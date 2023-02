Kalenderwoche am iPhone im iOS-Kalender anzeigen lassen

Die Angabe der Kalenderwoche ist besonders im professionellen Kontext nützlich: Bei Behörden oder bei Ärzten wird des Öfteren mit diesen Zeitangaben operiert. Im Netz gibt es genügend Webseiten, die auf den ersten Klick die Kalenderwoche anzeigen – doch es geht auch ganz ohne Internet direkt auf dem iPhone.

Die Anzeige der Kalenderwoche können Sie in den iOS-Einstellungen einblenden:

Öffnen Sie die Einstellungen-App auf dem iPhone; Wechseln Sie in der Liste zu dem Reiter “Kalender” (ungefähr in der Mitte der aufgelisteten Apps und Einstellungen); Schieben Sie den Regler beim Eintrag “Kalenderwochen” nach rechts; Wenn Sie jetzt in die Kalender-App wechseln, sehen Sie am linken Rand neben jedem Montag eine kleine hochgestellte Zahl, diese entspricht der Kalenderwoche.

Um die Kalenderwoche einzublenden, gehen Sie in die iOS-Einstellungen. Halyna Kubiv Für “Kalenderwochen” gibt es dort einen Extra-Regler. Halyna Kubiv

Die aktuelle Kalenderwoche in der Monatsansicht wird genauso wie das aktuelle Datum in roter Schrift hervorgehoben. In der Jahresansicht ist keine Kalenderwoche sichtbar, sie wird entweder in der Monats- oder Tagesansicht eingeblendet. Bei der Tagesansicht versteckt sie sich unterhalb vom Montag und ist mit “KW XY” augeschrieben. Anders als in der Monatsansicht ist die Kalenderwoche beim Einzeldatum in der hellgrauen Schrift dargestellt, sie kann man also recht leicht übersehen.