Whatsapp: Mit KI gegen nervige Sprachnachrichten

Manche lieben sie, andere hassen sie: minutenlange Sprachnachrichten auf Whatsapp. Wer Mitteilungen lieber liest, als sie unter manchmal ungünstigen Umständen abzuhören, dürfte innerhalb von Whatsapp auf dem iPhone bald die Möglichkeit dazu bekommen.

Dies legt jedenfalls ein Bericht von WABetaInfo (WA steht für Whatsapp) für iOS nahe. Demnach habe Whatsapp aktuell ein neues Update im Rahmen des Testflight-Beta-Programms mit der Version 23.3.0.73 eingereicht. Die in den Whatsapp-Einstellungen markierte Version ist 2.23.3.73 und der Testflight-Build ist 23.3.0 (444837289). Testflight ist eine von Apple für das iOS-Betriebssystem entwickelte App, mit der noch in der Entwicklung befindliche Beta-Versionen über den Download außerhalb des Apple App Stores installiert und getestet werden können.

Wie aus nervigen Sprachnachrichten lesbarer Text werden soll

Was ist neu in dem Whatsapp-Update? Whatsapp arbeitet laut WABetaInfo für ein zukünftiges Update der iOS-App an der Fähigkeit, Sprachnotizen zu transkribieren. Der Blog hatte schon im September über diese Entwicklung berichtet, die dann aber offenbar zwischenzeitlich eingestellt und nun wieder aufgenommen wurde. Weiterhin scheint es zumindest bisher so zu sein, dass die Transkriptionen lediglich lokal auf dem Gerät durchgeführt werden.

Whatsapp Beta lade dazu die entsprechenden Sprachpakete herunter, sie würden demnach nicht an Whatsapp oder Apple übermittelt, sodass der Inhalt der Sprachnotizen beim User bleibt. Wie genau die Technologie funktioniert, ist bisher nicht bekannt – wir vermuten, dass er ähnlich wie bei Macwhisper (siehe unseren Artikel dazu) künstliche Intelligenz im Einsatz ist, die letztlich auf OpenAI beruht. Doch bisher ist darüber öffentlich nichts dokumentiert.

Erstmal nur für Apple-Geräte

Vermutlich wird die Transkription nur auf neueren Versionen von iOS funktionieren. Bislang gibt es unter iOS über die App Textify eine Möglichkeit, ebenfalls Sprachnachrichten in Text umzuwandeln. Dies funktioniert etwas umständlich über die Teilen – Funktion und klappt mal so, mal so – hier unser Test. Als Workaround ist es aber ganz nützlich. Man kann hoffen, dass Whatsapp diese Funktion via KI deutlich intuitiver und flotter implementieren wird.

Ob und wann die Übersetzung von Sprachnachrichten im Klartext auch auf Android-Smartphones geplant ist, ist bisher ebenso unbekannt, wie und wann sie für iOS freigeschaltet wird.