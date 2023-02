Neues Spotify-Feature will Empfehlungen verbessern

Spotify rollt jetzt eine neue Funktion aus, die zu besseren Ergebnissen bei Musikempfehlungen führen soll. Bestimmte Wiedergabelisten kann man nun von den Algorithmen ausschließen, die anhand des bisher bewiesenen Musikgeschmacks nach neuer Musik suchen, die auch gefallen könnte. Die Funktion findet man bei jeder Wiedergabeliste unter dem Menü hinter den drei Punkten.

Welchen Zweck das verfolgt

Einige Wiedergabelisten bei Spotify (und sicher auch bei Apple Music) hat man nur zu bestimmten Zwecken angelegt. Etwa, um die Kinder zum Einschlafen zu bespaßen oder auf längeren Autofahrten zu unterhalten, um mit weißem Rauschen selbst zu Ruhe und mehr Konzentration zu kommen oder für bestimmte Anlässe wie Weihnachten, der Faschingsparty und dem Oktoberfestanstich.

Wenn dann aber nun in den Empfehlungen für neue Musik zur Unzeit Kinderlieder, weißes Rauschen oder Ballerman-Hits auftauchen, bereitet das keine Freude.

Wie Apple neue Musik empfiehlt

Bestimmte Wiedergabeliste von der Empfehlung neuer Musik auszuschließen – oder zu bestimmten Tages- und Jahreszeiten sogar von der Wiedergabe – ist ein Feature, das wir uns auch für Apple Music wünschen. Nicht nur dann, wenn bei zufälliger Musik aus der gesamten eigenen Mediathek im Juli Bing Crosby vom Schnee singt.

Die Musikempfehlungen Apples sind per se auch nicht schlecht und basieren auf den individuellen Musikgeschmäckern der Hörer:innen. “Unendliche” Wiedergabelisten spielen nach einem Album oder auch nur einem Song ähnliche Musik ab, orientiert an Genre, Interpret oder Epoche.

Dabei bleiben die automatisierten Empfehlungen in einem recht engen Korsett, sodass Wiederholungen nicht ausgeschlossen sind. Neue Musik findet man bei Apple Music am besten über die jeden Freitag veröffentlichte Wiedergabeliste mit neuer Musik. Unserer Erfahrung nach liegt der Algorithmus hier aber einen starken Schwerpunkt auf die zuletzt wiedergegebenen Titel und Alben und orientiert sich weniger stark an der gesamten Mediathek – auch eine Methode, um keine Musik zur Unzeit zu bekommen.