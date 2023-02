Endlich wieder Fußball: Ted Lasso geht in die dritte Staffel

Die Bundesliga läuft seit Ende Januar wieder, seit gestern auch die Champions League. Die Premier League hat eigentlich nur während der WM pausiert und war am zweiten Weihnachtsfeiertag wieder in Betrieb. Und endlich hat Apple TV+ den Anpfiff für die dritte Staffel seines Megaerfolgs “Ted Lasso” bekannt gegeben: Der AFC Richmond spielt sich ab Mittwoch, den 15. März wieder in die Herzen der Fans.

Was wir über kommende Dramen wissen

Im Herbst 2021 endete die zweite Staffel mit einem Cliffhanger: Der AFC Richmond war nach einem Jahr in der zweiten Liga wieder aufgestiegen, das einst harmonische Trainerteam aber auseinandergefallen. Assistenztrainer Nate (gespielt von Nick Mohamed, der erst kürzlich in einem Apple-Imagevideo auftrat) schied im Streit und übernahm den Trainerposten bei West Ham United – ausgerechnet dem neuen Club des einstigen Richmond-Besitzers Rupert, untreuer Ex-Gatte der heutigen Club-Chefin Rebecca (Hannah Waddingham).

Neuer Assistenztrainer neben Coach Beard (Brendan Hunt) ist nun Roy Kent (Brett Goldstein, auch Autor und Co-Produzent der Serie), Ted Lasso (Jason Sudeikis) hat weiter mit privaten Problemen zu kämpfen, wie der AFC Richmond mit dem Klassenerhalt – alles ist für das Drama angerichtet.

Der Start der dritten Staffel am 15. März markiert eine Neuerung im Programmschema von Apple TV+: Erstmals startet eine Serie unter der Woche, auch neue Folgen, insgesamt zwölf, wird es immer mittwochs geben – gewissermaßen in Konkurrenz zum echten Fußball. Heute Abend etwa spielt Borussia Dortmund gegen Chelsea, die Kollegen der PC-Welt verraten, wo sie das Spiel live verfolgen können.

Warum “Ted Lasso” so erfolgreich ist

Die Serie hatte auch mit ihrer zweiten Staffel bei den Emmys abgeräumt und vier Hauptpreise gewonnen – das war einer Comedy-Serie zuvor noch nie auf diese Weise gelungen. “Ted Lasso” ist auch etwas für Leute, die an sich nicht für Fußball interessieren. Der von Jason Sudeikis gespielte Charakter ist an sich Trainer von College-Football in Kansas und wird von Rebecca nur dazu engagiert, das Spielzeug ihres treulosen Gatten zu zerstören. Doch Ted macht jeden Spieler und jeden Mitarbeiter jeden Tag menschlich besser, seine Assistenten bringen das fachliche Können für das Spiel mit dem runden Leder mit ein. Die Serie hat Charme, Witz und einen Hauch von Tragödie, Fußball ist hier nur eine Bühne, auf der talentierte Schauspieler mit sehr viel Spaß am Spiel zur Sache gehen.