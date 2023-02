Apple Watch schneller laden: So geht’s

Jeder, der noch eine Apple Watch der Series 1 bis 6 oder eine Apple Watch SE sein Eigen nennen, muss nun tapfer sein: Diese Smartwatches lassen sich leider nicht schneller laden. Dies ist erst ab der Apple Watch Series 7 und Series 8 sowie natürlich bei der Apple Watch Ultra (im Bergsteiger-Test) möglich – unter bestimmten Voraussetzungen.

Aktuell bester Preis: Apple Watch Ultra

Apple gibt an, dass beim Schnellladen binnen 45 Minuten 80 % der Akkukapazität erreicht werden kann. Garantiert wird das freilich nicht, da dies nicht nur von der Apple Watch abhängt, sondern auch von dem verwendeten Ladekabel und Netzteil oder dem Zustand des Akkus.

Schnellladen: Dieses Zubehör benötigen Sie

Damit Sie Ihre Apple Watch Series 7, Series 8 (im Test) oder Ultra schneller laden können, müssen Sie über ein passendes magnetisches Ladekabel sowie ein entsprechend leistungsfähiges Netzteil verfügen. Vor allem beim Ladekabel müssen Sie aufpassen. Bislang taugt zum Schnellladen nur das mitgelieferte Ladekabel eines der erwähnten Apple-Watch-Modelle. Dieses hat einen USB-C-Stecker und nicht wie das ältere Kabel einen USB-A-Stecker.

Des Weiteren können Sie es anhand der Rückseite der magnetischen Ladeschale erkennen. Diese hat eine Rückseite aus Aluminium und nicht aus Kunststoff. Das Kabel selbst ist mit Gewebe ummantelt. Das passende Ladekabel können Sie bei Apple auch gesondert erwerben, falls Sie ein weiteres benötigen sollten. Achten Sie beim Kauf jedoch darauf, dass es sich um das „Apple Watch magnetische Schnellladegerät auf USB‑C Kabel“ (Teilebezeichnung A2515) handelt.

Amazon-DEAL: magnetisches Schnellladegerät auf USB‑C Kabel (1 m)

Anderweitige Ladekabel, auch von Drittherstellern, sind in der Regel nicht schnellladefähig. Auch das alte Ladekabel mit USB-A-Stecker kann nicht zum Schnellladen verwendet werden. Des Weiteren können Sie mit dem von Apple vertriebenen MagSafe Duo Ladegerät (hier auf Amazon kaufen) die Apple Watch ebenfalls nicht schneller laden.

Bei der Auswahl des Netzteils haben Sie etwas mehr Auswahl. Zum Schnellladen können die folgenden USB-C-Netzteile von Apple verwendet werden:

18 W

20 W

29 W

30 W

61 W

87 W

96 W

Bei Netzteilen von Drittherstellern müssen Sie darauf achten, dass es sich dabei ebenfalls um ein USB-C-Netzteil handelt, das zudem die Funktion USB Power Delivery (ab 5W) besitzt.

Wie lange dauert das Schnellladen tatsächlich?

Apple gibt an, dass Sie bei der Verwendung des genannten Ladekabels und eines passenden Netzteils mit USB-Power-Delivery-Funktion Ihre Apple Watch Series 7 oder Apple Watch Series 8 in 45 Minuten zu 80 Prozent laden können, was wir bei internen Tests bestätigen können. Bei einer Apple Watch Ultra soll dies aufgrund des größeren und leistungsfähigeren Akkus ungefähr 60 Min. dauern.

Allerdings wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich dabei um Näherungswerte handelt, die überschritten werden können. In unserem Test stellten wir fest, dass das Schnellladen bei der Apple Watch Ultra trotz passendem Kabel und Netzteil gerne auch mal etwas länger dauert. Die Ultra-Uhr besitzt schließlich einen Akku mit 542 mAh, der fast doppelt so groß ist wie der Akku der Apple Watch Series 7 oder Apple Watch Series 8.

Die Apple Watch richtig laden

Um die Lebensdauer des Akkus und die volle Kapazität möglichst lange zu erhalten, kann es allerdings ratsam sein, den Akku der Apple Watch nicht immer zu 100 % aufladen zu lassen, sondern die Funktion „Optimiertes Laden“ zu aktivieren. Laut Apple merkt Ihre Watch mit der Zeit, in welchen Abständen Sie diese aufladen. Dadurch wird die Lebensdauer des Akkus verlängert, indem dieser so selten wie möglich vollständig geladen ist, sondern bei ungefähr 80 % verbleibt.

Aktuell bester Preis: Apple Watch Series 8

Diese Funktion ist auf der Apple Watch seit watchOS 7 voreingestellt. Sie wird dann aktiv, wenn die Watch längere Zeit auf dem Ladegerät verbleibt. Sollten Sie diese dann aber doch zu 100 % geladen benötigen, können Sie das vollständige Aufladen erzwingen, in dem Sie auf die Ladeanzeige und dann auf „vollständig laden“ tippen, während sie sich noch auf dem Ladegerät befindet.

Zudem können Sie das „Optimierte Laden“ auch ganz abschalten, wenn Sie Ihre Apple Watch einige Zeit nicht aufladen können und unbedingt zu 100 % geladen sein muss:

Öffnen Sie die Einstellungen auf der Apple Watch Wischen Sie nach unten bis zum Eintrag „Batterie“ Tippen Sie dort auf „Batteriezustand“ und deaktivieren Sie „Optimiertes Laden der Batterie“. Nun entscheiden Sie, ob diese Funktion generell oder nur für einen Tag (bis morgen) abschalten möchten.

Beachten Sie jedoch, dass es bei einer neuen Apple Watch einige Zeit dauern kann, bis Ihr Ladeverhalten erkannt und erlernt wird.

Sonderfall Apple Watch Ultra

Die Apple Watch Ultra legt ein etwas verändertes Verhalten an den Tag. Hier gibt es die oben genannte Einstellung in dieser Form nicht. Die vergleichbare Einstellung heißt hier „Optimiertes Ladelimit“. Diese finden Sie in den Einstellungen zur Batterie über einen Fingertipp auf „Batteriezustand“. Das Abschalten ist hier ebenfalls nicht ratsam, da die Apple Watch Ultra sich nach einiger Zeit an Ihr Verhalten anpasst und entsprechend geladen wird. Allerdings können Sie dann auch hier das vollständige Aufladen forcieren, wenn die Apple Watch auf dem Ladegerät liegt.