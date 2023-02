Per Shortcut neue Zeile in Excel am Mac hinzufügen

Die meisten Tastaturkürzel aus der Windows-Welt funktionieren auch in der Mac-Welt, wenn man die Faustregel “Command (⌘) statt STRG” anwendet. In einigen Fällen gibt es jedoch Ausnahmen. Eine von diesen Ausnahmen betrifft Excel, auch ein Microsoft-Programm. Die gängige Aufgabe von Zellen löschen oder hinzufügen kann man unter Windows mit den selbsterklärenden Tastaturkürzel erledigen: STRG und Plus-Zeichen fügt eine Zelle hinzu, STRG und Minus-Zeichen löscht die ausgewählte Zelle.

Eigentlich hätte man erwartet, dass auf dem Mac dies vergleichbar funktioniert, unter Einsatz der Command-Taste. Doch um eine Zelle hinzuzufügen, muss man in Excel auf dem Mac Befehls-, Umschalttaste und Gleichheitszeichen gleichzeitig betätigen (⌘⇧=). Das Tastenkürzel für “Zelle löschen” ist zum Glück auf dem Mac analog dem unter Windows: Befehlstaste und Minus-Zeichen (⌘-) löschen die Zelle. Es geht aber besser.

Eigenen Shortcut für Excel am Mac erstellen

Der Grund, warum das Hinzufügen der neuen Zelle in Excel am Mac mit einem komplizierten Kürzel funktioniert: Das einfachere Kürzel ist für die Handlung “Neu berechnen” besetzt. Doch das kann man auch ändern. Denn Excel erlaubt es, benutzerdefinierte Tastenkürzel in Excel am Mac zu definieren. So gehen Sie dafür vor:

Im geöffneten Excel-Dokument klicken Sie in der Menü-Leiste auf “Extras” und dort ganz am Ende des Menüs auf “Tastatur anpassen”; In der Spalte mit den Kategorien wählen Sie “Registerkarte Start” (Zweite von oben); In der Spalte mit den Befehlen scrollen Sie bis zum Eintrag “Zellen”, wird er ausgewählt, blenden sich die aktuell verwendeten Tasten ein, sowie Funktionen, die diese verursachen; Aktivieren Sie die Zeile “Neue Tastenkombination drücken” und betätigen Sie dabei Befehlstaste und Pluszeichen (⌘+), um auf das Analog von Windows zurückzugreifen. Drücken Sie nacheinander “Hinzufügen” und “Ok” in der rechten unteren Ecke des Fensters, die Änderungen sind nun übernommen.

Nach dem Befehl zum Hinzufügen oder Löschen neuer Zellen oder Zeilen erscheint noch ein Dialogfenster mit den Fragen, wohin man die benachbarten Elemente verschieben soll. Zwischen den Optionen kann man mit den Pfeiltasten an der Tastatur umschalten, die Eingabetaste bestätigt die Auswahl.