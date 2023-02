Apple fiebert Superbowl entgegen – Halbzeitshow mit Rihanna

Das größte TV-Einzelsportereignis der Welt ist mehr als nur Sport. Vom Superbowl bleiben Geschichten von Triumph und Tragödie, von Favoritensiegen und -stürzen, von Seriensiegern und Allesverlierern. Und natürlich von legendären Halbzeitshows und Werbespots.

Wer erinnert sich nicht etwa an Nipplegate von 2004, als Justin Timberlake die linke Brust seiner Gesangspartnerin Janet Jackson entblößte? Seither wird die Halbzeitshow, bei der etwa im Jahr 2009 Bruce Springsteen auftrat und im Vorjahr Dr. Dre, Kendrick Lamar, Snoop Dogg, Mary J. Blige und Eminem, um ein paar Sekunden zeitverzögert gesendet.

Der Headliner der Show des Superbowl LVII in der Nacht zum Montag (0:30 Uhr MEZ) ist Rihanna – erstmals tritt Apple Music für die Halbzeitshow als Sponsor auf und rührt bei dieser Gelegenheit auch kräftig die Werbetrommel.

Apple Music, Rihanna und der Superbowl LVII: 3D-Musik und Hintergründe

Im Vorfeld des Superbowls hat Apple bereits Anfang Februar 3D-Audio-Versionen von Werken Rihannas in den Fokus von Apple Music gerückt. Jetzt ist ein Interview mit der Künstlerin erschienen, das über die Musik-App, aber auch über Apples Kanäle auf Youtube, Tiktok und Twitter gestreamt wird. Bei Twitter hat Apple mal wieder eine Hashflag gekauft, das Radioprogramm auf Music 1 ist komplett auf Superbowl eingestimmt.

Nicht nur ist dort das Interview mit Rihanna auch zu hören, sondern viel Programm rund um vergangene Halbzeitshows stehen bereit. Und noch mehr Musik von Rihanna …

Apple und seine Geschichte mit dem Superbowl

Apple und Superbowl, da war doch was? Richtig: Für die Veranstaltung im Jahr 1984, als die Halbzeitshow noch von einer Marching Band bestritten wurde und sich das Publikum mehr für die Werbespots interessierte als für die Live-Musik auf dem Rasen, hatte Apple einen legendären Spot bei Regisseur Ridley Scott in Auftrag gegeben. Damit machte Apple Appetit auf den zwei Tage später vorgestellten Macintosh, ohne jedoch das Produkt zu zeigen. Dafür gab das junge Unternehmen das Versprechen, dass das Jahr 1984 eben nicht so werden würde wie in Orwells Dystopie “1984”. Ein Jahr später hatte Apple nochmals Sendezeit gebucht, das ging dann aber eher schief.

Ach ja, auch der Sport erzählt im Jahr 2023 wieder eine gute Geschichte: Mit Travis und John Kelce stehen erstmals zwei Brüder in einem Superbowl gegenüber, in dem die Kansas City Chiefs mit den Philadelphia Eagles um die Vince-Lombardi-Trophy streiten.