Patent: So könnte die Apple Watch eine Kamera bekommen

Ein großer Vorteil der Apple Watch sind ihre Armbänder und ihre weit reichende Kompatibilität: Selbst an die älteste Uhr passen die Bänder der jüngsten Kollektion und neue Uhren lassen sich auch mit alten und lieb gewonnenen Armbändern nutzen. Ein Patent lässt aber darauf schließen, dass sich Apple womöglich von dieser Kompatibilität verabschieden könnte.

Künftige Apple Watches sollen sich demnach leichter und schneller von ihren Armbändern und damit von ihrem angestammten Einsatzort trennen lassen, berichtet Apple Insider. „Der Befestigungsmechanismus der Uhr kann es ermöglichen, neue oder nützliche Funktionen in das Uhrengehäuse zu integrieren, die möglicherweise nicht möglich oder praktisch sind, während das Uhrengehäuse an der Uhr des Benutzers befestigt ist“, erklärt Apple die Idee.

Sprich: Mit einem schnellen Griff nimmt man die Uhr vom Handgelenk und stellt mit an der Unterseite angebrachten Sensoren Dinge an, die sonst nicht möglich sind. So wäre ein Kameraobjektiv an dieser Stelle denkbar, aber auch Vitalfunktionen vermessende Fühler, die man an anderen Körperstellen anbringt – etwa ein Thermometer, das in der Achselhöhle arbeiten könnte.

Dabei muss sich Apple nicht einmal zwangsweise von den bisherigen Armbändern und ihrem Befestigungsmechanismus trennen, eine weitere Idee des Patents beschreibt, wie sich die Uhr samt Armbändern von einer fest mit dem Arm verbundenen Unterlage schnell lösen ließe: “Der Befestigungsmechanismus kann mit einem nestartigen Mechanismus implementiert werden, bei dem das Uhrenarmband um das Handgelenk des Benutzers gewickelt bleiben kann, wenn das Gehäuse vom Handgelenk des Benutzers entfernt wird und/oder das Gehäuse wieder am Handgelenk des Benutzers befestigt wird”.