Diese Emojis kommen mit iOS 16.4

Gestern Abend hat Apple die erste Beta von iOS 16.4 veröffentlicht. Mit dabei sind solche Neuerungen wie Web-Push, also Benachrichtigungen von Webseiten, wie wir es von Apps gewohnt sind. Apple hat dazu einen Schwung neuer Emojis herausgebracht, mit dabei sind ein Esel, eine Qualle, schiebende Hände, ein Hyazinth, eine Ingwerknolle und ein WLAN-Symbol.

Diese Neuerungen stammen vom Standard Emojis 15.0, den das Unicode Konsortium in den meisten Fällen jährlich verabschiedet. Emojis 15.0 wurden im September 2022 vom Konsortium freigegeben, nun sind die Software-Entwickler an der Reihe, die neuen Bilder zu implementieren. In einem Blogpost auf Emojipedia erklären die Verantwortlichen die Hintergründe der Auswahl: So war das rosa Herz das meist angefragte Emoji seit 2016. Mit dazu gesellen sich ein graues Herz und ein hellblaues Herz. Das Esel-Emoji wird sich indes vor allem in den USA verbreiten: Dort ist das Tier das Maskottchen der Demokratischen Partei. Ein Elefant als Symbol der Republikaner ist seit 2015 dabei.

Alle neuen Emojis von iOS 16. 4. Emojipedia

Zudem vermerkt der Blog, dass mit dem neuen Standard fast gar keine Menschen-Emojis hinzugefügt worden sind, wenn man vom zitternden Gesicht absieht. Dies ist dem geschuldet, dass die vorherigen drei Versionen sich fast ausschließlich auf Menschen konzentriert haben. Dies kann auch eine relativ kleine Anzahl der Neuzugänge erklären: Während in den vergangenen zwei Jahren die Vorschläge für neue Emojis im dreistelligen Bereich lagen, gab es im vergangenen Jahr lediglich 31 neue Vorschläge. Generell hat in den vergangenen Jahren die Anzahl an neu verabschiedeten Emojis abgeflacht, aber das ist verständlich. Schließlich hat das Konsortium bis dato rund 3.500 unterschiedliche Symbolbilder freigegeben.