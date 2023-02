iPhone dominiert bei der jungen Generation, auch in Europa

Eine Untersuchung der Marktforschungsfirma Canalys, ausgewertet von „Financial Times“, zeigt, dass Apple mit seinen iPhones bei jüngeren Nutzerinnen und Nutzern als Marke dominiert. Die sogenannte Gen Z, also Menschen, die nach 1996 geboren wurden, nutzen vor allem in den USA iPhones. Das sind laut der Canalys-Studie 34 Prozent aller aus dieser Altersgruppe, Samsung kommt bei Gen-Z-Zielgruppe auf rund 10 Prozent. Vergleicht man die Nutzung mit älteren Generationen, zeigt sich eine deutliche Dominanz Apples, denn bei Millennials und Vorgängergenerationen sind die Marktanteile der beiden Hersteller gleich (via „Macrumors“).

Auch in Westeuropa gewinnt Apple bei den Jugendlichen

Für Westeuropa liefert Canalys in seiner Analyse keine konkreten Zahlen zur Nutzung der jeweiligen Marke bei den jüngeren Menschen. Die Firma weist jedoch darauf hin, dass 83 Prozent der europäischen iPhone-Nutzerinnen und -Nutzer aus der Generation Z planen, auch in der Zukunft bei der gleichen Marke zu bleiben. Dieser Trend wird sich demnach noch verfestigen, wenn die Menschen aus dieser Generation älter werden. Mit dem Alter steigt die Kaufkraft, somit fällt eine wichtige Hürde vor dem Kauf eines iPhones.

Apples Ökosystem ist deutlich stärker als das von Samsung

Ein weiteres Problem für die Konkurrenz ist eine relativ große Verkaufskraft von Apples Gesamtangebot. Auf hundert verkaufte iPhones verkauft Apple 26 iPads, 17 Apple Watches und 35 Airpods. Bei Samsung sind die Zahlen deutlich niedriger: Auf hudert verkaufte Galaxys kommen elf Tablets, sechs Smartwatches und sechs Bluetooth-Kopfhörer. Während Smartphones, Tablets und Kopfhörer theoretisch Plattform-agnostisch sind, also Airpods mit einem Galaxy funktionieren können und ein Galaxy Tab gleichzeitig mit dem iPhone im gemeinsamen Haushalt genutzt werden kann, sind Smartwatches ein Garant dafür, dass die Nutzerin oder der Nutzer nachhaltig bei der gewählten Plattform bleibt. Und da ist Apple ein Marktführer – jede weitere verkaufte Apple Watch bindet den Inhaber in absehbarer Zukunft noch fester an Apple.

