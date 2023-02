iOS 16.4 Release: Wann kommt das nächste iPhone-Update?

iOS 16.3 kam als finale Version bereits am 23. Januar 2023 heraus. Eigentlich hätte man erwartet, dass Apple gleich danach die nächste Version zum Testen anbietet. Doch die registrierten Entwickler und die freiwilligen Tester mussten sich fast drei Wochen gedulden, bis Apple iOS 16.4 in der ersten Beta-Version veröffentlicht hat. Dazwischen kam noch ein Update auf iOS 16.3.1.

Wann kommt also iOS 16.4 für Ihr iPhone?

Nun stellt sich die Frage, wann Apple das iOS 16.4 final herausbringen wird. Diese kann man beantworten, wenn man sich die vergleichbaren Versionen aus vergangenen Jahren anschaut.

Bei iOS 15 ist unsere Referenzversion iOS 15.4 – diese hat Apple am 14. März 2022 veröffentlicht. Bei iOS 14 wäre dies das iOS 14.5: Dabei hat Apple eine ganze Reihe neuer Emojis herausgebracht – genauso wie bei iOS 16.4 und iOS 15.4 – die Version wurde am 26. April 2021 veröffentlicht.

Laut der Referenzseite für alle iOS-Betas von Will Hains befand sich das iOS 15.4 rund 45 Tage in der Betaphase. Bei iOS 14.5 waren es gar 82 Tage. Warum solche Diskrepanzen? Das Besondere an solchem Frühjahrs-Update ist die Tatsache, dass sie an die jeweiligen Keynote-Termine angepasst werden: 2022 hatte Apple am 8. März die Keynote “Spring Break” abgehalten, 2021 fand am 20. April die Keynote “Spring loaded” statt.

Auch in diesem Jahr verdichten sich die Anzeichen, dass Apple im Frühjahr eine Keynote abhalten wird. Man kann schon jetzt ganz gut spekulieren, wann diese stattfinden könnte.

Die zwei Wochen um Ostern würden wir als potentielle Kandidaten streichen: Auch in den USA, zumindest in einigen Bundesstaaten, ist Osterfreitag ein Feiertag, Kalenderwoche 14 bleibt schon mal raus.

Anfang März, wie im vergangenen Jahr halten wir eine Keynote unwahrscheinlich: Zu wenig Gerüchte gibt es dazu, wenn, dann müsste Apple demnächst die Einladungen herausschicken. Dazu ist das iOS 16.4 noch nicht so weit, als dass die finale Version für neue Produkte fertig wäre.

Viel wahrscheinlicher ist ein Apple-Termin Ende März, der Kollege Müller hat mit dem Datum vom 28.03.2023 spekuliert. Wenn das stimmt, kann man die finale Version von iOS 16.4 erst Anfang April erwarten. Ein Veröffentlichungsdatum Anfang April – etwa am 3.4. – würde auch den Entwicklern die üblichen 40 bis 50 Tage Zeit gewähren, um die neue Version zu testen.