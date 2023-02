Geekbench 6 misst Leistung von iPhone und Mac besser

Primate Labs hat am Dienstag Geekbench 6 vorgestellt, die neueste Version seines beliebten Benchmark-Tools. Geekbench 6 dient dazu, um die CPU- und GPU-Leistung von Macs, iPhones, iPads und anderen Computern zu messen. Der Entwickler hat die Testsuite von Geekbench 6 wurde aktualisiert, um die Arbeitslasten, die die heutigen Geräte bewältigen können, besser zu reflektieren.

Auf technische Entwicklung reagiert

“In den letzten drei Jahren hat sich in der Welt der Technik viel getan. Smartphone-Kameras machen größere und bessere Bilder. Künstliche Intelligenz, insbesondere maschinelles Lernen, ist in allgemeinen und mobilen Anwendungen allgegenwärtig geworden”, schrieb John Poole in einem Blogbeitrag. “Die Anzahl der Kerne in Computern und mobilen Geräten nimmt weiter zu. Und die Art und Weise, wie wir mit unseren Computern und mobilen Geräten interagieren, hat sich dramatisch verändert – wer hätte gedacht, dass Videokonferenzen im Jahr 2020 plötzlich so stark zunehmen würden?”

Um moderne Arbeitsabläufe besser abzubilden, implementiert Geekbench 6 neue Aufgaben wie Hintergrundunschärfe bei Videokonferenzen, Filtern und Anpassen von Bildern für soziale Medien, automatisches Entfernen unerwünschter Objekte aus Fotos, Erkennen und Markieren von Objekten in Fotos mithilfe von Modellen für maschinelles Lernen und die Verwendung von Skriptsprachen zur Analyse, Verarbeitung und Konvertierung von Text. Die Datensätze wurden auch mit größeren Dateien und hochauflösenden Bildern aktualisiert.

Wie Geekbench erklärt, werden die neuen CPU-Benchmark-Ergebnisse “zur Bewertung und Optimierung der CPU- und Speicherleistung unter Verwendung von Arbeitslasten wie Datenkomprimierung, Bildverarbeitung, maschinelles Lernen und Kompilieren von Code verwendet.”

Tests um neue Methoden erweitert, Vergleichbarkeit nicht immer gegeben

Die neuen Tests ähneln dem Geekbench 5, führen aber neuere Aufgaben mit neuen Datensätzen und Bibliotheken durch, um moderne Anwendungen besser zu repräsentieren. Die Ergebnisse von Geekbench 5 und Geekbench 6 lassen sich nicht direkt vergleichen. Insbesondere bei der Multi-Core-Leistung werden neue Methoden der Arbeitsteilung zwischen den Kernen verwendet, die die Leistung von CPUs mit “Hochleistungs”- und “Hocheffizienz”-Kernen besser darstellen sollten.

Macworld und Macwelt verwenden Geekbench für seine iPhone-, iPad- und Mac-Tests, und auch wir werden Geekbench 6 künftig heranziehen. Frühere Ergebnisse, die mit Geekbench 5 aufgezeichnet wurden, können jedoch nicht mit Geekbench 6 verglichen werden, da die beiden unterschiedliche Testsuiten verwenden.

Kurzfristig können wir die Ergebnisse von Geekbench 5 einbeziehen, um einen historischen Kontext für ältere Geräte zu schaffen, die wir nicht mit Geekbench 6 testen können. Es ist schwer, die Ergebnisse zu vergleichen, ohne umfangreiche Tests durchzuführen, aber ein Test des 14-Zoll-Macbook Pro mit einer 8-Core-CPU und einer 14-Core-GPU ergab Ergebnisse von 2138 (Single-Core) und 8475 (Multi-Core) gegenüber einem Durchschnitt von 1750 (Single) und 9550 (Multi) mit Geekbench 5. Wir haben auch das 14-Zoll Macbook Pro mit einem 10-Core M1 Pro und 16-Core Grafikprozessor getestet und Geekbench 6 Ergebnisse von 2399 (Single) und 12289 (Multi) erhalten, gegenüber Geekbench 5 Ergebnissen von 1778 (Single) und 12544 (Multi).

Geekbench 6 ist für den persönlichen Gebrauch kostenlos und kann von der Geekbench-Website (Mac) oder dem App Store (iOS) heruntergeladen werden. Die Pro-Version ermöglicht es den Nutzern, die App von einem tragbaren Speichergerät oder einem Netzlaufwerk aus zu starten, die Ergebnisse offline zu speichern und die Tests zu automatisieren, und bietet eine Lizenz für die kommerzielle Nutzung. Geekbench 6 Pro kostet 99 US-Dollar, aber Primate Labs bietet bis zum 28. Februar 20 Prozent Rabatt (79 US-Dollar).

Was die Geekbench-Ergebnisse bedeuten

Was bedeuten diese Geekbench-Ergebnisse? Was wird gemessen und warum sollten Sie sich dafür interessieren?

Geekbench führt eine Reihe spezifischer, wiederholbarer Tests durch, die entweder Ihre CPU oder Ihren Grafikprozessor (GPU) auf bestimmte Weise belasten, und wandelt dies in eine Punktzahl um. Die Tests und die verwendeten Daten sind auf allen Plattformen gleich, aber einige Plattformen verfügen möglicherweise über Hardware, die bestimmte Teile des Tests beschleunigen kann (z. B. Dateikomprimierung). Ein höherer Wert ist besser, aber er repräsentiert keinen konkreten Wert wie “verstrichene Zeit” oder “Pixel pro Sekunde”. Es handelt sich um einen rein synthetischen Benchmark und eine Bewertung.

CPU-Tests

Der CPU-Test umfasst Aufgaben wie die Dateikomprimierung (Komprimieren und Dekomprimieren eines 75 MB großen Archivs mit 9.841 Dateien mit verschiedenen Methoden), die Generierung von Wegbeschreibungen zwischen einer Reihe von Orten, das Rendern von 8 beliebten Webseiten, das Rendern von PDFs, die Ausführung von Entwicklerskripten und Aufgaben des maschinellen Lernens wie Objekterkennung und Hintergrundunschärfe.

Der CPU-Test hat zwei Ergebniswerte: Single-Core, der die Leistung bei der Ausführung der Aufgaben auf einem einzigen CPU-Kern misst, und Multi-Core, der alle CPU-Kerne nutzt. Beide sind wichtig – bei vielen Anwendungen ist die Leistung durch einen einzigen Haupt-Thread begrenzt, sodass die Leistung der Single-Core-CPU bestimmt, wie schnell sie laufen. Bei Anwendungen mit mehreren Threads oder für die gleichzeitige Ausführung mehrerer Anwendungen ist Multi-Core jedoch ein gutes Maß für die maximale CPU-Gesamtleistung.

GPU-Rechenleistungstests

Man könnte meinen, dass die Messung der Leistung des Grafikprozessors (GPU) mit der Frage vergleichbar ist, welche Framerate man in 3D-Spielen erwarten kann. Wenn es um Geekbench geht, ist das nicht unbedingt der Fall. Die Geekbench-Tests messen nicht die 3D-Grafik-Rendering-Leistung. Stattdessen wird die Leistung von “GPU Compute”-Aufgaben gemessen, d. h. die Verwendung des Grafikprozessors für Rechenaufgaben wie die Kantenerkennung auf Bildern, die Anwendung eines Gaußschen Weichzeichners auf ein 24-Megapixel-Foto, eine Partikelphysik-Simulation oder die Erkennung von Gesichtern auf Fotos.

Es ist durchaus möglich, dass ein Produkt 3D-Spiele schneller ausführt als das andere, während es bei den Geekbench GPU-Compute-Tests schlechter abschneidet. Obwohl die GPU-Rechenleistung und die 3D-Grafikleistung oft miteinander verbunden sind, kann man sagen, dass man, wenn man die 3D-Grafikleistung messen möchte, einen 3D-Grafik-Benchmark durchführen sollte und nicht einen GPU-Compute-Benchmark wie Geekbench.

Wenn Sie den Geekbench 6 GPU Compute-Test ausführen, können Sie wählen, welche API (Application Programming Interface – die Art und Weise, wie Entwickler mit der Hardware kommunizieren) verwendet werden soll. Auf einem Mac können Sie zwischen OpenCL und Metal wählen. Auf iPhones und iPads wird nur Metal als API unterstützt. Ihre Wahl ändert nichts an den Tests, sondern nur an der Art und Weise, wie die Anwendung mit der Hardware kommuniziert. Auf dem Mac ist Metal wahrscheinlich das wichtigste Ergebnis und sollte mit der Vulkan-Leistung auf Windows-PCs und Android verglichen werden.

Wenn Sie technisch versiert sind, können Sie ein PDF-Whitepaper lesen, in dem die Tests im Detail beschrieben sind. Es gibt ein Whitepaper für die CPU-Tests und die GPU-Compute-Tests.

