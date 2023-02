Wann ist die beste Zeit, ein iPhone zu kaufen?

Die iPhones von Apple sind teuer, so viel steht fest. Im Unterschied zu der Android-Konkurrenz verlieren Apples Smartphones jedoch gar nicht so viel an Wert, weshalb sich die Preise selbst kurz vor der Vorstellung der nächsten Generation stabil halten.

Mit den Daten der Kollegen von Geizhals haben wir uns die Preisentwicklung der letzten drei Generationen von iPhone 11 bis iPhone 14 angeschaut, als Zeitspanne haben wir den Verkaufsstart des jeweiligen Modells bis zum Verkaufsstart des Nachfolgers genommen. Nur beim iPhone 13 haben wir die Daten bis Ende letzter Woche ausgewertet – warum das so ist, lesen Sie im entsprechenden Absatz.

Bei den gelieferten Preisen handelt es sich um den jeweiligen Bestpreis auf dem Markt für das jeweilige Basismodell mit kleinstem Speicher und der dunkelsten Farbe, also ein iPhone 11 Pro 64 GB in Space Grau oder ein iPhone 14 Pro Max 128 GB Space Schwarz. Solche Modelle sind erfahrungsgemäß auch die beliebtesten, so kann man mit großer Sicherheit auf die restlichen Preise der iPhone-Produktpalette schließen. Zur besseren Veranschaulichung haben wir bei Einzelgenerationen die Daten geglättet und als Grundlage den gleitenden Durchschnitt von 20 Tagen verwendet.

Preisentwicklung beim iPhone 11

Apple hat beim iPhone 11 noch drei unterschiedliche Modelle vorgestellt. Diese wurden jedoch am längsten verkauft, weil das iPhone 12 sich wegen der Corona-Pandemie um knapp einen Monat verspätet hat. Generell kann man das iPhone 11 als Blaupause für alle Preisentwicklungen sehen, weil die Generation weder von der Chip-Knappheit noch von der Inflation betroffen war. Im Diagramm nutzen wir dunklere Farben für teurere iPhones, hellere für preiswertere.

Preisentwicklung iPhone 11 Halyna Kubiv

Das iPhone 11 wurde von Apple vom 20. September 2019 bis 23. Oktober 2020 verkauft. Am ersten Verkaufstag hat Geizhals bereits erste Angebote registriert: Das iPhone 11 konnte man für 787 Euro kaufen, das iPhone 11 Pro für 1.132 Euro, das Max für 1.230 Euro. Wenn man sich den gesamten Verlauf über das Jahr anschaut, sind die Preise der 11er-Generation nur unbedeutend gefallen: Das iPhone 11 wurde ein Jahr später für rund 18 Prozent weniger verkauft, das iPhone 11 Pro für 22 Prozent weniger, das iPhone 11 Pro Max für 19 Prozent weniger.

Zum ersten Mal geht die Preiskurve des iPhone 11 um Weihnachten 2019 etwas steiler nach unten. Die Entwicklung ist verständlich: Die Kunden decken sich vor Weihnachten mit neuen Geräten ein, nach Weihnachten sinkt die Nachfrage und somit die Preise. Wir haben die Rohdaten in Form von weißen Hintergrundlinien auf dem Diagramm abgebildet, interessanterweise finden sich keine signifikanten Ausschläge in der Zeit um Black Friday oder Cyber Monday.

Die Kurve, insbesondere beim iPhone 11 Pro und Pro Max, gleicht einem Herzschlag deutlich später im Jahr, etwa im Frühling 2020 und dann später im Sommer 2020. Interessanterweise entwickeln sich die Preise des Einsteigers-iPhones relativ stabil, die unterste hellblaue Kurve nähert sich in ihrem Verlauf einer Geraden. Bei den Pro-Modellen gibt es darüber hinaus einen zweiten signifikanten Preisrückgang, der Ende Juni beginnt und bis Anfang September andauert.

Preisentwicklung beim iPhone 12

Das iPhone 12 war das erste „Corona-iPhone“. Den Verkauf startete Apple zum einen später und zum anderen auch zeitversetzt. Das iPhone 12 und das iPhone 12 Pro kamen am 23. Oktober 2020 auf den Markt, das iPhone 12 Mini und das iPhone 12 Pro Max drei Wochen später am 13. November 2020. Bei der 12er-Serie kam noch das iPhone 12 Mini dazu, das im Diagramm mit der hellrosa Linie dargestellt ist.

Preisentwicklung iPhone 12 Halyna Kubiv

Wie auch beim iPhone 11 sind die Preisunterschiede vom Verkaufsstart bis zum Verschwinden aus dem offiziellen Apple Store am 24. September 2021 nicht signifikant. Lediglich das iPhone 12 Mini ist in den elf Monaten auf dem Markt um 22 Prozent günstiger geworden, die restlichen Modelle verzeichnen einen Preisverfall von rund 14 Prozent. Die Preise für Einsteiger-Modelle, das iPhone 12 Mini und das iPhone 12, verlaufen recht gleichmäßig ohne signifikante Abstiege. Erst Mitte Juli sinkt die Kurve beim iPhone 12 und iPhone 12 Mini etwas steiler. Im gleichen Zeitraum verzeichnen die Rohdaten ebenfalls größere Schwankungen, in dem Zeitraum gab es also wiederholt gute Schnäppchen.

Beim iPhone 12 Pro und Pro Max spiegelt sich die angespannte Liefersituation wider: Noch vor Weihnachten 2020 waren die Modelle ausverkauft, die Nachfrage hat Apple etwas unterschätzt. Wohl eben deswegen gibt es beim Preisverlauf keine signifikante Senkung nach Weihnachten und im neuen Jahr, erst Ende Februar gehen die Preise beim iPhone 12 Pro und Max etwas deutlicher nach unten. Erst im Sommer gibt es weitere Schwankungen im Preis, auch die Rohdaten zeigen mehrere Ausschläge nach unten. Wie beim iPhone 11 gab es wohl von Mitte Juli bis Anfang September gute Angebote, was auch die Einsteigermodelle iPhone 12 und iPhone 12 Mini betrifft.

Preisentwicklung beim iPhone 13

Das iPhone 13 kam am 24. September 2021 auf den Markt, die Pro-Modelle hat Apple im September 2022 vom Markt genommen, das iPhone 13 Mini und das iPhone 13 gibt es noch offiziell im Apple Store.

Preisentwicklung iPhone 13 Halyna Kubiv

Der Preisrückgang des iPhones 13 war im vergangenen Jahr am niedrigsten von den ausgewerteten Modellen: Im Zeitraum vom 24. September 2021 bis zum 16. September 2022 hat sich das iPhone 13 im Preis um acht Prozent reduziert, das iPhone 13 Pro um elf Prozent, das iPhone 13 Pro Max um fünf Prozent. Hier haben sich schon die Inflation und der starke Dollarkurs ausgewirkt, daher auch die Preisverluste im einstelligen Bereich. Wir haben für die Auswertung jedoch die Daten bis zum aktuellen Zeitpunkt erhalten: Nach dem Start von iPhone 14 sind die iPhone-13-Preise eher gestiegen!

Dies kann man nur so erklären, dass Apple mit den iPhones 14 Pro die Preise im deutschen Store angehoben hat. Dies hat zum einen die Nachfrage nach dem Vorgängermodell angeheizt, zum anderen hat dies auch die Preise für das iPhone 13 (Pro) den für iPhone 14 aufgerufenen Preisen angepasst.

Wenn man sich jedoch den Verlauf noch bis zur iPhone-Keynote 2022 anschaut, ergibt sich ein ähnliches Bild wie beim iPhone 11: Die erste Preissenkung der aktuellen Modelle fand knapp nach Weihnachten um Silvester statt; eine weitere Delle in der Preisentwicklung findet sich allerdings ungewöhnlich früh im Jahr, gleich Ende Februar 2022. Hier hat wahrscheinlich der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine (der sich übrigens heute zum ersten Mal jährt – Anm. d. Red) die Märkte verunsichert, die Nachfrage und somit die Preise gingen so nach unten. Erst gegen Ende Juni stiegen die Preise leicht und blieben bei fast allen Varianten außer beim iPhone 13 Pro relativ stabil. Die großen und häufigen Ausschläge bei den weißen Linien, also bei den Rohdaten, kann man im Frühsommer und kurz vor der Keynote beobachten, an diesen Zeitpunkten gab es attraktive Schnäppchen.

Fazit: So kaufen Sie das aktuelle iPhone am günstigsten

Aus den Daten der vergangenen drei Generationen von iPhones ergibt sich ein folgendes Preismuster für das erste Verkaufsjahr: Sind die Modelle nicht wie bei der 12. und jetzt auch bei der 14. Generation von Lieferengpässen betroffen, kann man erste Preissenkungen kurz nach Weihnachten erwarten. Die üblichen Verkaufstage wie Black Friday oder Cyber Moday Ende November bieten für die aktuellen Modelle eher keine oder nur nicht signifikante Preisermäßigungen. Ausschau nach guten Schnäppchen muss man eher ab Frühsommer halten, erst ab diesem Zeitpunkt kommt mehr Bewegung in den Markt, die Händler bereiten sich dann langsam auf die nächste Generation vor und möchten die bestehenden Geräte loswerden.

Interaktive Grafik

Im Nachfolgenden haben wir alle Rohdaten der iPhone-Preise in einer interaktiven Grafik zusammengefasst. Um die Preise vergleichbar zu machen, haben wir das absolute Datum in die Tage nach dem Verkaufsstart abstrahiert, so beginnt die “Zeitrechnung” beim Verkaufsstart des iPhone 14 am 16. September 2022, also am Freitag der Kalenderwoche 37. Die meisten Generationen wurden jedoch in der Kalenderwoche 38 auf den Markt gebracht, deswegen sehen Sie bei dem Rest einen leichten oder erheblichen Versatz (iPhone 12 Mini wurde beispielsweise erst seit 13.11.2020, also in der Kalenderwoche 46 verkauft). In der Grafik können Sie auch nach Wunsch bestimmte Modelle auswählen und miteinander vergleichen. Bereitgestellt wurden die Daten von den Kollegen bei Geizhals.de.

