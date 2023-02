Wie Apple mit der Apple Watch Nutzer erziehen will

Sumbul Desai ist mittlerweile ein bekanntes Gesicht für Apple-Watch-Fans: Apples Vizepräsidentin präsentiert zuweilen neue Gesundheits- und Fitness-Funktionen der Apple Watch. So hat sie bei der WWDC 2019 neue Auswertungsfunktionen von watchOS 6 vorgestellt, bei der Apple Watch Series 6 hatte sie die Messung des Blutsauerstoffs erklärt.

Auf ihrer Reise nach Indien hat sie im Interview mit “The Hindu Business Line” über Gesundheit, Privatsphäre und die Apple Watch gesprochen (via 9to5mac). Die Journalisten haben gefragt, ob Apple bald Sensoren implementiert, die den Blutzuckerspiegel direkt am Handgelenk messen. Indien ist demnach “die Diabetes-Hauptstadt der Welt”. Desai wies darauf hin, dass der Bereich sehr wichtig sei, verlangt aber recht viel Forschung im Hintergrund. Erst letzte Woche sind die Nachrichten durchgesickert, dass Apple ein wichtiger Durchbruch in Sachen nicht invasive Blutzuckermessung gelungen sei.

Apple setzt auf Evidenz – gesunde Lebensführung muss von alleine kommen

Desai hat im Interview etwas über die Probleme der Apple Watch und der Gesundheitsstrategie von Apple gesprochen. Apple versuche demnach nur Neuerungen vorzustellen, die Evidenz basiert sind und die Forschungsgrundlage dazu solide ist. Das Hauptproblem und das eigentliche Ziel der Apple Watch sei, das Verhalten der Menschen so zu ändern, dass sie gesünder leben, sich mehr bewegen und mehr. Auch praktizierende Ärzte müssen sich auf die neue Technologie einstellen: Apple, oder genauer gesagt die gesamte Gesundheitstechnologie stehe laut Desai noch am Anfang, man müsse mit den Geräten auch Ärzte zur Änderung bewegen. Wenn dann ein Fitness-Gerät bei den Menschen Krankheiten verhindere, sei das der größte Einfluss überhaupt.

Auf den Einwand, dass die Apple Watch recht teuer sei, und nur Wohlhabende sich sie leisten könnten, antwortet Sumbul Desai, dass die Apple Watch nicht als Gesundheitspfleger gedacht sei, dafür sind andere Institutionen verantwortlich. Mit der SE-Reihe versucht man jedoch, die Geräte für breitere Nutzerschaft zu demokratisieren. Apple spendet auch Geräte für interessante Studien, die Teilnehmer erhalten dabei Apple Watches kostenlos.

