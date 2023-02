Was Apple im Frühling 2023 vorstellen könnte

Die Kollegen von Macrumors haben in einem Artikel zusammengetragen, was Apple im kommenden Frühling vorstellen könnte. Zum einen war Apple im vergangenen Januar und teilweise im Februar ungewöhnlich aktiv: Im Januar hat der Hersteller die Macbooks Pro 14 und 16 Zoll mit der neuen Generation der M2-Chips vorgestellt, dazu einen Mac Mini mit der lang erwarteten Pro-Konfiguration. Überraschend genug kam auch der große Homepod quasi generalüberholt auf den Markt. Dies bedeutet aber nicht, dass Apple im Frühling die Füße stillhält und nur im April das genaue Datum der WWDC 2023 bekannt gibt.

Mac Pro

Es herrscht ein Konsens zwischen den Leakern, dass Apple demnächst einen Mac Pro auf den Markt bringen muss. Das hat einen einfachen Grund: Apple hat Mitte 2020 einen Umstieg von Intel auf Apple Silicon innerhalb von zwei Jahren versprochen. Die selbst gesetzte Frist war Ende 2022 zu Ende. Apple ist also im Verzug, den letzten Mac aus dem Portfolio auf Apple Silicon umzuziehen.

Apples AR-, VR- oder Mixed-Reality-Brille

Dass Apple an einer eigenen Brille arbeitet, ist fast schon ein offenes Geheimnis. Seinen Bereich der Augmented Reality hat Apple in den vergangenen Jahren ausgebaut, auch in den Karten sind viele Funktionen dazu gekommen, die zu einer AR-Brille recht gut passen würden: Look Around, Navigation in großen Flughäfen und Einkaufszentren etc. Was noch fällt, ist die passende Hardware, die die Darstellung vom iPhone-Bildschirm übernimmt.

macOS 13.3 und iOS/iPadOS 16.4

Zumindest in den vergangenen zwei Jahren war Apple recht fix mit den Beta-Versionen der kommenden Software: Wurde die finale Version beispielsweise von iOS 15.3 veröffentlicht, könnte man mit iOS 15.4 Beta am Tag danach, oder spätestens nächste Woche rechnen. Die Betas von macOS 13.3 und iOS 16.4 verzögern sich jedoch. 9to5mac-Autor Parker Ortolani spekuliert, Apple halte die beiden Versionen zurück, da sich dort bereits Hinweise auf die neuen Produkte wie die AR-Brille finden können. Waren doch in der Vergangenheit die Beta-Versionen eine zuverlässige Quelle für die unveröffentlichten Produkte.

Airpods Max

Was die Kollegen von Macrumors außer Acht gelassen haben: Die Airpods Max scheinen in vielen Online-Stores von Apple vergriffen zu sein, die Lieferzeiten belaufen sich momentan auf zwei bis drei Wochen. Weder sind die Airpods Max so gefragt wie die neuesten iPhones oder Macbooks, noch gibt es andere Gründe wie bei Airtags, um deren Knappheit zu erklären. Wir vermuten mal, Apple bereitet eine neue Generation vor, die Original-Airpods Max wurden im Dezember 2020 veröffentlicht.

Neue iPhone-Farbe

Apple bringt immer wieder im Frühling eine neue Farbe für seine Herbst-iPhones. Im April 2021 war es ein iPhone 12 in Lila, im März 2022 – das iPhone 13 in Alpingrün. Im April 2018 kam das iPhone 8 und 8 Plus als Product Red auf den Markt. Beim aktuellen iPhone 14 würde sich ein sattes Orange gut machen.

Frühlingskollektion der Apple-Watch-Armbänder

Apple behandelt seine Armbänder nicht als Technik-Zubehör, sondern als Mode-Artikel. Dementsprechend aktualisiert der Hersteller seine Armbänder zweimal pro Jahr: im Herbst mit dunkleren und gedeckteren Tönen, im Frühling mit teils grellen, farbenfrohen Modellen.

