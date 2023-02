iPhone: PDFs aus Bildern erstellen – so geht es

Apple hat mit seinen Betriebssystemen eine eigene Format-Insel geschaffen: Die aktuellen iPhones knipsen und speichern Bilder im HEIC-Format. Die Dateien sind in der Regel kleiner als herkömmliche JPEGs und liefern gleichzeitig bessere Qualität. Das aktuelle iOS sowie die Apps sind zwar so schlau, um HEIC-Fotos aus der iPhone-Mediathek automatisch in JPEG oder PNG zu verwandeln, bevor man sie per Mail oder Whatsapp verschickt, doch manchmal benötigt man das PDF-Format.

Ein PDF aus einem oder mehreren iPhone-Fotos zu erstellen, funktioniert auf mehreren Wegen:

Über die Druck-Funktion

Öffnen Sie die Fotos-Apps und wählen Sie die gewünschten Bilder aus Tippen Sie auf das Teilen-Symbol ( ) in der linken unteren Ecke des Bildschirms Scrollen Sie im Kontextmenü etwas nach unten bis zur Option “Drucken” Tippen Sie sie an, erscheint die Vorschau der zu druckenden Seiten im PDF-Dokument, Sie können noch das passende Format unter “Papierformat” auswählen. Bitte beachten Sie, hier bietet das System für Fotos passende Format, Sie finden hier kein DIN-A4- oder A3-Format Sie können nun wiederholt auf das Teilen-Symbol ( ) tippen, um das erstellte PDF-Dokument verschicken oder in iCloud-Dateien zu speichern

Öffnen Sie die Fotos-Apps und wählen Sie die gewünschten Bilder aus Tippen Sie auf das Teilen-Symbol ( ) in der linken unteren Ecke des Bildschirms Scrollen Sie im Kontextmenü etwas nach unten bis zur Option “In Dateien sichern” Wechseln Sie nun in Ihre Dateien-App auf dem iPhone zu dem Ordner, wo sich die gespeicherten Fotos befinden und wählen Sie sie aus Wählen eins oder mehrere Bilder aus dem Ordner und tippen Sie auf drei Punkte in der rechten unteren Ecke des Bildschirms Hier sollen Sie eine Option “PDF erstellen” finden. Anders als über den virtuellen Drucker erstellt hier die Dateien PDFs in der tatsächlichen Größe der Bilder. Das so erstellte PDF-Dokument wird automatisch im gleichen Ordner gespeichert, wo sich auch die heruntergeladenen Bilder befinden

Per Pages oder Keynote

Apples iWork-Apps Pages und Keynote bieten einige Vorlagen, die an Fotobücher erinnern

Wählen Sie beim Erstellen eines neuen Dokuments eine Vorlage aus dem Bereich “Bücher – Querformat”, können Sie recht schnell und nicht aufwendig ein ansprechendes Fotobuch aus den gewünschten Fotos erstellen

Hier reicht es unter den Vorlagen “Fotobuch” auszuwählen und entweder in die vorgeschlagene Seiten eigene Fotos hinzufügen, oder neue Seiten erstellen und dort Fotos platzieren

Anschließend tippen Sie im Pages-Dokument auf drei Punkte in der oberen rechten Ecke und wählen aus dem Kontextmenü die Option “Exportieren”. Dort können Sie neben Word, Epub auch PDF auswählen und das neue Dokument speichern