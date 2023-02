Maus und Trackpad spinnen am Mac? Das können Sie tun

Probleme mit externen Bluetooth-Geräten sind nicht neu, auch bei aktuellen Mac beschweren sich immer wieder Anwender über stockende Verbindungen und hohe Verzögerungen bei Maus-Eingaben. Vor allem bei Bluetooth-Geräten von Drittherstellern ist dies ein fast endloses Thema.

Mit den letzten macOS-Updates auf macOS 13.1 und höher scheinen die Probleme aber noch zugenommen zu haben, Macbook-Nutzer berichten außerdem sogar von Problemen mit dem internen Touchpad, was eher ungewöhnlich ist. Foren und auch Youtube sind voll von Berichten zum „Mouse Lag“.

Das ist das Problem

Wie ein Nutzer auf einem umfangreichen Bericht auf Reddit beschreibt, tritt das Problem oft nach einiger Nutzungszeit auf. Der Cursor beginnt plötzlich zu zittern und zu springen. Dieses Phänomen wird bei fast allen M1- und M2-Macs beobachtet, seit dem Erscheinen.

Vor allem Apples Magic Trackpad scheint häufiger betroffen zu sein, das drahtlose Trackpad taucht oft in den Kommentaren auf. Auch unter den Nutzerbewertungen auf Amazon wird das Problem beschrieben, wenn auch eher vereinzelt. Möglicherweise sind also nur einzelne Geräte betroffen.

Oft trifft der Fehler bei Macbooks mit externem Monitor auf. Ein Neustart oder das An- und Abmelden eines Benutzers soll meist das Problem beheben, was aber auch Dauer recht lästig ist, obwohl das Problem meist schnell behoben sei. Bei Bluetooth-Verbindungen hilft in der Regel das Deaktivieren und wieder Aktivieren von Bluetooth.

Bei Problemen über Bluetooth kann man eigentlich nur die üblichen Ratschläge geben: Bluetooth am Mac ein- und ausschalten und das Gerät neu koppeln. Oft lassen sich solche Probleme auch auf einzelne “dazwischenfunkende” Geräte zurückführen, etwa wenn sich Mac und Androids-Smartphone ins Gehege kommen und sich offensichtlich gegenseitig „stören“.

Sogar Homepods und manche USB-3.0-Hubs (auch der integrierte Hub eines Monitors) könnten für Bluetooth-Probleme sorgen, eine schon oft beobachtete Schwäche von USB 3.0. Bei einigen Nutzern muss macOS schließlich immer mehr Geräte verwalten. Gerade Geräte von Drittherstellern sorgen da schnell für Probleme.

Allerdings berichten viele Anwender, diese Probleme würden auch beim internen Trackpad ihres Macbooks auftreten. Dieses ist aber nicht drahtlos angebunden. So beschreibt eine Kollegin, das Cursor-Zittern würde reproduzierbar beim Verschieben eines Auswahlrahmens in Vorschau auftreten – aber nur beim Verschieben an der Seite, nicht an den Ecken.

So lösen Sie das Problem

Möglicherweise handelt es sich aber nicht um ein Problem mit Bluetooth-Verbindungsproblemen, sondern um ein Softwareproblem – einfach einen Fehler von macOS. Hier gibt es zahlreiche Lösungsvorschläge, die bei einigen Anwendern erfolgreich waren. So kann man einfach über die Systemeinstellung Maus ein niedrigeres Zeigertempo einstellen, oder per Terminal zurücksetzen.

In den vergangenen Jahren traten außerdem immer wieder Probleme mit Wi-Fi und Bluetooth auf, die mit Apples Protokoll AWDL zusammenhingen. AWDL läuft im Hintergrund und ermöglicht die drahtlosen Technologien Airplay, Handoff, aber auch die universelle Zwischenablage und das Freigeben von Tastatur und Trackpad für andere Geräte, von Apple „Universelle Steuerung“ genannt.

Mit Ventura 13.0 traten vermehrt Wi-Fi-Probleme auf, die Apple mit den aktuellen Updates auf 13.1 und 13.2 behoben haben will. Eventuell treten aber nun neue Probleme mit Bluetooth und AWDL auf. In diesem Fall könnte das Deaktivieren von Handoff und Airplay hilfreich sein. Zu finden ist die Funktion in den Systemeinstellungen unter Allgemein > Airdrop & Handoff. Bei Airdrop wählt man hier „Niemand“ aus.

Komplett deaktivieren kann man AWDL außerdem über das Terminal, mit dem Befehl:

sudo ifconfig awdl0 down

In der Folge wird man allerdings ständig aufgefordert, AWDL wieder zu deaktivieren, was man mit einem Skript deaktivieren kann. Auch bei WLAN-Problemen kann diese Deaktivierung oft helfen.

Funk und Kabel als Lösung

Es gibt aber noch andere Lösungen: Viele entnervte Nutzer haben offenbar inzwischen ihre Eingabegeräte per Kabel angebunden zu haben. So kann etwa das Magic Trackpad per Lightning-Kabel mit dem Mac verbinden. Bei vielen Bluetooth-Mäusen von Logitech liegt zudem zusätzlich USB-Funk-Adapter des Typs Bolt bei, der nicht auf Bluetooth basiert. Dieser belegt zwar einen USB-Port, funktioniert aber meist störungsfrei.