iPad vor dem Verkauf auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Möchte man das eigene iPad abgeben oder gar verkaufen, sind neben dem einfachen Löschen der Dateien noch zusätzliche Details zu beachten, damit alles funktioniert.

1. Backup

Noch vor dem Löschen müssen Sie Ihre Daten auf dem iPad irgendwo sichern, denn mit dem Tipp auf den Lösch-Button gehen sie unwiderruflich verloren. Hierzu bieten sich zwei grundsätzliche Möglichkeiten: das Backup entweder in der iCloud, am Mac oder per Datenübertragung auf das neue Gerät.

Seit iOS 11 bietet iOS und iPadOS bei der Einrichtung die sogenannte „Schnellstart“-Funktion an. Befinden beide Geräte, das neue und das alte, in unmittelbarer Nähe, kann man die Daten und Einstellungen direkt übertragen. Die Methode ist die schnellste, da der Schritt über das Backup entfällt.

Haben Sie kein neues Ersatzgerät parat, müssen Sie Ihr iPad im iCloud-Konto oder auf dem Rechner sichern. Wie das geht und welche Unterschiede zwischen dem iCloud- und lokalem Backup bestehen, haben wir hier beschrieben.

2. Apple-Care-Vertrag kündigen oder übertragen

Bezahlen Sie noch monatliche Versicherung für das iPad, müssen Sie diese kündigen oder mit dem Gerät auf den neuen Besitzer übertragen. Beides kann jedoch nur der Apple Support erledigen. Sie müssen dafür einige Daten in Erfahrung bringen. Die wichtigste ist die Seriennummer des Geräts, diese ist in den Einstellungen, im Bereich „Allgemein“, in der Zeile „Info“ zu finden.

Zudem benötigt der Apple-Support noch die Vertragsnummer bei Apple Care und den Originalkaufbeleg. Bei der Übertragung auf den anderen Besitzer oder andere Besitzerin müssen Sie zusätzlich den Namen, die E-Mail, die postalische Adresse sowie die Telefonnummer der Person übermitteln.

3. Melden Sie sich bei iCloud und im iTunes Store ab

Die Abmeldung von den beiden Bereichen geschieht im Apple-ID-Konto. Tippen Sie auf „Einstellungen“ und anschließend auf Ihr Profilfoto. Scrollen Sie ganz unten zum Knopf „Abmelden“. Das System wird von Ihnen noch das Passwort der Apple-ID als Bestätigung verlangen.

4. Löschen Sie Ihr iPad

Das eigentliche Löschen ist eigentlich leicht und geht recht schnell vonstatten. In den Einstellungen wechseln Sie zum „Allgemein“-Reiter und scrollen ziemlich weit nach unten. Wählen Sie dort die Schaltfläche „iPad übertragen/zurücksetzen“ und klicken Sie auf „Alle Inhalte & Einstellungen löschen“. Dabei wird das Gerät gegebenenfalls nach Apple-ID und dem zugehörigen Passwort verlangen, um das Gerät vom „Wo ist?“-Konto abzumelden. Zum eigentlichen Löschen wird noch der Geräte-Passcode benötigt. Nach einer kurzen Zeit begrüßt das iPad Sie mit dem Hallo-Bildschirm, was bedeutet, dass es wieder auf Werkseinstellungen zurückgesetzt ist.

iPad löschen Apple

5. Vergessen Sie nicht Ihre SIM-Karte, wenn Sie ein Cellular-Modell nutzen

Nehmen Sie die SIM-Karte aus dem Gerät heraus, falls Sie eine genutzt haben.

5. Entfernen Sie das Gerät aus den „vertrauenswürdigen Geräten“

In Ihren Apple-ID-Einstellungen auf den angemeldeten Geräten finden Sie in der Übersicht Liste aller Geräte, die als „vertrauenswürdig“ gelistet sind und wo Sie theoretisch den Code für die zweistufige Authentifizierung erhalten können. Wählen Sie in der Liste Ihr soeben gelöschtes iPad und tippen Sie auf „Aus dem Account entfernen“. Die Liste findet sich in der Einstellungen-App, unter Ihrem Apple-ID-Konto (auf Profilbild klicken) am Ende des entsprechenden Einstellungen-Fensters.