Spotify empfiehlt Ihnen Songs dank ChatGPT

Die Nachrichten zur Neuentwicklung mit Künstlicher Intelligenz reißen nicht ab. Nun reiht sich auch Spotify mit seinem digitalen ”DJ” ein, der ebenfalls auf AI (Artificial Intelligence) basiert und dem User aufgrund seiner Hörgewohnheiten automatisch die passende Musik einspielen soll. Das berichtet Spotify in seinem Newsroom und spielt auch gleich ein passendes Video dazu ein.

Die schicken und zur Musik oder den Erinnerungen passenden virtuellen Räume im Video dürfte es zum jetzigen Zeitpunkt freilich noch nicht dazu geben. Der ”DJ” ist laut Spotify ein personalisierter KI-Guide, der der sich am Musikgeschmack des Users im Spotify-Client orientiert und die Musik dazu passend auswählen soll.

Diese Funktion wird zunächst in der Beta-Phase eingeführt und soll ein ausgewähltes Musikprogramm mit Kommentaren zu den Titeln und Künstlern liefern, von denen der Anbieter glaubt, dass sie dem Hörer oder der Hörerin gefallen werden.

Die Stimme dazu sei verblüffend realistisch. Die KI werde sich dabei auch an Songs ”erinnern”, die man vielleicht seit Jahren nicht gespielt hat. Je mehr man hört, desto besser kann sich der digitale DJ an den Geschmack anpassen oder auch überraschende Vorschläge machen, wenn man einfach auf dessen Taste drückt.

Basiert wie ChatGPT auf Open-AI

Spotify gibt dann ein paar Einblicke in die zugrunde liegende Technik. Auch der ”DJ” mit seiner ”Generative KI” beruht auf dem Einsatz von OpenAI-Technologie. Dazu komme das Fachwissen von Spotifys Redakteuren. So könnten diese zusammen mit dem generativen KI-Tool ihr ”angeborenes Wissen” in einer Weise nutzen, wie es bisher nicht möglich gewesen sei.

Eine dynamische KI-Stimmenplattform aus der Übernahme von Sonantic soll die ”verblüffend realistischen” Stimmen aus Text zum Leben erwecken. Um das Stimmenmodell für den DJ zu erstellen, habe man sich mit dem eigenen ”Head of Cultural Partnerships”, Xavier “X” Jernigan, zusammengetan. Zuvor war ”X” einer der Moderatoren der ersten (und personalisierten) Morgenshow von Spotify, ”The Get Up”.

Kleiner Wermutstropfen für alle, die es am liebsten gleich auch hierzulande ausprobieren wollten: der neue KI-DJ wird ab sofort, aber zunächst nur für Spotify Premium-User in den USA und Kanada auf Englisch angeboten. Wie die weiteren Pläne für eine Einführung in Europa oder auch etwa Deutschland sind, ist bisher nicht bekannt. Spannend wird bleiben, wie die Konkurrenz, darunter Apple Music, auf diese neue Entwicklung reagieren wird.