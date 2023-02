Die besten Magsafe-Ladegeräte 2023 für Ihr iPhone

Apples Magsafe-Technologie stellt eine schnellere Möglichkeit dar, kompatible iPhones aufzuladen. Magsafe bezeichnet die Kombination aus einem Magnetring im Inneren des iPhone 12, 13 und 14 und einer Induktionsspule in seiner Mitte. Kompatibles Zubehör wird erkannt und heftet sich sicher magnetisch an die Rückseite des Smartphones an.

Magsafe kann aus verschiedenen Gründen bis zu doppelt so schnell sein wie gewöhnliches Qi-Laden: Einerseits unterstützt es 15 Watt statt den üblichen 7,5 Watt eines Qi-Ladegeräts, wobei es beim iPhone 12/13 Mini nur 12 Watt erreicht. Gewöhnliche nicht zertifizierte magnetische Ladegeräte, häufig als „mit Magsafe kompatibel“ bezeichnet, sind ebenfalls auf 7,5 Watt begrenzt.

In unseren Tests sank die Leistung von Magsafe auf unter 10 Watt, wenn unser iPhone 50 % Ladekapazität erreicht hatte, was immer noch mehr ist als bei kompatiblen Ladegeräten. Ab einem gewissen Punkt ist die Leistung von Magsafe also nicht mehr so deutlich, wie es auf dem Papier steht.

Andererseits ist die Verbindung deutlich besser, als wenn Sie Ihr iPhone einfach auf einem nicht-magnetischen drahtlosen Ladegerät platzieren. Drahtloses Laden ist ineffizient und verliert bis zu 50 % Leistung, allein durch schlechte Platzierung und andere Umwelteinflüsse. Magsafe garantiert die bestmögliche Position, was den Verlust gegenüber Lightning auf etwa 30 % senkt.

Die besten Magsafe-Ladegeräte 2023

Apple MagSafe Charger – Das beste einfache Magsafe-Ladegerät, wenn es Apple sein muss Pro 15 W (Magsafe) Kontra Kurzes Kabel Magsafe: Zertifiziert

Ausgangsleistung: 15 W

Kabel: 1 m

Netzteil: Nicht im Lieferumfang enthalten

Farben: Weiß Das erste Magsafe-Ladegerät, das für Ihr iPhone in den Sinn kommt, ist natürlich das Magsafe-Ladegerät von Apple. Es ist das Magsafe-Ladegerät, das mit dem iPhone mitgeliefert würde, wenn Apple so etwas noch machen würde. Wie von Apple zu erwarten war, ist das Design minimalistisch gehalten – und sieht aus wie das Ladegerät der Apple Watch. Außerdem können Sie damit Ihre Airpods aufladen. Der größte Vorteil gegenüber der nicht zertifizierten Konkurrenz ist die Ausgangsleistung von 15 W – immer noch halb so schnell wie mit einem Lightning-Kabel, aber bequemer, wenn Sie es nicht sehr eilig haben. Es ist jedoch nicht perfekt: Das Ladegerät ist zu klein und zu leicht, um auf dem Tisch liegenzubleiben, wenn Sie Ihr iPhone abnehmen wollen, was es zu einer schlechten kabellosen Ladematte macht. Das 1-m-lange Kabel ist außerdem zu kurz, um das iPhone zu laden und gleichzeitig zu benutzen. Vergessen Sie auch nicht, dass Sie noch ein separates USB-C-Netzteil benötigen – mindestens 20 W, wenn Sie die maximalen 15 W Leistung ausnutzen wollen. Belkin Boost Charge Pro Kabelloses Ladepad mit Magsafe – Das beste einfache Magsafe-Ladegerät Pro 15 W (Magsafe)

Ständer

Langes, robustes Kabel Kontra Teurer als das Apple-Ladegerät! Preis beim Test: $59.99 Aktuell bester Preis: Magsafe: Zertifiziert

Ausgangsleistung: 15 W

Kabel: 2 m

Netzteil: Nicht im Lieferumfang enthalten

Farben: Schwarz, Weiß Das Belkin Boost Charge Pro Ladepad ist in Schwarz und Weiß erhältlich, genauso schnell wie das Original von Apple, kommt mit einem längeren Kabel und einem praktischen Ständer zum Ausklappen. Das Kabel ist doppelt so lang wie das von Apple, weshalb es deutlich einfacher ist, das iPhone beim Laden zu benutzen. Außerdem ist es dicker, mit Nylon ummantelt und kommt mit einem Kabelbinder aus Silikon. Überraschenderweise ist es teurer als das Ladegerät von Apple, also zahlen Sie für das hochwertigere Kabel und den Ständer drauf, aber wir finden, dass der Aufpreis es für ein zertifiziertes 15-W-Magsafe-Ladegerät wert ist. Wie das Original kommt es ebenfalls ohne Netzteil, also müssen Sie sich darum selbst kümmern. Anker PowerWave Magnetic Pad – Das beste günstige magnetische Ladegerät Pro Günstig Kontra 7,5 W Preis beim Test: $22.99 Aktuell bester Preis: Magsafe: Kompatibel

Ausgangsleistung: 7,5 W

Kabel: 1,5 m

Netzteil: Nicht im Lieferumfang enthalten

Farben: Weiß Beim Anker Power Wave Magnetic Pad handelt es sich um ein weiteres einfaches Ladegerät wie dem von Apple oder von Belkin, allerdings nur mit 7,5 W Leistung, da es nicht von Apple zertifiziert ist. Es funktioniert trotzdem wunderbar und gehört zu den höherwertigen günstigen magnetischen Ladegeräten auf dem Markt. Das Kabel ist mit einer Länge von 1,5 m angemessen. ESR Halo Lock Kickstand Wireless Charger – Das beste günstige magnetische Ladegerät mit Klappständer Pro Günstig

Ständer

Farboptionen Kontra 7,5 W Preis beim Test: $35.99 Magsafe: Kompatibel

Ausgangsleistung: 7,5 W

Kabel: 1,5 m

Netzteil: Nicht im Lieferumfang enthalten

Farben: Weiß, Schwarz, Blau, Pink Mit diesem kleinen, einfachen magnetischen Ladepad mit Ständer können Sie Ihr iPhone 12/13/14 entweder horizontal oder vertikal aufstellen, um freihändig Videos zu schauen oder zu facetimen. Es ist in vier verschiedenen Farben erhältlich und ist damit auffälliger als andere Geräte auf dieser Liste, außerdem ist das Kabel mit einer Länge von 1,5 m angemessen. Belkin Magnetic Portable Wireless Charger Pad – Das beste günstige magnetische Ladegerät mit 2-m-Kabel Pro Günstig

Langes Kabel Kontra 7,5 W Preis beim Test: $29.99 Aktuell bester Preis: Magsafe: Kompatibel

Ausgangsleistung: 7,5 W

Kabel: 2 m

Netzteil: Nicht im Lieferumfang enthalten

Farben: Schwarz, Weiß Belkin stellt nicht nur Magsafe-Ladegeräte her, sondern hat noch eine Reihe kompatibler magnetischer Produkte im Sortiment. Das günstige magnetische kabellose Ladegerät des Unternehmens ist nicht so schnell das von Apple, da es zu seinen nicht zertifizierten Produkten gehört, doch es ist günstiger und kommt mit einem Kabel, das doppelt so lang ist wie das vom Apple-Gerät. Damit sind Sie flexibler, wenn die nächstbeste Steckdose etwas weiter weg ist. Der Silikon-Kabelbinder ist ein netter Bonus. Eine LED zeigt an, ob der Ladevorgang durch Fremdkörper gestört wird, das Ihrem Smartphone schaden könnte. Wenn Ihnen die langsamere Ladegeschwindigkeit nichts ausmacht, stellt dieses Produkt eine günstige Alternative zum offiziellen Apple-Gerät dar – mit längerem Kabel. Belkin Boost Charge Pro 2-in-1 Wireless Charger Stand – Das beste 2-in-1-Magsafe-Ladegerät Pro 2-in-1-Ladegerät

15 W (Magsafe)

Netzteil wird mitgeliefert Kontra Airpods-LED kann nicht ausgeschaltet werden Preis beim Test: $99.99 Aktuell bester Preis: Magsafe: Zertifiziert

Ausgangsleistung: 15 W

Kabel: 1,2 m

Netzteil: 40 W

Farben: Schwarz, Weiß Als offiziell MFi-zertifiziertes Magsafe-Ladegerät liefert das Belkin Boost Charge Pro 15 W Leistung, genau wie die Apple-Ladegeräte. Wie das Duo-Ladegerät von Apple kann es Airpods auf der runden Qi-Basis mit 5 W aufladen, außerdem kann das iPhone zum Laden auf dem Ständer horizontal oder vertikal angebracht werden. Eine kleine LED zeigt an, ob das Case der Airpods aufgeladen wird. Es ist recht viel Plastik verbaut, aber es sieht einem Apple-Produkt immer noch ähnlich genug und kostet dabei weniger als das Original. Anker PowerWave Magnetic 2-in-1 Stand – Der beste günstige magnetische 2-in-1-Ständer Pro 2-in-1-Ladegerät

Günstig Kontra 7,5 W Preis beim Test: $39.99 Magsafe: Kompatibel

Ausgangsleistung: 7,5 W

Kabel: 1,2 m

Netzteil: Nicht im Lieferumfang enthalten

Farben: Weiß Die Anker Powerwave 2-in-1-Ladestation soll ein iPhone 12/13/14 und die Airpods gleichzeitig aufladen, ist jedoch nicht MFi-zertifiziert und erreicht deshalb nicht die maximalen 15 W Leistung von Apples Gerät. 7,5 W sind jedoch völlig in Ordnung, wenn Sie Zeit haben; wenn Sie in Eile sind, sollten Sie ohnehin ein Ladekabel benutzen statt eines 15-W-Magsafe-Ladegeräts. Die Airpods werden mit 5 W geladen, was der Standard bei magnetischen Ladestationen für mehrere Geräte ist. Das iPhone kann horizontal oder vertikal auf der angewinkelten Platte eines unserer liebsten Zubehörhersteller liegen und da die Magnete sehr stark sind, brauchen Sie keine Angst zu haben, dass es herunterfällt, selbst, wenn Sie die Ausrichtung ändern. Anker MagGo 633 Magnetic Wireless Charger – Der beste Ladeständer mit Powerbank Pro Ladeständer

Magnetische Powerbank Kontra 7,5 W Preis beim Test: $119.99 Aktuell bester Preis: Magsafe: Kompatibel

Ausgangsleistung: 7,5 W

Kabel: 1,5 m

Netzteil: Nicht im Lieferumfang enthalten

Farben: Weiß, Schwarz, Blau Das MagGo 633 von Anker ist mehr als eine weitere hübsche kabellose Ladestation für iPhone und Airpods mit angewinkeltem Ladepad. Sie können das Ladeelement vom Ständer nehmen und es als magnetische 5.000-mAh-Powerbank verwenden und damit Ihr iPhone 12/13/14 auch unterwegs sicher aufladen. Die abnehmbare Powerbank wird im Ständer mit dem mitgelieferten 1,5-m-langen USB-C-Kabel aufgeladen, benötigt aber ein separates Netzteil mit mindestens 20 W. Das Kabel ist nicht fest in der Station verlötet und kann durch ein kürzeres oder längeres ausgetauscht und die Halterung der Powerbank kann um 40 Grad geneigt werden. Der Ständer ist eine tolle Kombination aus Tischladegerät und Powerbank. Wenn Sie nur nach Powerbanks suchen, finden Sie hier unsere Auswahl der besten Magsafe-Powerbanks fürs iPhone. Belkin Boost Up Charge Pro 3-in-1 Wireless Charger Stand with MagSafe – Der beste 3-in-1 Magsafe-Ladeständer Pro 3-in-1

15 W (Magsafe)

Stylisch

Netzteil wird mitgeliefert Kontra Teuer Preis beim Test: $149.99 Aktuell bester Preis: Magsafe: Zertifiziert

Ausgangsleistung: 15 W

Kabel: 1,5 m

Netzteil: 40 W

Farben: Schwarz, Weiß Neben vielen anderen Geräten verkauft Belkin ein 3-in-1-Magsafe-Ladegerät, bei dem das iPhone und die Apple Watch auf einem Ständer in der Luft hängen und die Airpods auf der Qi-kompatiblen Grundplatte liegen. Er ist stylischer als andere drahtlose Ladeständer und erinnert mit seinen verchromten Armen und der silikonierten Basis an das Space-Age-Design der Sechziger. Wie bei den meisten anderen Ständern kann das iPhone horizontal oder vertikal aufgelegt werden. Die runde Bodenplatte fällt mit 13,5 cm Durchmesser recht groß aus, damit der Ständer unter dem Gewicht der Geräte nicht einfach umkippt. Eine LED zeigt an, ob die Airpods geladen werden und ein Netzteil wird mitgeliefert. Twelve South HiRise 3 – Die beste kompakte magnetische 3-in-1-Ladestation Pro 3-in-1-Ladegerät

Kleine Grundfläche Kontra 7,5 W Preis beim Test: $99.99 Magsafe: Kompatibel

Ausgangsleistung: 7,5 W

Kabel: 1,5 m

Netzteil: Nicht im Lieferumfang enthalten

Farben: Schwarz, Weiß Ein 3-in-1-Ladeständer, der iPhone, Apple Watch und Airpods gleichzeitig aufladen kann, ist ein Segen für Apple-Fans, aber die meisten nehmen doch recht viel Platz ein. Der stylische HiRise 3 verfolgt einen deutlich vertikaleren Ansatz und hat deshalb eine kleinere Grundfläche – praktisch für Nachttische und andere Orte, wo ein großer Ladeständer keinen Platz hat. Der Ständer ist 16,5 cm hoch, 12,3 cm tief und 8,5 cm breit – nur rund ein Fünftel der Grundfläche des 3-in-1-Ständers von Belkin. Dieser hat wiederum den Vorteil, dass er Magsafe-zertifiziert ist und mit 15 W aufladen kann statt nur mit 7,5 W. Wenn Sie aber über Nacht laden, spielt Geschwindigkeit keine Rolle. Airpods laden auf der Grundplatte mit 5 W, die Watch oben mit 3 W.

Zens Aluminum Series 4-in-1 Magnetic + Watch Wireless Charger – Der beste Ständer mit zusätzlichem USB-Anschluss Pro 4-in-1

Apple-Watch-Ladegerät abnehmbar

USB-A-Anschluss an der Seite

Netzteil wird mitgeliefert Kontra Teuer Magsafe: Zertifiziert

Ausgangsleistung: 15 W

Netzteil: 45 W

Farben: Schwarz Wo andere Hersteller auf dieser Liste ein starres Design verfolgen, geht Zens einen eher modularen Weg. Die Zens Aluminum Series 4-in-1 besitzt einen festen Magsafe-zertifizierten Ladeständer fürs iPhone, ein Qi-zertifiziertes Ladegerät für Airpods (und andere kompatible Geräte) in der Basis und zwei USB-A-Anschlüsse: Einer ragt nach oben heraus und dient als Steckplatz für das mitgelieferte Apple-Watch-Ladegerät, der andere kann frei für beliebige andere Geräte verwendet werden, beispielsweise ein iPad. Konstruktionsbedingt ist das Element für die Apple Watch etwas wackelig, weil es sich im Endeffekt um einen USB-Stick handelt, hat aber den Vorteil, dass Sie es abziehen und mitnehmen können, beispielsweise, wenn Sie verreisen. Alogic Magspeed 3-in-1 Wireless Charging Station – Der beste günstige magnetische 3-in-1-Ladeständer Pro 3-in-1

Günstig Kontra Kurzes Kabel Preis beim Test: £109.99 Aktuell bester Preis: Magsafe: Kompatibel Ausgangsleistung: 7,5 W Kabel: 1 m Netzteil: Nicht im Lieferumfang enthalten Farben: Schwarz Der günstige Alogic MagSpeed 3-in-1 Wireless Charger für Ihr iPhone 12/13/14, Ihre Airpods und Ihre Apple Watch ist schlichter als etwa die 3-in-1-Modelle von Belkin und lädt nur mit 7,5 W auf, weil er nicht Magsafe-zertifiziert ist, tut aber seinen Dienst und ist auch wesentlich günstiger. Das iPhone kann horizontal oder vertikal aufgelegt werden, der Neigungswinkel kann jedoch nicht eingestellt werden. Ein Netzteil ist nicht im Lieferumfang enthalten. Zens 4-in-1 Modular Wireless Charger Pro 4-in-1 (bis zu 6-in-1)

15 W (Magsafe)

Modular

Netzteil wird mitgeliefert Kontra Teuer Preis beim Test: $179.95 Aktuell bester Preis: Magsafe: Zertifiziert

Ausgangsleistung: 15 W

Kabel: 1,5 m

Netzteil: 65 W

Farben: Schwarz Der Zens 4-in-1 Modular Charger ist eine Magsafe-zertifizierte Ladestation für iPhone, Airpods, Apple Watch und iPad und kann nicht nur vier Apple-Geräte gleichzeitig laden, sondern mit zusätzlichen Modulen auf bis zu sechs erweitert werden. iPhones mit Magsafe (iPhone 12/13/14) können drahtlos mit 15 W aufgeladen werden, Airpods und die Apple Watch mit 5 W. Das iPhone kann entweder horizontal oder vertikal aufgelegt werden und dahinter befindet sich ein Ständer, auf den Sie ein iPad stellen und mit dem seitlich angebrachten USB-C-Anschluss mit bis zu 30 W aufladen können. Die Gesamtleistung des Ladegeräts beträgt 65 W, sodass Sie auch alle Geräte gleichzeitig aufladen können. Das Modul für die Apple Watch, das bei der 4-in-1-Ausführung mitgeliefert wird, kann entweder links oder rechts magnetisch angebracht werden. Sie kann auch komplett abgenommen und dank ihres USB-C-Anschlusses als separates Ladegerät verwendet werden, was sie ideal zum Reisen macht. Zu Basisstation können bis zu drei Module hinzugefügt werden, die separat erhältlich sind. Abgesehen von zusätzlichen Modulen für die Apple Watch gibt es noch eine Erweiterung mit zusätzlichem drahtlosem Ladegerät mit 10 W und eine USB-Hub-Erweiterung, mit der Sie Geräte über USB-A laden können. Wenn Sie keine Apple Watch besitzen, gibt es auch eine günstigere 3-in-1-Variante im Apple Store. Die Ladestation und alle Module wurden aus recyceltem Plastik hergestellt. Belkin Boost Charge magnetisches KfZ-Ladegerät – Das beste magnetische Ladegerät fürs Auto Pro 10 W

Dediziertes KfZ-Zubehör Kontra Teuer Magsafe: Kompatibel

Ausgangsleistung: 10 W

Kabel: 1,2 m

Netzteil: 12 V Zigarettenanzünder-Ladegerät

Farben: Schwarz Wenn Sie Ihr iPhone als Navigationsgerät im Auto verwenden, werden Sie ein magnetisches Ladegerät nicht mehr missen wollen. Dieses hier von Belkin funktioniert sowohl in vertikaler als auch in horizontaler Ausrichtung. Das USB-C-Kabel ist im Lieferumfang enthalten und ein passendes Ladegerät für den Zigarettenanzünder auch. Belkin Boost Charge Pro 3-in-1 Wireless Charging Pad with MagSafe – Die beste 3-in-1 Magsafe-Ladeplatte Pro 3-in-1

15 W (Magsafe) Kontra Teuer

Smartphone liegt flach Preis beim Test: $149.99 Aktuell bester Preis: MagSafe: Zertifiziert

Ausgangsleistung: 15 W

Kabel: 1,5 m

Netzteil: 40 W

Farben: Schwarz, Weiß Belkin verkauft zwei MFi-zertifizierte drahtlose 3-in-1-Ladegeräte, die ihre tragbaren Apple-Geräte gleichzeitig aufladen können. Dieses Modell ist die flache Ausführung und bietet die Möglichkeit, die Apple Watch anzuwinkeln und im Nachtmodus zu verwenden. Wir hätten uns jedoch gewünscht, dass das iPhone-Ladegerät auch angewinkelt werden kann, um Videos schauen zu können. Das Design ist zwar minimalistisch, die Ladematte nimmt jedoch recht viel Platz ein: Sie misst 23 cm in der Breite und 8 cm in der Tiefe, außerdem steht das iPhone zu beiden Seiten heraus. Da es flach ist, eignet sich das Format selbst besser zum Reisen als die Ständer-Ausführung und ein Netzteil wird mitgeliefert, sodass Sie sich nicht selbst um ein USB-C-Ladegerät kümmern müssen. Eine LED zeigt an, ob die Airpods geladen werden.

Magsafe-Zertifizierung

Apple zertifiziert Magsafe-Zubehör mit seinem „Made for iPhone“-Emblem (MFi). Das gewährleistet, dass die Ausgangsleistung 15 W beträgt, im Gegensatz zu nichtzertifizierten, aber Magsafe-kompatiblen Qi-Ladegeräten mit 7,5 W. Zertifizierte Magsafe-Ladegeräte besitzen außerdem eine NFC-Antenne, um Ihr iPhone einfach zu erkennen, ein integriertes Magnetometer und einen Kompass, um Interferenzen zu erkennen und zu vermeiden, wenn Sie Ihr iPhone laden.

Sie sollten einfache Magsafe-kompatible Geräte jedoch nicht ausschließen, da sie meistens trotzdem hochwertig, aber deutlich günstiger sind. „Magsafe-kompatibel“ bezeichnet im Grunde Qi-zertifiziertes Zubehör mit ein paar Magneten.

Abgesehen von Apples eigenen Produkten und ein paar Geräten vom Zubehör-Liebling Belkin gibt es ohnehin nicht so viele MFi-zertifizierte Magsafe-Ladegeräte, aus denen Sie wählen können. Diese beiden Firmen haben den Markt um Grunde unter sich aufgeteilt, obwohl auch Zens ein paar luxuriöse Produkte führt und auch im Apple Store verkauft.

Magnetische Ladestationen für mehrere Geräte

Die einfachste Ausführung eines magnetischen oder Magsafe-Ladegeräts ist ein einfacher Puck, der magnetisch an der Rückseite eines kompatiblen iPhones angeheftet wird. Manche Modelle besitzen einen kleinen Ständer zum Ausklappen, damit Sie das iPhone beim Laden aufstellen können.

Daneben gibt es auch Produkte, die neben dem iPhone auch weitere Apple-Geräte laden können, etwa die Apple Watch oder die Airpods. Bei letzteren müssen Sie jedoch darauf achten, dass Sie ein Modell besitzen, das kabelloses Laden unterstützt – den Original-Airpods fehlt diese Funktion nämlich. Die Grundplatte solcher Ständer kann außerdem ein zweites iPhone laden, allerdings nicht magnetisch und nur mit 5 W statt mit 7,5 W oder 15 W.

Warum drahtlos?

Drahtloses Laden ist bequem und völlig ausreichend, wenn Sie es nicht eilig haben. Wenn Sie in 20 Minuten das Haus verlassen müssen und Ihr iPhone unbedingt genügend Akku benötigt, sollten Sie ein Lightning-Kabel verwenden, da selbst ein 12-W-USB-Ladegerät das iPhone schneller auflädt als ein drahtloses Ladegerät und noch schneller, wenn Sie ein 20-W-Ladegerät verwenden.

Kabelloses Laden reduziert den mechanischen Verschleiß, weil Sie nicht ständig Kabel ein- und ausstecken müssen und sind weniger störungsanfällig, da sich im Inneren des Lightning-Anschlusses Ihres iPhones Fusseln und Staub ansammeln und die Verbindung behindern können. Diese lassen sich zwar vorsichtig mit einem Zahnstocher entfernen, aber irgendwann kommen die meisten von uns unweigerlich in diese Situation. Auf drahtloses Laden haben Staub und Fusseln keine Auswirkung, außerdem ist es weniger anfällig für Oxidierung und Korrosion.

Mit drahtlosen Ladegeräten müssen nie wieder nach Ihrem Lightning-Kabel suchen, außerdem ist es wesentlich eleganter.

Natürlich ist kabelloses Laden nicht wirklich kabellos, sofern Sie keine Magsafe-Powerbank verwenden, da Sie das Magsafe-Ladegerät trotzdem per Kabel mit dem Netzteil für die Steckdose verbinden müssen; nur die Verbindung zu Ihrem Smartphone ist wirklich kabellos.

Was Sie sonst noch brauchen

Einige Magsafe-Ladegeräte kommen mit eigenen Netzteilen, doch für die meisten brauchen Sie ein separates. Apple empfiehlt ein USB-C-Netzteil mit mindestens 20 W und dem müssen wir zustimmen. Mit einem Magsafe-Ladegerät kommen Sie nicht über 15 W, aber mit einem 20-W-Netzteil erreichen Sie diese 15 W zumindest konstant.

Wir haben die besten Ladegeräte fürs iPhone getestet, falls Sie eine Empfehlung brauchen.