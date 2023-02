Ab iOS 17: Keine Entwickler-Beta mehr für normale Nutzer

Wer bisher einen Vorgeschmack auf neue Versionen von iOS bekommen wollte – noch vor den öffentlichen Beta-Versionen –, musste seine oder ihre Apple-ID für 99 Dollar im Jahr als Entwickler-Account registrieren – oder von einer der einschlägigen Seiten einfach eine Profildatei herunterladen und installieren.

Dass Apple diese Vorgehensweise ein Dorn im Auge ist, fiel bereits vergangenes Jahr auf, als mehrere Seiten geschlossen haben, die solche Beta-Profile angeboten haben – scheinbar vorsichtshalber, wahrscheinlich aber auf Druck des Unternehmens.

iOS 17: Diese iPhones erhalten das nächste Update

Neu in der iOS 16.4 Beta, die vergangene Woche erschienen ist, ist in den Einstellungen eine neue Option zur Verwaltung der Teilnahme am Beta-Programm aufgetaucht. Diese befindet sich unter „Einstellungen > Allgemein > Softwareupdates“ neben der bisher einzigen Einstellung, „Automatische Updates“.

Wie Sie aus dem Screenshot unschwer erkennen können, ist unser Test-iPhone nur für die normale Public Beta freigeschaltet, nicht aber für die Developer Beta, im Gegensatz etwa zu den Kolleg:innen von Macrumors. Während Letztere im Verlauf des vergangenen Jahres zuverlässig mit jeder neuen Version automatisch auf unserem Gerät gelandet ist, werden wir seit iOS 16.4 Beta ausgesperrt und haben nur noch Zugriff auf den öffentlichen Beta-Kanal.

Entwickler-Betas wirklich nur für Entwickler

Diese Änderung hat Vor- und Nachteile: Einerseits ist es nun einfacher, sich für die öffentliche Beta anzumelden, da Sie keine Profil-Dateien mehr aus potenziell gefährlichen Quellen herunterladen und installieren müssen, andererseits verlieren Sie die Möglichkeit, sich kostenlos für die schnellere Entwickler-Beta anzumelden.

Ob es auch künftig noch möglich sein wird, Entwickler-Betas direkt aus IPSW-Dateien aufs iPhone zu spielen oder ob diese auch komplett an eine registrierte Apple-ID gekoppelt sein werden, wie es vor vielen Jahren bereits der Fall war, bleibt abzuwarten. Der Weg über Profile jedenfalls wird abgeschafft. Klar ist jedoch, dass Apple den Zugriff auf Entwicklerversionen erschweren will.