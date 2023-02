Macbook Air M2 15,5” liegt in der Luft – wohl schon im April

Viele auch günstigere Windows-Laptops kommen mit einer Displaygröße von 15,6 Zoll – daran schließt Apple mit dem erwarteten neuen Macbook Air M2 15,5 Zoll fast nahtlos an, abzüglich voraussichtlich dem Adjektiv ”günstig”.

Einem neuen Bericht zufolge steht dieses Macbook Air mit großem Bildschirm kurz vor der Markteinführung, so 9to5Mac im Anschluss an den DSCC-Analyst Ross Young. Demnach soll die Panel-Produktion des 15,5-Zoll-Macbook Air bereits begonnen haben, was auf eine Markteinführung Anfang April hindeute.

Aktuell bester Preis: Macbook Air M2 13,6 Zoll mit 256 GB SSD in Space Grau

Sowohl Young als auch Bloomberg berichteten bereits über die Möglichkeit eines 15-Zoll Macbook Air – Bloomberg rechnete mit der Markteinführung im Frühjahr dieses Jahres hin, was Young im Dezember bestätigte. Konkret sieht er nun das bis dahin größten Macbook Air Anfang April auf der Bildfläche erscheinen. Dagegen spekuliert der Analyst Ming-Chi Kuo, dass ein 15 Zoll-Apple-Laptop nicht als “Air”, sondern einfach mit dem Namen ”Macbook” komme. Außerdem werde man dabei die Wahl zwischen einem M2 und einem M2-Pro-Rechner haben.

Lesetipp: Was Apple im Frühjahr alles vorstellen könnte

Aktuell bietet Apple ein Macbook Air mit 13,3 Zoll und M1-Chip sowie ein 13,6-Zoll-Macbook Air mit M2-Prozessor an. Den M2 gibt es noch im Macbook Pro 13”, die Modelle in 14 und 16 Zoll sind seit kurzem mit M2 Pro und M2 Max ausgestattet.