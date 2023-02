Apple Watch: Wechseln Armbänder bald per App die Farbe?

Wir haben in der Redaktion Kollegen, die besitzen ein gutes Dutzend Armbänder für die Apple Watch, in verschiedenen Farben und aus unterschiedlichen Materialien, passend für praktisch jede Gelegenheit und jedes Outfit. Das Angebot an Armbändern ist immens und ein nettes Hobby für Sammler, geht auf Dauer aber auch ins Geld.

Etwas lindern könnte die Situation ein neues Patent von Apple (via Patently Apple), das das Unternehmen diese Woche beim amerikanischen Patentamt registriert hat. Darin beschreibt die vierköpfige Gruppe ein Armband aus elektrochromatischen Materialien, dessen Segmente per App gesteuert werden können.

Patentskizze eines Apple-Watch-Armbands mit App-gesteuertem Farbwechsel. Apple (via Patently Apple)

Konkret ist in einer Skizze zu diesem Patent eine schematische Apple Watch (Apple Watch Series 8 hier im Test) zu sehen, dessen Armband in drei Streifen eingeteilt ist, deren Farbe unabhängig voneinander eingestellt werden kann. Per App soll man dann zwischen einzelnen Stilen wechseln können.

Elektrochromie ist indes keine neue Technologie, ist im Verbrauchersegment jedoch nicht allzu häufig anzutreffen. Am ehesten fallen da intelligente Rückspiegel fürs Auto ein, die sich abdunkeln können, falls ein Auto hinter Ihnen das Fernlicht nicht ausgeschaltet oder den Winkel der Scheinwerfer falsch eingestellt hat. Andere Anwendungen findet man in Gebäuden: So können Fenster per Knopfdruck milchig gemacht werden. Insofern wäre ein Chamäleon-Armband für die Apple Watch eine der ersten und vermutlich beliebtesten Anwendungen für den Alltagsgebrauch.

Das Funktionsprinzip ähnelt dem von selbst abdunkelnden Brillen: Im Material werden Moleküle eingelagert, die durch äußere Einwirkung ihre Struktur ändern und das Trägermaterial abdunkeln, färben oder milchig machen. Bei Brillengläsern passiert das durch UV-Strahlung, bei elektrochromatischen Materialien durch Verändern der elektrischen Spannung.

Während wir die Idee großartig finden, müssen wir bei der Vorfreude allerdings etwas auf die Bremse drücken: Apple hat unzählige, teils interessante Patente, die nie in ein tatsächliches Produkt umgewandelt worden sind. Häufig werden Patente nämlich nur eingereicht, um Erfindungen zu schützen. Ob das bei diesem Armband auch er Fall sein wird, bleibt abzuwarten, wünschenswert wäre es allemal.

