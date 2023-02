Mac Pro: Apple Silicon und Dritt-GPUs möglich?

Apples Mac Pro ist der letzte Rechner aus der Intel-Reihe. Eigentlich hat der Hersteller versprochen, bis Ende 2022 komplett auf Apple Silicon umzusteigen, eigene Chips auf Basis von ARM-Designs, doch mit dem Profi-Rechner manövrierte sich Apple in eine Ecke: Zwar ist Apple Silicon, sei es M1 oder M2, performant und stromsparend gleichzeitig, was insbesondere bei Laptops neue Möglichkeiten eröffnet. Die Nutzer aus der Mac-Pro-Nische verlangen jedoch ausdrücklich nach Erweiterbarkeit. Baubedingt kann dies ein Apple-Silicon-Chip nicht liefern: RAM, GPU und CPU sind in einem einzigen Chip vereint. Dies verschafft Vorteile bei der Berechnung, die Daten muss der Rechner nicht mehr zum RAM oder zur GPU scheffeln und dann zurückholen, eine nachträgliche Erweiterung ist da nicht möglich.

GPU-Kerne und externe Grafikkarten sollen zusammenspielen

Nun arbeitet Apple offenbar daran, Apple-Silicon-Chips und externe GPUs entweder per PCIe-Bus oder als externe Grafikkarte per Thunderbolt zu vereinen. Darauf deuten vier Patente hin, die die Kollegen von „Appleinsider“ in der US-amerikanischen Patentdatenbank gefunden haben. Alle vier Einträge wurden gestern veröffentlicht und behandeln offensichtlich das gleiche Thema: Steuerung der GPUs.

Lesetipp: Mac-Trends 2023 – M2 auf dem Vormarsch

Alle vier Patente starten mit der gleichen Prämisse: „Mit den steigenden Berechnungsmöglichkeiten werden Grafikkarten immer mehr bei den großangelegten Prozessen genutzt. … Die Software-Entwickler verschieben aktuell große Teile ihrer Programme auf die GPU-Nutzung“ (Punkt 0002 bei allen vier Patenten). Auch die Überschriften der Patente sind selbst sagend: „Software-basierte Kontrolle für Grafik-Hardware, die Logic Slots unterstützt“, „Zeitablaufsteuerung für verwandte Grafik(einheiten)“, „Kickslot-Manager-Schaltung für grafische Prozessoren“, „Verbindung zwischen den Logic Slots und Hardware Slots bei grafischen Prozessoren“.

Schon vor über einem Jahr entschieden

Dass alle vier Patente auf Steuerung der GPU bei den Profi-Anwendungen und -Rechnern absehen, zeigt eigentlich die gemeinsame Prämisse, die die aktuellen Profi-Workflows beschreibt. Anscheinend arbeitet bei Apple an der Anbindung der Dritt-GPUs das gleiche Team rund um Andrew Havlir, Steven Fishwick und Benjamin Bowman. Alle drei sind Co-Autoren bei mindestens drei von vier der Patente. Bezeichnend ist auch das Datum der Einreichung der Erfindungen: Alle vier wurden am 11. August 2021 eingereicht, also gut vor anderthalb Jahren. Offenbar war Apple noch vor der Vorstellung von M1 Pro und M1 Max im Herbst 2021 bewusst, dass die eigenen hochskalierten Chips die Möglichkeiten zusätzlicher GPUs nicht übertreffen werden.

Den Mac Pro mit Apple Silicon könnte Apple noch im Frühjahr dieses Jahres vorstellen, der Termin ist aber noch ungewiss, es könnte Ende März aber soweit sein.