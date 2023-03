iOS 16.4 ist da: Alle Neuerungen, so installieren

Nach gut einem Monat des Beta-Tests hat Apple iOS 16.4 veröffentlicht. Das Update für das iPhone-Betriebssystem bringt einige Neuerungen und schließt kritische Sicherheitslücken.

Neu sind etwa die im letzten Sommer vorgestellten Emojis von Unicode 15 und die seit der WWDC 2022 angekündigten Web-Push-Benachrichtigungen. Zudem versucht Apple nach iOS 16.2 erneut, die neue Home-Architektur an die Kundschaft zu bringen. Während der Beta-Phase hat Apple noch ein Feature freigeschaltet, mit dem man schneller an Updates gelangt, mit der Voice Isolation, der Stimmenisolierung bei Telefonaten, kommt eine weitere Neuerung. Seit iOS 15 war dieses mit Facetime implementiert, in iOS 16.4 rollt Apple das auf die eigene App für Telefonate und auf Anwendungen Dritter aus. Das ist aber noch nicht alles.

Umblättern-Animation in der Bücher-Apps

Die Funktion war eine der legendärsten bei den frühen iOS-Versionen und bleibt bislang das Sinnbild des Skeumorphismus: Um die Funktionsweise der Bücher-App nicht allzu lang zu erklären, hat Apple genauso wie bei den analogen Büchern das Umblättern fürs Fortbewegen im Text implementiert. Steve Jobs hat bei der iPad-Keynote auf dem Bühnensofa genüsslich in „True Compass“ geblättert, auf dem iPad versteht sich. In iOS 16 hat Apple die Funktion gestrichen, schließlich hätten die Leute gelernt, dass man auf dem Display scrollen kann. Nun kehrt die Funktion in der zweiten Beta von iOS 16.4 zurück.

Apple Music Classical Ende März

Apple arbeitete seit mindestens einem Jahr an der klassischen Abteilung von Apple Music. Schließlich hat der Hersteller die Veröffentlichung noch bis Ende 2022 versprochen. Apple hatte noch in der Beta-Phase einen konkreten Termin für den Release der neuen App genannt, am 28. März soll sie erscheinen, gleichzeitig mit iOS 16.4.

iOS 16.4: Was alles neu ist

Andere Apple-ID für Beta-Zugang: Apple geht rigoros gegen das Laden von Beta-Versionen über Websites und Profile von Drittanbietern vor und verlangt die Verifizierung einer Apple-ID, die entweder für das öffentliche oder das Entwickler-Beta-Programm angemeldet ist. Mit iOS 16.4 können Sie eine Apple-ID für den Beta-Zugang festlegen, die von der für die übrigen Funktionen des Geräts verwendeten getrennt ist.

Neue Emojis: Diese Version fügt die Emojis hinzu, die Teil des Unicode 15.0-Standards sind. Dazu gehören ein schüttelndes Gesicht (von einer Seite zur anderen, wie „Nein"), mehrere Herzfarben, links und rechts schiebende Hände, mehrere neue Tiere (Elch, Gans, Qualle), einige Lebensmittel und einige Musikinstrumente. (Wir vermissen weiter Bilder von Weißwein, Weißbier und Weißwürsten, Bortschtsch und Kwas, Anm. d. Red.)

Web-Push-Benachrichtigungen: Mit dieser Version wird die Unterstützung für Web-Push-Benachrichtigungen hinzugefügt. Webanwendungen, die auf dem Startbildschirm gespeichert sind, können Systembenachrichtigungen über die Push-API, die Benachrichtigungs-API und die Service Worker senden, indem sie die standardmäßige HTML5-Web-Push-API verwenden. Websites müssen genau wie Apps um Erlaubnis bitten, und zwar als Reaktion auf eine Benutzeraktion (z. B. Tippen auf eine Schaltfläche „Abonnieren" o. Ä.).

Leichtere Beta-Teilnahme : Wenn Ihr Gerät als Beta-Tester registriert ist, können Sie unter Einstellungen > Allgemein > Software-Updates in einem neuen Menü auswählen, ob Sie keine Beta-Updates, Entwickler-Beta-Updates (falls zutreffend) oder öffentliche Beta-Updates wünschen.

Upgrade der Home-Architektur: Das Upgrade der Home-Architektur, das aus der Version iOS 16.2 herausgenommen wurde, ist in iOS 16.4 wieder enthalten. Dies ist unabhängig von der aktualisierten Home-App, die beibehalten wurde.

Neue Podcasts-App: Eine neue Podcasts-App für iPhone, iPad und CarPlay verbessert die „Up Next"-Warteschlange und bietet Funktionen wie das Filtern von Episoden und die Möglichkeit, nach Staffeln zu suchen.

Mastodon-Unterstützung: Automatische Vorschaubilder für Links in Nachrichten wie bei Twitter.

Widgets: Ein neues Wallet-Widget zur einfachen Verfolgung von Bestellungen.

Ende der Corona-Apps: Ab iOS 16.4 lässt Apple die Gesundheitsbehörden die Unterstützung seiner Kontaktnachverfolgung einstellen. Das System löscht automatisch alle bis dahin gespeicherten Daten.

Stimmisolierung bei Anrufen über Mobilfunk: Apple schraubt seit zwei Jahren an der Qualität von Telefongesprächen. Der Hersteller hat vor zwei Jahren die Hintergrundunterdrückung für neuere iPhones eingestellt und stattdessen die Stimmisolierung gebracht, allerdings nur bei Facetime-Anrufen. Ab iOS 16.4 wird die Stimmisolierung auch bei Anrufen per Mobilfunk möglich sein. Eine Hardware-Beschränkung auf neuere iPhones ist uns noch nicht bekannt.

Duplikatsuche in geteilten Alben: Teilt man mehrere Foto-Mediatheken in der Familie, wird es mit iOS 16.4 möglich, nach Duplikaten auch in iCloud zu suchen.

Ab iOS 17: Keine Entwickler-Beta mehr für normale Nutzer

Das Update finden Sie in den Einstellungen Ihres iPhones, unter “Allgemein > Softwareaktualisierung”. Klicken Sie dort auf “Laden und installieren” und geben Sie nach Aufforderung den Gerätecode ein – der Vorgang wird in etwa eine halbe Stunde in Anspruch nehmen, Ihr iPhone wird danach neu gestartet.