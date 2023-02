Die besten USB-C-Ladegeräte fürs iPhone 14 (Pro)

Nigecue Solar Radio, Kurbelradio mit Ladefunktion

Ladestrom selber machen: Mit dem Nigecue Solar Radio können Sie Ihr iPhone auch in der freien Natur jederzeit aufladen. Dabei wird der Strom einfach von einem internen 5000 mAh Akku übertragen. Um den Akku des Radios zu laden, können das Gerät entweder in die Sonne stellen (es hat ein Solarpanel an Bord) oder Sie legen selbst Hand an und drehen die Kurbel.

Das tragbare Kraftwerk können Sie natürlich auch für seinen ursprünglichen Zweck nutzen und damit Radio hören oder eine kräftige Taschenlampe betreiben. Hinweis: In einem älteren Modell der Serie hatte der Hersteller noch keinen USB-C, sondern einen Mikro-USB-Anschluss verbaut. Setzen Sie sich bei unklarer Produktbeschreibung am besten mit dem Verkäufer in Verbindung.