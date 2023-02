Der Mac wird bei Apple-Kunden unpopulär

Der Mac ist bei Apples Kundschaft nur noch das viertpopulärste Gerät, ergibt eine Untersuchung der Marktforscher von Consumer Inteligence Research Partners (CIRP). Die Metrik, die zu diesem Ergebnis führt, ist aber recht seltsam.

Denn CIRP fragt alle Kunden, die mindesten ein Gerät von Apple besitzen, um welche es sich denn genau handelt. Wenig überraschend besitzen 90 Prozent aller Apple-Kunden ein iPhone, im Weihnachtsgeschäft hatte Apple fast 66 Milliarden US-Dollar in der Sparte eingenommen, was in etwa 75 Millionen verkauften Geräten entsprechen dürfte. Im Dezemberquartal lag die iPad-Sparte mit 9,4 Milliarden US-Dollar vor dem Mac mit 7,7 Milliarden US-Dollar. Neue Macs hatte es aber erst im Januar gegeben, während Apple im Oktober iPad und iPad Pro aktualisiert hatte.

Nur noch die Hälfte besitzt einen Mac

So folgt das iPad in der CIRP-Popularitätsrechnung auf Platz 2, 73 Prozent aller Apple-Kunden haben ein. Auf Platz drei liegt schließlich die Apple Watch mit einem Wert von 58 Prozent – und nur 50 Prozent besitzen einen Mac.

Die meisten Kunden haben freilich mehr als nur ein Produkt im Einsatz, wer nur ein einziges Produkt von Apple hat, bei dem ist es zu 59 Prozent ein iPhone. Es folgen iPad und Mac auf den Plätzen, die Apple Watch fehlt hier aus Gründen: Sie lässt sich nach wie vor nur mit einem iPhone zusammen betreiben.