Word-Dokument in PDF am Mac umwandeln

Fertigt man seine Dokumente in Word am Mac an, ist nicht immer offensichtlich, wie man diese in ein PDF-Format verwandelt. Die Export-Option ist zwar da, sie ist jedoch gut versteckt. Wir zeigen Ihnen, wie Sie leicht ein PDF-Dokument erstellen.

Von Word zu PDF mit “Speichern unter…”

Öffnen Sie Ihre gewünschte Text-Datei in Word; Nach der abschließenden Bearbeitung in der Menüleiste von Word auf “Datei”; Wählend Sie aus dem erscheinenden Menü die Option “Speichern unter…”; Klicken Sie im Finder-Fenster auf das Drop-Down-Menü am unteren Rand und wählen Sie dort die Option “PDF”; Word speichert das Dokument im PDF-Format im Ordner, der sich im Finder einblendet, und unter dem Namen, den Sie dem Word-Dokument vergeben haben.

Word-Dokument als PDF per Speicher-Menü exportieren Halyna Kubiv

Achtung, im gleichen “Datei”-Menü gibt es noch die Option “Freigeben” und “Als PDF senden”. Der Nachteil dieser Optionen ist, dass das System das Word-Dokument ins PDF umwandelt, aber sofort in eine neue E-Mail einbettet. So müssten Sie gegebenenfalls die Datei aus der Mail noch auf den Schreibtisch oder den Finder ziehen, um sie nachhaltig zu speichern.

Von Word zu PDF mit Mac-Bordmitteln

Öffnen Sie Ihre gewünschte Text-Datei in Word; Drücken Sie gleichzeitig ⌘P, oder öffnen Sie aus der Menüleiste das gleiche Menü “Datei” und dort “Drucken”; Im erscheinenden Vorschaufenster öffnen Sie das Drop-Down-Menü in der unteren linken Ecke, die als “PDF” bezeichnen ist; Wählen Sie aus der erscheinenden Liste die Option “Als PDF speichern…”, das Ergebnis ist das gleiche wie beim Verfahren in Word, von uns oben beschrieben.