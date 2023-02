macOS 11.7.4 Big Sur mit Safari-Verbesserungen

Gestern Abend hat Apple noch ein Update nachgeschoben, diesmal für das Vorgängerbetriebssystem aus dem vorvergangenen Jahr. macOS Big Sur ist nun auf Version 11.7.4 aktualisiert, damit behebt der Entwickler einen Fehler in Safari: Gleich nach dem Update im Januar auf macOS 11.7.3 haben sich Nutzer in Foren beschwert, dass die Icons der Favoriten-Webseiten entweder gänzlich fehlen oder nur in Grau dargestellt sind. Dieser Bug ist inzwischen behoben. Apple erklärt zudem, dass mit dem aktuellen Update von Big Sur keine Sicherheitslücken geschlossen wurden.

Meist aktualisiert der Hersteller die beiden Vorgängerbetriebssysteme, heuer Big Sur und Monterey, gleichzeitig. Da offenbar der Icon-Fehler nur bei Big Sur auftrat, hat Apple nur dieses ein macOS mit dem Update versehen.

Safari und Ventura mit Lückenschlüssen

Eine weitere Besonderheit bei den macOS-Versionen der vergangenen Jahre: Safari muss man getrennt herunterladen und ebenfalls separat aktualisieren. Die neueste Version von Safari 16.3(.1) hat Apple am 13. Februar herausgebracht, das Update wird eingeblendet, wenn man im Fenster für Softwareupdate in den Systemeinstellungen auf die Fläche für “Mehr Infos…” klickt. Das Update auf Safari 16.3 ist wichtiger als das für macOS Big Sur: Darin hat Apple eine Sicherheitslücke geschlossen, die bereits in der freien Laufbahn ausgenutzt wurde.