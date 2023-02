Mac Pro 2023 Release: Wann kommt der Apple-Rechner?

Der Mac Pro ist vermutlich das Produkt, das Apple am seltensten verkauft, zu speziell ist die Zielgruppe mit ihren hohen Ansprüchen an Leistungsfähigkeit. Apple muss sein Flaggschiff auch nicht jedes Jahr aktualisieren, um mit der Mode zu gehen: Die High-End-Rechner sind so stark ausgestattet, dass sie auch nach einer dreijährigen Abschreibungsphase mit Spitzenleistungen glänzen und sich weiter amortisieren.

Den letzten Mac Pro hatte Apple in den USA Ende 2019 in den Handel gebracht – in Deutschland einige Wochen später, im Frühjahr 2020. Damals erfüllte der Mac Pro viele Wünsche der Zielgruppe: Anders als sein Vorgänger von 2013 wurde der Tower wieder modular, ließ sich also beinahe beliebig auf- und umrüsten und vor allem mit zusätzlicher High-End-Grafik ausstatten.

Daran war der Vorgänger gescheitert: Seine Form hielt nicht mehr mit der Entwicklung von Grafikkarten mit. Das hat seinen Preis: Die Basisversion für den Dektop kostet schon 6.499 Euro, für die maximal mögliche Ausstattung kann man 60.000 Euro ausgeben.

Sogar den Prozessor kann man im Mac Pro austauschen (lassen), nur eben nicht so leicht von Intel-Xeon-Chips auf Apple Silicon umstellen. Wie zum Hohn hatte Apple nur ein Jahr nach der Vorstellung des Mac Pro auf der WWDC bei der virtuellen Veranstaltung ein Jahr später angekündigt, mit Intel als Chip-Lieferanten gehe es bald zu Ende, man werde in zwei Jahren die komplette Produktpalette umstellen.

Es ist ein bisschen was dazwischengekommen, der im Angebot verbliebene Mac Mini mit Intel-Chip bekam erst im Januar 2023 mit dem Mac Mini M2 Pro einen Nachfolger – und jetzt steht der Mac Pro als letzter Intel-Mac kurz vor der Ablösung. Wir tippen auf den 28. März 2023 als Tag der Vorstellung. Im Folgenden begründen wir unsere Vermutung.

Mac Pro Apple Silicon: Release-Schema

Sollten wir richtig liegen, könnte sich folgendes Schema ergeben:

28. März 2023 (ab 19 Uhr MESZ): Vorstellung auf Apples Frühjahrsevent

Vorstellung auf Apples Frühjahrsevent 31. März 2023: Beginn der Vorbestellung

Beginn der Vorbestellung 7. April 2023: Verkaufsstart und Auslieferung

Wir befürchten jedoch, so streng gilt das nur für das Consumer-Produkt Macbook Air M2 15,5”. Die letzten beiden Versionen des Mac Pro benötigten von ihrer Vorstellung jeweils ein halbes Jahr, bis sie in den Handel kamen. Das kann auch diesmal passieren – und die ersten Mac Pro werden ab Herbst erst ihre Leistung im professionellen Umfeld zeigen.

Aktuell bester Preis: Mac Studio M1 Max 64 GB RAM, 1 TB SSD

Mac Pro: Was man über seine Form und Chips weiß

Im März 2022, als Apple den Mac Studio mit M1 Ultra zeigte, stellten sich nicht wenige Zuschauer der virtuellen Frühjahrskeynote die Frage, was denn mit dem Mac Pro passiere und was denn für den noch bliebe. Apples Hardwarechef John Ternus beantwortete diese Frage nur vage: Mit dem M1 sei man zwar durch und die Mission ist fast erfüllt, es fehle nur noch der Mac Pro. Um den werde man sich an einem anderen Tag kümmern.

Lesetipp: Mac Studio (M1 Max) im Test: Apple lässt seine mächtigen Muskeln spielen

Dieser andere Tag steht offenbar kurz bevor, im Frühjahr 2023 ist Apple bereit für den Mac Pro Apple Silicon. Offen bleibt noch, wie er genau ausgestattet sein wird. Zuletzt kursierten Vermutungen, dass die äußere Form bleibe, das “Käsereibendesign”. Bleibt es im Inneren aber beim Ultra-Chip, eventuell in einer Version mit noch mehr Kernen?

Ist das dann aus der M2-Reihe oder kommt Apple gleich mit einem im 3-nm-Verfahren von TSMC gefertigten M3 Ultra? Verdoppelt Apple den Ultra zu einem Extreme? Das jüngste Gerücht: Der Mac Pro werde zwar auf die Kraft der vielen Apfelkerne setzen, aber weiterhin auch mit externer Grafik arbeiten, eventuell mit Thunderbolt verbunden. Nur sollte eines klar sein: Der Mac Pro muss sich von den stärksten Varianten des Mac Studio, die auch schon auf eine professionelle Gruppe zielen, deutlich absetzen.

Lesetipp: Mac Pro 2023: Das Ende vom Mac Studio?

Es scheint aber alles bereitet für den Release des Mac Pro mit Apple Silicon, ein gutes Jahr nach seiner letzten offiziellen Erwähnung. Anders als Mitte Februar 2022 kursiert noch kein glaubwürdiger Termin für eine Frühjahrsveranstaltung Apples, Anfang März ist also eher unwahrscheinlich.

Gegen Ende des Monats sieht es besser aus. Ein Macbook Air M2 mit 15,5-Zoll-Bildschirm soll bereits in Produktion sein und ab April im Handel, die am 16. Februar veröffentlichte erste Beta von macOS 13.3 lässt auf eine finale Version für neue Macs ab Ende März oder Anfang April schließen. Wir sehen in den Kalender und sehen den 28. März 2023 als idealen Termin für Apples Frühjahrskeynote mit einem neuen Mac Pro als Star der Veranstaltung.

Aktuell bester Preis: Macbook Air M2 512 GB SSD, 8 GB RAM in Space Grau