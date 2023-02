Vergleichstest: Macbook Pro M2 16″ hat den stärksten Akku aller Laptops

Apple hat die Akkulaufzeiten bei den neuesten Macbooks Pro M2 noch ein Stück nachgebessert. In unserem Praxistest mit Videowiedergabe kam das Macbook Pro M2 Pro 16 Zoll auf 24 Stunden beim Abspielen eines Videos im Kinomodus. Das reicht wohl für den härtsten Filme- und Serien-Fan für ein Binge-Watching-Wochenende.

Die Kollegen von Tom’s Guide haben eine andere Methode beim Akku-Test angewendet: Sie ließen das Macbook Pro M2 Max 16 Zoll bei 150 Nits Bildschirmhelligkeit im Web surfen. Dabei besucht das Gerät ein Dutzend unterschiedliche Webseiten auf einem eigenem Server und verweilt dort jeweils zwei bis drei Minuten, als ob ein Nutzer die Inhalte lesen oder ansehen würde.

Das getestete Macbook kam so auf 18 Stunden und 56 Minuten der Batterielaufzeit. Somit wurde der aktuelle Rekord vom Sommer 2022 gebrochen, damals kam das neue Macbook Pro M2 13 Zoll auf 18 Stunden und 20 Minuten Laufzeit. Die beiden Rechner unterscheiden sich zwar bei Akkukapazitäten und Bildschirmtechnologie: Das Macbook Pro M2 16″ hat bereits das neue Liquid Retina Display mit Mini-LED-Technologie, dafür aber eine Batterie mit 100 Wattstunden. Das Macbook Pro M2 13 Zoll kommt mit einem (kleineren) LED-Bildschirm aus, und hat eine Batterie mit 56 Wattstunden. Apple hat wahrscheinlich an ziemlich vielen Schrauben gedreht, um bei beiden Modellen auf die vergleichbaren Akkulaufzeiten zu kommen.

So viel besser sind die Macbooks Pro

Nun hat Tom’s Guid den Blick über den Tellerrand gewagt und die Testdaten der Schwesterseite Laptop Mag hinzugezogen. (Tom’s Guide und Laptop Mag gehören beide zu dem US-Medienkonzern Future plc., der unter anderem Marie Clair, Andandtech, PC-Games und viele anderen Seiten mehr betreibt – Anm. d. Red.) Laptop Mag benutzt die gleiche Testmethode für Laptop-Akkus, konzentriert sich eher auf dem Windows-Markt.

Selbst mit den Testdaten von 13 anderen Laptops bleibt Apples Macbook Pro M2 Max 16 Zoll der Gewinner des Akkuwettbewerbs. Auf Platz zwei folgt weniger überraschend das Macbook Pro M2 16 Zoll. Erst am Platz drei folgt Dell Latitude 9510 mit 18 Stunden und 17 Minuten der Akkulaufzeit. Weiteren Testgeräte ab Platz vier sind in der Vergleichstabelle recht abgeschlagen: Dell Latitude 9410 2-in-1 kommt im Akkutest auf 16 Stunden und 54 Minuten, Asus Expert Book B9450 – auf 16 Stunden und 42 Minuten. Bezeichnend, dass in der Vergleichstabelle mit den akkustarken Laptops von Tom’s Guide acht von vierzehn Geräten die Macbooks sind.