyna Kubiv

