Dieses Zubehör brauchen alle iPad-Besitzer

Logitech Crayon digitaler Zeichenstift für iPad orange

Der Touchscreen des iPads ist ausgezeichnet. Die virtuelle Tastatur funktioniert hervorragend, per Fingerspitzen kann man sogar recht gut Bilder malen oder Stellen in einem Text markieren. Das geht aber noch besser! Für manche Aufgaben ist ein Pencil einfach präziser und mit einem Stift gelingt das schnelle Markieren von Textstellen in einem PDF oder das Herumexperimentieren mit Apples neuem Tool Freeform einfach ideal.

Welchen Stift soll man aber empfehlen? Der Apple Pencil der ersten Generation (für iPad 9 und 10) oder der zweiten Generation (für iPad Mini, iPad Air, iPad Pro) sind eigentlich erste Wahl, für viele Anwender genügt aber nach unserer Meinung eine günstigere Lösung. Empfehlen würden wir den Crayon von Logitech, den es wahlweise in Orange oder Grau gibt. Das Modell in Orange gibt es schon für knapp 50 Euro, also knapp die Hälfte des Apple-Modells. Der Nachteil gegenüber dem Apple-Original, er ist weniger elegant und nicht druck sensitiv – sie können also nicht durch die Stärke des Drucks die Linienstärke bestimmen. Für Künstler ist deshalb der Apple Pencil deshalb vorzuziehen, für das Markieren oder Notizen genügt ein Crayon. Ein weiterer Unterschied zum Apple Pencil: Der Crayon hat einen Ein- und Ausschaltknopf.