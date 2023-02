Apple beschneidet Cloud-Dienste: Dropbox streicht viele Funktionen

Der Online-Speicherdienst Dropbox ist eine beliebte Alternative zu iCloud und One Drive, steht aber dank Apple nun vor einem Problem: Der Speicherdienst läuft mit der kommenden Version zwar nativ auf Apple Silicon, Apple verlangt aber von allen Cloud-Diensten ab macOS 12.3 Monterey die Nutzung einer neuen API namens File Provider.

Dies bringt leider mit dem nächsten Update des Dropbox-Clients eine ganze Reihe an Einschränkungen, die auch in der Zukunft nicht nachgebessert werden können. Offensichtlich ist nicht nur Dropbox betroffen, in Zukunft sollten auch für alle anderen Cloud-Dienste von diesen Einschränkungen betroffen sein.

Was bei Dropbox nicht mehr funktioniert

Eine wichtige Einschränkung ist die Unterstützung externer Medien, was für viele Nutzer offenbar sehr wichtig war: Bisher konnte man eine umfangreiche Dropbox einfach auf ein externes Medium verlagern, um Platz zu sparen. Unter macOS ist dafür nun (wohl aus Sicherheitsgründen) der Ordner ~/Library/CloudStorage fest vorgeschrieben. Unter Umständen muss man deshalb auch einige Ordner für Drittanbieter-Apps neu verknüpfen.

Das für den Dateiversand großer Dateien zuständige Dropbox Transfer unterstützt eine neue Dateiart namens „Flattened Package“ nicht, eine Paketdatei mit der Dateiendung .pages, .numbers und .key.

Es gibt aber noch weitere Einschränkungen, etwa bei Suchaktionen über den Finder, lange Synchronisierungsdauer bei sehr großen Dropbox-Konten und die schnelle Synchronisierung per LAN ist nicht mehr möglich.

Aber auch bei der Synchronisierung bestimmter Dateiarten kann es unter macOS 12 zu Problemen kommen, Dropbox nennt hier Final-Cut-Pro- und Logic-Pro-Dateien mit der Dateiendung .fcpxml und .logicx und bestimmte Dateinamen. Zumindest dieses Problem wird aber mit macOS 13 behoben.

Die Fotomediathek kann jetzt ebenfalls nicht mehr per Dropbox gesichert werden, laut Nutzerberichten könnte dies auch für die Final-Cut-Pro-Bibliothek gelten.

Änderungen gibt es auch beim Umgang mit Offline-Dateien, so werden von anderen Nutzern geteilt Dateien offline gespeichert und bei heruntergeladenen Online-Dateien wird der belegte Speicherplatz nicht vom System berücksichtigt.

Aktuell bester Preis: Mac Mini M2 Pro (2023)