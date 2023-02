Wie Sie dank Homepod Ihre Heizung und Luftentfeuchter automatisieren

Schon seit seiner Vorstellung 2020 steckt im Homepod Mini ein Sensor für Feuchtigkeit und Temperatur. Erst mit der aktuellen Firmware – wir berichteten – kann dieser Sensor aber genutzt werden. Sie wollen die Temperatur oder Luftfeuchtigkeit erfahren?

Dann müssen Sie den Homepod nun nur noch fragen: „Hey Siri, wie warm ist es in diesem Zimmer“ oder „Hey Siri, wie ist die Luftfeuchtigkeit in diesem Zimmer“ Schon erfahren Sie die Angabe in Celsius oder Prozent. Auch über die Home-App kann man diese Daten unter iOS und macOS abrufen, unter Kategorien finden Sie dazu nun die neue Kategorie „Klima“, hier sieht man Temperatur und Feuchtigkeit in einer Übersicht.

IDG

Automation erstellen

Tippt man in dieser Übersicht auf eines der beiden kleinen Symbole, öffnet sich ein Untermenü und man kann eine eigene Automation hinzufügen. Das Prinzip ist sehr einfach, bei Überschreiten einer bestimmten Feuchtigkeitsschwelle oder Temperatur kann eine Aktion gestartet werden. Weitere Bedingungen können die Tageszeit oder der eigene Standort („Person“) sein – etwa, dass eine Aktion nur in der Arbeitszeit und nur ihn Ihrer Anwesenheit startet.

Was soll man aber mit den neuen Funktionen anfangen? Die sinnvollsten Nutzungsmöglichkeiten sind nach unserer Meinung die automatische Ansteuerung eines Luftentfeuchter oder Befeuchter und das Abspielen von einem Warn-Ton.

Tippen Sie auf Temperatur oder Luftfeuchtigkeit, sehen Sie ein neues Fenster mit der Option “Automation hinzufügen” IDG

Luftentfeuchter automatisch starten

Für ein Büro ist eine Luftfeuchtigkeit zwischen 40 und 60 Prozent ideal, feuchter oder trockener sollte die Luft besser nicht sein. Bei zu feuchter Luft besteht Schimmelgefahr, trockene Luft kann Erkältungen und Augenprobleme verursachen. Das Problem mit Geräten wie Luftentfeuchtern und Luftbefeuchtern: Sie messen natürlich eigenständig die Luftfeuchtigkeit. Dazu müssen sie aber eingeschaltet sein, sind unter Umständen bereits im Ruhemodus relativ laut und verbrauchen teuren Strom. Mit einer per Homekit gesteuerten Schaltsteckdose kann man aber dafür sorgen, dass sie nur bei Bedarf eingeschaltet werden.

Apple HomePod mini space grau

1. Schritt IDG Wir wählen in der oben gezeigten Ansicht “Automation hinzufügen” und erhalten das Fenster für die erste Bedingung. Hier wählen wir „Feuchtigkeit – Steigt über – 55 Prozent“. (Nutzer eines staubtrockenen Büros mit Luftbefeuchter können hier natürlich ebenso gut „Fällt unter – 35 Prozent“ wählen.) 2. Schritt IDG Eine Eve Energy befindet sich bereits in unserem Heimnetz (“Dose”), wir müssen das Gerät jetzt nun nur noch auswählen. Hängt an dieser Steckdose ein Luftbefeuchter oder Luftentfeuchter, wird dieser automatisch ein- oder ausgeschaltet. 3. Schritt IDG Am Schluss werden alle Schritte aufgelistet und man drückt auf “Fertig”. Auf Wunsch können Sie mit den gleichen Schritten auch eine Ausschaltaktion definieren. Ein Gerät kann nämlich ab einem erreichten Wert auch wieder ausgeschaltet werden. Für das Ausschalten tippen Sie auf das Symbol der Steckdose und wählen die Option “Aussschalten”.

Tonsignal vom Homepod ausgeben lassen

Es gibt einen weiteren interessanten Einsatz, wir können und das Erreichen einer bestimmten Schwelle per Tonsignal anzeigen lasen.

Das Abspielen kann man allerdings nur unter iOS aktivieren.

IDG

Die ersten Schritte sind identisch, dann muss man aber statt dem Gerät den Homepod selbst auswählen – schließlich soll er das Signal erzeugen.

IDG

Im nächsten Fenster sehen wir die Option “Audio auswählen”. Hier legen wir fest, was der Homepod beim Erreichen einer bestimmten Schwelle abspielt.

IDG

Neben Apple Music stehen auch die Ambient Sounds von iOS zur Verfügung, man kann sich hier einen Ton frei auswählen.

Die Sensoren lassen sich aber auch per Kurzbefehl auslesen. Sie können so per Kurzbefehle-App auch komplexere Aktionen starten. Möglich ist etwa, dass man per Kurzbefehl den aktuellen Stand ausliest und in einer Textdatei sammelt – oder sich per Kurzbefehl die Temperatur anzeigen lässt. Für diese Abfrage bietet Kurzbefehlen den vorgegebenen Kurzbefehl “Den Status von Zuhause abrufen”. Der Sensor lässt sich hier per Ausklappmenü auswählen, dann können Sie weitere Aktionen ergänzen. Sie wollen etwa einfach nur die aktuelle Temperatur aufrufen? Dann müssen Sie hier nur noch “Ergebnis einblenden” ergänzen. Am Mac können Sie diesen Kurzbefehl dann etwa im Dock ablegen und so schnell und bequem die Sensordaten abrufen.

Mit diesem simplen Kurzbefehl blenden wir die aktuellen Sensordaten ein. IDG

Der Nachteil gegenüber den Automationen: Die Kurzbefehle werden nicht vom Homepod, sondern von dem Mac oder iPhone gesteuert. Für Langzeitaktionen, etwa die Temperaturdaten eines ganzen Tages zu protokollieren, ist diese Methode nicht ideal.

Hier erfassen wir die Sensordaten in einer Textdatei, die im iCloud-Ordner Kurzbefehle landet. IDG

Aktuell bester Preis: Homepod 2