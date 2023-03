Noch mehr iPad-Zubehör, das jeder braucht

ESR Rebound Hülle – Minimalistische Hülle zum Kampfpreis

Nicht immer benötigt man eine Schutzhülle am iPad, die das kostbare Gerät bei einem Sturz vom Tisch schützt. Eine elegante Lösung ist die Rebound-Hülle von ESR. Minimalistischer Schutz vor Kratzern, gepaart mit praktischen Features. Die kräftigen Magnete sorgen für einen guten Halt der Hülle. Sehr praktisch an der magnetischen Verbindung ist, dass man sie auch leicht entfernen kann, zum Beispiel um das iPad Pro an einem magnetischen Ständer zu nutzen oder mit einer Tastatur zu verbinden. Letzteres ist gerade für die wichtig, die ihr Magic Keyboard nicht permanent benötigen. Eine Lasche mit Magnetverschluss schützt den Apple Pencil 2, wenn er mit dem iPad Pro gekoppelt ist.

Die dreifach gefaltete Abdeckung lässt sich zu einem Ständer falten und bietet einen guten Halt. Die Rebound-Hülle ist kompatibel mit dem iPad Pro 11 Zoll ab der zweiten Generation. Für das iPad Pro 12,9 Zoll und iPad Air ab der vierten Generation, sowie das 10,9 Zoll iPad sind angepasste Versionen erhältlich. Zur Wahl stehen sieben Farben, neben unserem grauen Testmuster sind das Lila, Marineblau, Weiß, Waldgrün und ein strapazierfähiges Schwarz.

Empfehlung

Die Rebound-Hülle ist eine schlanke Hülle, die durch ihre Schlichtheit und Preisleistung überzeugt. Funktional gibt es keine Kritik und gerade das helle Grau hat vielen gefallen. Natürlich ist diese helle Farbe schmutzempfindlich, gut, dass man die Rebound-Hülle leicht reinigen kann. In der Farbwahl könnte ESR ruhig mutiger sein.

ESR Rebound auf Amazon für 16,49 Euro kaufen