Macbook Air M2 um ganze 400 Euro reduziert – bei Cyberport

Das Macbook Air M2 ist relativ neu auf dem Markt, Apple hat die Rechner auf der WWDC 2022 vorgestellt. Dementsprechend sind gute Rabatte für die Rechner noch relativ rar. Cyberport verkauft nun den Einsteiger-Mac in der Basiskonfiguration für 1.099 Euro. Dabei handelt es sich um das Modell mit dem Octacore-Chip M2 mit 8 CPU- und 8 GPU-Kernen, 8 GB vom gemeinsamen Arbeitsspeicher und 256 GB SSD-Speicher. Das gleiche Modell kostet im Apple Store 1.499 Euro. Beim Angebot sparen Sie also gleich 400 Euro, also rund 27 Prozent vom UVP.

Macbook Air M2 für 1.099 Euro bei Cyberport kaufen

Die Cybersale-Angebote bei Cyberport sind zeitlich begrenzt, dazu verkauft der Händler eine beschränkte Anzahl an Geräten. Die aktuelle Aktion läuft noch bis zum 24. Februar 2022 um 08:00, der Anbieter listet über 200 verfügbare Macbooks, das könnte sich aber im Laufe des Tages schnell ändern.

Das Angebot von 1.099 Euro für das Macbook Air M2 ist momentan das beste auf dem Markt, auch unser Preisvergleich zeigt Preise ab 1.219 Euro (siehe unten), selbst im Vergleich damit sparen Sie 120 Euro.

Neben den offensichtlichen Änderungen wie dem neuen Bildschirm bietet auch der neue M2-Prozessor den zusätzlichen Kern bei der eingebauten Grafikkarte, der neue Mac versteht sich auf den Profi-Formaten wie ProRes und ProRes RAW. Auch eingebaute Facetime-Kamera löst nun mit 1080 p auf.

Test-Fazit zum Macbook Air M2 der Macwelt:

Das Macbook Air M2 ist ein deutlicher Fortschritt zum M1-Modell. Allein das in allen Belangen bessere Display ist unserer Meinung nach den Mehrpreis wert. Sicher, der M2 ist kein Wunderchip und im lüfterlosen Macbook Air muss er immer wieder kämpfen, doch wer unterwegs nicht die volle Leistung benötigt, kann sich gut mit dem Stromsparmodus behelfen.

Zum Macwelt-Test des Macbooks Air M2

Aktuell bester Preis: Macbook Air M2 256 GB