Homepod im Teardown: Leichter zu zerlegen, besser reparabel

Der arme neue Homepod 2, mag man denken, wenn dieser in einem der üblichen Prozedere nach Neuerscheinung eines Apple-Gerätes sich auch im wahrsten Sinne des Wortes öffnen oder besser gesagt öffnen lassen muss – Schrauben, Klemmen, Anschlüsse und Kabel sind da kein Hindernis für in diesem Fall Brandon Geekabit, der das Ganze in einem etwa elfminütigen Video auf Youtube präsentiert. Und das sieht auch sehr gekonnt aus, dazu die passenden Werkzeuge, so dass man sich vermutlich auch um den Wiederaufbau des smarten Lautsprechers von Apple keine Sorgen machen muss.

Zunächst demonstriert Brandon Geekabit die wichtigsten Unterschiede zum Vorgängermodell – vor allem sitzt die nach wie vor plane Oberfläche mit der Touchsteuerung und den Bedienelementen jetzt nicht mehr oben auf, sondern ist leicht in das Innere des Zylinders versetzt. Außerdem gibt es nun die Möglichkeit, das Kabel der Stromverbindung einfach abzuziehen, zuvor war es fest mit dem Homepod verbunden – das hatten wir in unserem Test schon lobend erwähnt.

Die Unterschiede finden sich vor allem innen

Interessanter wird es aber im inneren Bereich, wie auch im Bericht von 9to5Mac zu diesem Teardown festgestellt wird. So arbeitet sich der User langsam von außen nach innen, indem zunächst die Touchsteuerung mit den darunter liegenden Elementen und dann das schützende Netz entfernt wird. Im weiteren Verlauf zeigt sich, dass der neue Homepod über eine vereinfachte Hardware verfügt: So gibt es nun fünf Hochtöner (Tweeter) anstelle von sieben und vier Mikrofone anstelle von sechs, das hatte Apple schon bei der Vorstellung des neuen Homepods klargestellt.

Ein weiterer Unterschied ist ein eingebauter Sensor zur Anzeige der aktuellen Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit. Am Ende des Teardowns ist der Youtuber der Meinung, dass der Homepod 2 trotz der Ähnlichkeiten viel einfacher zu zerlegen ist: ”Dieses Jahr ist das Zerlegen viel einfacher und es scheint, dass die Teile gut austauschbar sind”, heißt es als Teaser unter dem Video. Leider bedeute das nicht, dass man ihn zu Hause leicht selbst reparieren könnte.