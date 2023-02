10 praktische Tricks für die Rechner-App auf iPhone und Mac

Der gute, alte Taschenrechner für iOS und MacOS ist seit jeher Teil beider Betriebssysteme – und dürfte bei den wenigsten Nutzern für Begeisterungsstürme sorgen. Stattdessen haben Betriebssystem-Rechner-Apps mit Vorurteilen zu kämpfen: Sie können nichts, Excel macht das ohnehin besser, und wieso sollte man nicht einfach den guten, alten Casio-Tischrechner mit Solarzelle verwenden?

Nun: Es gibt viele gute Gründe, genau zu diesen Lösungen zu greifen. Trotzdem ist Apples Rechner-App deutlich mehr als eine einfache App für simple Rechenschritte: Mit den richtigen Einstellungen und Handgriffen ist der Rechner ein mächtiges Tool auf Ihrem iPhone und insbesondere auf Ihrem Mac, das Ihnen den Alltag und die Arbeit deutlich erleichtern kann.

1. Wissenschaftlichen Taschenrechner aktivieren

Standardmäßig ist die Rechner-App für Mac und iOS eher spärlich ausgestattet und erinnert an einen billigen Werbegeschenk-Rechner. Richtig mächtig wird der Rechner erst, wenn Sie die wissenschaftliche Ansicht aktivieren. Das ist unter iOS besonders einfach: Kippen Sie das iPhone mit aktivierter Rechner-App einfach ins Querformat, um von der Normalansicht in die wissenschaftliche Ansicht mit zusätzlichen Tasten für exponentielle, logarithmische und trigonometrische Funktionen freizuschalten.



Am Mac können Sie die App sogar per Hotkey umschalten: ⌘2 aktiviert die wissenschaftliche Ansicht, ⌘1 schaltet wieder in den „Normalmodus“ zurück. Ein Extra unter MacOS: Mit ⌘3 schalten Sie den Rechner in die Ansicht für Entwickler, mit der Sie Binär- und ASCII-Werte berechnen können.

Wissenschaft & Programmierer-Rechner am Mac Christian Rentrop

2. Rechenergebnis unter iOS schnell kopieren

Wenn Sie den Rechner unter iOS verwenden, können Sie das Ergebnis schnell mit drei Fingern kopieren: Ziehen Sie Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger einfach über dem Ergebnis zusammen, anschließend liegt der Wert in der Zwischenablage und kann anderweitig verwendet werden. Die Geste verlangt ein wenig Übung, auf kleineren iPhone-Displays – etwa dem iPhone Mini oder SE – ist es daher sinnvoller, das Ergebnis einfach anzutippen und eine Sekunde zu halten oder es doppelt anzutippen: Anschließend haben Sie die Möglichkeit, den Wert zu kopieren.

Am iPhone Ergebnis kopieren Christian Rentrop

3. Rechenergebnis direkt vom Home-Screen kopieren

Sie müssen die Rechner-App übrigens nicht öffnen, wenn Sie schon in eine andere App oder zum Home-Bildschirm gewechselt sind, um das Ergebnis zu kopieren: Halten Sie das Rechner-Icon auf dem Home-Bildschirm einfach kurz gedrückt, schon haben Sie die Möglichkeit, das jeweils letzte Ergebnis in die Zwischenablage zu übernehmen.

Man muss die Rechner-App gar nicht öffnen, um das letzte Ergebnis zu kopieren. Christian Rentrop

4. „Kassenbon“ am Mac erstellen und Übersicht über die Rechnungen behalten

Klassische einzeilige Taschenrechner – so auch die App unter MacOS – haben einen großen Pferdefuß: Wenn Sie mehrere Werte hintereinander berechnen, geht schnell die Übersicht verloren. Damit das nicht passiert, hat die Rechner-App zumindest unter MacOS ein sehr praktisches Feature: Einen „Kassenbon“, den Sie in einem Fenster neben dem Rechner einblenden können. Gerade Selbstständige, die sich mit ihrer Umsatzsteuer-Voranmeldung plagen, dürften dieses Feature lieben.



Drücken Sie in der Rechner-Ansicht ⌘T, um diesen virtuellen Kassenzettel einzublenden und Buch über die Rechnungen zu führen.

Die Beleg-Funktion hat auch weitere Vorteile: Sie können den „Kassenbon“ nicht nur abspeichern, sondern auch ausdrucken: Dafür müssen Sie nur ⌘P drücken, schon öffnet sich der Druckdialog. Mit der Tastenkombination ⌘⇧S speichern Sie den Beleg als Text-Datei ab, die Sie später anderweitig weiterverwenden können.

Eine versteckte Funktion für Belege Christian Rentrop

5. Falsche Eingaben schnell löschen

Wenn Sie die Rechner-App auf dem Mac nutzen, können Sie Fehleingaben wie bei jeder anderen Software einfach per Backspace-Taste löschen. Doch wie sieht das unter iOS aus? Auch hier ist das Löschen von Tippfehlern kein Problem: Wischen Sie einfach in der Anzeige des Rechners nach links oder rechts, um die jeweils zuletzt eingetippte Stelle zu entfernen.

Wischen nach links am iPhone ersetzt die Backspace-Taste Christian Rentrop

6. Maßeinheiten umrechnen

Unter MacOS besitzt der Rechner Funktionen, um gängige Maßeinheiten umzurechnen. Normalerweise ist es bei Rechner-Berechnungen sehr lästig, das richtige Verhältnis etwa zwischen Meilen und Kilometern, Kilowatt und PS oder Fahrenheit und Celsius zu finden und in der Rechnung einzubeziehen. Die Rechner-App am Mac gibt hier die nötige Hilfestellung: Berechnen Sie zunächst die Werte in einer Basis-Einheit – also etwa in Kilometern oder Kilowatt – und klicken Sie anschließend in der Menüzeile auf „Umrechnen“.



Hier finden Sie Umrechner für alle gängigen Maßsysteme. Wählen Sie zum Beispiel „Geschwindigkeit“, um amerikanische Meilen pro Stunde in metrische Kilometer pro Stunde umzurechnen. So können Sie ganz einfach Ihr Ergebnis in die benötigte Einheit umrechnen, ohne zuvor alle Basiseinheiten der Rechnung auf den richtigen Wert zu bringen.



Übrigens: Seit MacOS 12 kann der MacOS-Rechner auch Währungen umrechnen. Dazu holt er sich den jeweils aktuellen Wechselkurs aus dem Internet.

Der Rechner am Mac kann ziemlich viel umrechnen, auch Währungen. Christian Rentrop

7. Direkt in der Suche rechnen

Als Standard-App ist der Rechner natürlich tief im iOS- und MacOS-Betriebssystem integriert. So tief, dass Sie für eine schnelle Rechnung nicht einmal die Rechner-App bemühen müssen! Öffnen Sie einfach das Spotlight-Suchfeld unter iOS (Wisch von oben nach unten auf dem Home-Screen) oder MacOS (per ⌘␣, CMD und Leertaste) und geben Sie ihre Berechnung ein: MacOS und iOS berechnen den Wert direkt im Suchfenster, bei Klick oder Tipp auf das Ergebnis startet die Rechner-App für weitere Berechnungen.



Sollte die Funktion auf Ihrem Mac oder iPhone nicht zur Verfügung stehen, müssen Sie in den Spotlight-Einstellungen (MacOS) beziehungsweise unter „Siri & Suchen“ in den iOS-Einstellungen nachschauen, ob der Suchdienst für die Rechner-App aktiviert ist.

Eingebaute Rechner-App in Suche unter iOS. Christian Rentrop Eingebaute Rechner-App in der Suchleiste unter MacOS Christian Rentrop

8. Direkt über Siri rechnen

Wenn Sie gerade keine Hand frei haben, können Sie natürlich auch Siri bemühen, um Ihnen schnell ein Rechenergebnis zu liefern: Aktivieren Sie Siri per „Hey Siri“ oder Tastendruck und fragen Sie einfach nach dem Ergebnis, etwa: „Was sind 82 Prozent von 734?“ Siri spuckt in Sekundenbruchteilen die korrekte Lösung aus. Gerade bei Prozentrechnungen, Exponentialrechnung oder dem schnellen Umrechnen von Maßeinheiten ist das extrem praktisch. Sie lesen einen englischen wissenschaftlichen Artikel im National Geographic? „Hey Siri, wieviel Grad Celsius sind 112 Grad Fahrenheit?“ Siri spuckt das Ergebnis umgehend aus. Aber Vorsicht: Komplexere Rechnungen schafft Siri nicht, auch die Übernahme von Ergebnissen für weitere Rechnungen ist (noch) nicht möglich.

Nicht verzagen, Siri fragen Christian Rentrop

9. Umgekehrte polnische Notation verwenden

Die umgekehrte polnische Notation ist eine Möglichkeit, Berechnungen an Taschenrechnern schneller durchzuführen, da in der Regel weniger Tastendrücke benötigt werden. Zudem ist das System mit ein wenig Übung deutlich übersichtlicher als die „klassische“ Berechnung der Werte. Unter MacOS können Sie die sogenannte UPN mit dem Shortcut ⌘R in der Rechner-App aktivieren. Anschließend ist der Rechner für dieses Rechensystem eingerichtet, das mit Operanden und Operatoren arbeitet: Operanden sind die Zahlen, Operatoren die Rechenarten. Beim UPN werden zuerst die Zahlen und anschließend die Rechenart eingeben, aus 1 + 2 x 3 wird 1 2 3 x +. Was zunächst komplex klingt, wird spätestens bei der Berechnung von geklammerten Termen sehr praktisch, weil das Fehlerrisiko und die Tasteneingaben reduziert werden: Aus (3 x 3) + (2 x 4) wird nach dem UPN 3 3 x 2 4 x + und so weiter. Wer sich tiefer mit dem System beschäftigen möchte, findet in der Wikipedia eine gute Erklärung der Funktionsweise.

Umgekehrte polnische Rechnung Christian Rentrop

10. Abkürzungen per Direkteingabe verwenden

Wenn Sie häufig mit dem Rechner arbeiten, werden Sie die Möglichkeit der direkten Eingabe der Operationen per Tastatur schätzen. Dabei sind, wie am Computer üblich, die Tasten (+), (-) und (=) für basales Addieren und Subtrahieren verantwortlich (*) und (/) sind die Operatoren für Multiplikation und Division, das Prozentzeichen, na klar, steht für die Prozentrechnung. Auf diese Weise können Sie Berechnungen vor allem auf Tastaturen mit Numblock schnell und einfach durchführen.



Doch es geht noch mehr: Wenn Sie einen Wert gefolgt von einem Ausrufezeichen eintippen, erhalten Sie die Fakultät, etwa: 5! = 120. Die Taste ( p) fügt Pi (3,14…) mit bis zu 15 Nachkommastellen in die Rechenzeile ein. Mit der Taste (e) berechnen Sie den natürlichen Logarithmus eines Werts, (Shift)+(E) hilft bei der schnellen Berechnung wissenschaftlicher Notationen. Und die Taste (c) löscht alle Eingaben.