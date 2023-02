iPhone 15 wohl in neuen Farben: Weinrot, Pink und Hellblau

Seit dem iPhone 5C spielt Apple immer wieder mit unterschiedlichsten Farben, um die iPhone-Generationen besser von einander unterscheiden zu können. Seit dem iPhone XS hat sich ein Farbmuster etabliert: Sowohl beim iPhone Pro als auch beim Einstiegs-iPhone überlegt sich Apple neue Farbschattierungen, wobei den Pro-Modellen eher dunklere oder gehaltenere Farben vorbehalten sind. Bei den Einstiges-iPhones tobt sich Apple regelrecht in Farbenpracht aus.

Dies wird wohl auch bei der kommenden Generation des iPhone 15 der Fall sein. 9to5mac hat von einer Quelle erfahren, dass Apple das iPhone 15 Pro in einer dunkelroten Farbe vorbereitet, der genaue Hex-Code lautet dabei #410d0d und sieht folgendermaßen aus:

iPhone 15 Pro: Renders von 9to5mac 9to5mac

Die Kollegen von 9to5Mac haben bereits erste Entwürfe veröffentlicht, wie das mögliche iPhone 15 Pro in Weinrot aussehen könnte. Derweil haben die Kollegen von Macrumors versucht, wie die iPhones 15 in den neuen Schattierungen Pink und Hellblau aussehen können. Besonders das hellblaue iPhone erinnert an vergleichbare Farben beim iPhone 5C und iPhone XR.

Seit dem iPhone XR experimentiert Apple bei jeder Generation mit den bunten Farben der Einstiegsmodelle. Seit kurzem ist dieser Trend auf die iPads übersprungen, so gibt es das iPad Air in fünf Schattierungen. Selbst vor Mac haben Apples Farbdesigner kein Halt gemacht und tauchten die neuen iMacs in das grelle Gelborange, Rosé und Dunkelblau.

iPhone 15: Warum sich das Warten lohnt

Allerdings hat Apple beim iPhone 15 Pro eine zusätzliche Aufgabe zu meistern: Die Generation wird zum ersten Mal mit dem Titanrahmen ausgestattet, bislang fand sich das Material im Gehäuse der Apple Watch. Bei der Apple Watch Edition und jetzt mit der Apple Watch Ultra bietet Apple jedoch zwei bzw. eine Farbvariante: Hell wie bei Ultra, und Space Black wie bei Apple Watch Series 7 Edition. Weinrot fällt aus diesem Dunkel-Hell-Schema, womöglich haben Apples Produktdesigner mit neuen Legierungen experimentiert, um solche Farbe aufs iPhone zu bringen.

Die Farbengerüchte kursieren vor jeder Herbstvorstellung, doch nicht wenige davon erweisen sich als falsch: ein iPhone 7 in Blau ist nie erschienen, sowie das iPhone X in Gold und iPhone 13 in Bronze.

