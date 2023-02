Apples AR-Brille am 5. Juni 2023 erwartet

Vergangene Woche wurde bekannt, dass Apple die Vorstellung seiner AR-Brille um knapp zwei Monate verschiebt. Statt im Frühjahr eine Keynote abzuhalten, hat sich Apple dazu entschieden, die Vorstellung seiner Brille auf Sommer zu verlegen. Der perfekte Termin dafür ist die WWDC 2023, berichtet der für gewöhnlich gut informierte Bloomberg-Journalist Mark Gurman.

Apples Entwicklerkonferenz sei demnach die perfekte Plattform für das neue Produkt. Zum einen wird Apple mit den Preisen um 3.000 US-Dollar starten, etwas abseits der Preisspanne für Endnutzer-Produkte. Zum anderen benötigt der Hersteller die Unterstützung der Entwickler, um die AR-Brille dem breiten Publikum schmackhaft zu machen.

Auf dem Markt gibt es bereits einige Lösungen, doch abseits von Gaming und speziellen Anwendungsszenarios im Business-Umfeld, beispielsweise in der Immobilienbranche, ist sich ein Durchschnittsnutzer bzw. eine Durchschnittsnutzerin noch nicht sicher, wozu eine AR- bzw. VR-Lösung gut sein kann. Facebooks Metaverse kann man indes ruhig als Flop bezeichnen.

Was Apples AR-Brille am Anfang können wird

Gurman verrät in seinem Bericht bereits erste Eigenschaften der neuen Apple-Brille: Diese wird unter dem Namen „Reality“ vermarktet, schließlich hat Apple Kombinationen mit diesem Wort bereits als Wortmarke angemeldet. Die Brille von Apple soll ein Set von Weitergabe-Kameras bringen, also Kameras, die die Umgebung aufnehmen und die aufgenommenen Inhalte mit den virtuellen nahtlos verbinden. Der Träger oder die Trägerin kann damit in der Luft tippen, die Brille erkennt die Bewegung und übersetzt sie in Text. Der Akku ist extern, am Anfang wird Apple Szenarios vorstellen, die eher für professionelle Anwender interessant sind, nicht für den Massenmarkt.

Wann findet der WWDC 2023 statt?

Da Apples WWDC schon länger eine Institution ist als sogar die Apple-Keynote, ist es leichter vorauszusagen, wann sie stattfindet. Abgesehen vom Corona-Jahr 2020 lädt Apple seine Entwickler zu einer Konferenz in der ersten Juni-Woche ein. Heuer fällt sie auf die Tage vom 5. bis 9. Juni. Die WWDC-Keynote könnte Apple am 5. Juni 2023 abhalten.