Apple bringt eine geheime App für Autohersteller

Apples Car-Key-Funktion wurde ursprünglich im Juli 2020 als eine Möglichkeit angekündigt, das eigene Auto mit der Wallet-App auf dem iPhone zu entriegeln. Die Funktion war jedoch nur begrenzt verfügbar und wurde erst kürzlich über bestimmte BMW-Fahrzeuge hinaus erweitert. Wie das mit einem konkreten Modell in der Praxis funktioniert, haben wir in einem Test mit dem BMW M340i xDrive Touring vorgestellt und die Vor- und– Nachteile aufgezeigt. Außer mit dem iPhone klappt das Entsperren des Autos auch über die Apple Watch.

Doch dieses praktische Feature ist derzeit auf bestimmte Fahrzeuge von BMW, Hyundai und Kia beschränkt, andere Automarken sind bisher davon ausgenommen. Das will Apple wohl ändern. Nach einer Information von 9to5Mac hat Apple nun eine entsprechende App für Testzwecke im App Store hinzugefügt. Diese wird über das Apple-Entwicklerkonto vertrieben, ist aber derzeit nicht aufgelistet.

Daher kann man darauf nur über einen direkten Link zugreifen, nicht über die App-Store-Suche oder die Apple-Kontoseite. Die App ist demnach für Autohersteller gedacht, um die Integration mit Apples Car-Key-Funktion zu testen. Laut Apple soll die App es diesen Unternehmen ermöglichen, die Anforderungen für den Zertifizierungsprozess der Übernahme von Car-Key durch sein ”Made-For-iPhone”-Programm zu testen und zu validieren.

Direkter Aufruf der Test-App im App Store möglich

Die Apple-App für Car-Key-Tests ist über diesen Link direkt aufrufbar. Apple schreibt dort (aus dem Englischen übersetzt):

”Nur zur Verwendung durch MFi-Lizenznehmer. Verwenden Sie die App “Car Keys Tests”, um die Verbindung, Leistung und andere wichtige Anforderungen für den Zertifizierungsprozess der von Ihnen entwickelten Fahrzeuge zu testen und zu validieren, welche die digitale Autoschlüsseltechnologie von Apple enthalten. Weitere Informationen zur Car Keys Zertifizierung finden Sie im MFi Portal unter mfi.apple.com”. Die Screenshots im App Store zeigen verschiedene Szenarien, um die Funktionalitäten mit dem entsprechenden Auto zu testen.

Möglicherweise Vorbereitung für neue Autopartner

9to5Mac glaubt, dass Apple diese App in der Vergangenheit privat direkt an Car-Key-Partner verteilt hat, diesen Prozess durch die jetzt erfolgte Aufnahme der App in den App Store vereinfacht und die Verteilung der App an Testpartner erleichtert habe. Im Idealfall könnte dies bedeuten, dass Apple die Einführung von Car-Key beschleunigt und die Funktion auf neue Autos und andere Hersteller ausweiten möchte, so der Blog weiter.

Car-Key habe das Potenzial dazu, eine der wichtigsten Neuerungen für die Wallet-App zu sein. Sie funktioniert über NFC und kann nicht nur zum Entriegeln des Autos, sondern auch zum Starten des Fahrzeugs, zum Teilen von Autoschlüsseln mit anderen Personen und mehr verwendet werden. Insofern wäre das eine willkommene Funktion für viele Automarken – sofern auch mögliche Sicherheitsprobleme damit gut und zuverlässig gelöst werden.