Uber entwickelt eine Fahrer-App für Carplay

“TechCrunch” ist in Besitz der E-Mails von Uber an seine Fahrer geraten, worin der Start einer eigenen Carplay-App angekündigt wird. Bis Ende des Monats sollen alle Fahrer in den USA den Zugang zu der neuen Version erhalten. Ist das beteiligte Auto mit Carplay ausgestattet, muss der Fahrer nur noch die App herunterladen, das eigene iPhone mit Carplay-Display im Auto per Kabel oder drahtlos verbinden, die App wird automatisch übertragen, sobald man Carplay aufruft.

Die Carplay-Variante der Uber-App soll alle gängigen Funktionen der iOS-App erhalten. Auf dem Display sollten die Fahrer eine Heatmap mit den Gegenden dargestellt bekommen, wo die Taxi-Dienste besonders gefragt sind. Mehr Routen zum Ziel sind möglich, genauso wie die Straßenseiten.

Apple hat auf der WWDC 2022 versprochen, ein überarbeitetes Carplay “demnächst” vorzustellen. Es wird erwartet, dass die ersten Automodelle und -hersteller, die die neue Version unterstützen, im Herbst bekannt werden. Das neue Carplay soll sich besser mit der Autoausstattung integrieren lassen, Apple will auch einen Multi-Display-Modus einführen.

