Neues Whatsapp-Feature für iOS: Sticker aus eigenen Fotos erstellen

Laut Emojipedia gibt es aktuell über 3000 Emojis, doch die Bildchen sind in manchen Situationen zu platt, um etwas im Chat auszudrücken. Dafür kann man nun in Whatsapp Sticker aus eigenen Fotos erstellen.

WABetainfo hat herausgefunden, dass Whatsapp seit der Version 23.3.77 still und heimlich eine neue Funktion herausgebracht hat, mit Version 27.3.82 hat Whatsapp die neue Sticker-Funktion Mitte April auch offiziell in den Versionshinweisen angekündigt, sodass sie für alle Nutzer:innen verfügbar sein müsste. Falls nicht, überprüfen Sie den App Store nach Updates für Whatsapp. Die Grundvoraussetzung ist aber ein iPhone mit iOS 16, da nur die neueste Version von iOS Motive in den Fotos freistellen kann.

So erstellen Sie beliebige Whatsapp-Sticker aus eigenen Fotos:

Wählen Sie ein Foto mit dem gewünschten Motiv aus der Foto-Mediathek auf dem iPhone

Tippen Sie länger auf das Motiv, bis eine Animation erscheint

Bleiben Sie mit dem Finger noch etwas auf dem Motiv, dann erscheinen die beiden Optionen „Kopieren“ und „Teilen“

Ab hier ist es egal, welche von den beiden Optionen man auswählt, alle beiden befördern das ausgeschnittene Motiv in die Zwischenablage

Öffnen Sie den gewünschten Whatsapp-Chat und fügen Sie das ausgeschnittene Motiv ein

Es verwandelt sich automatisch in einen Sticker und zeigt Ihnen eine Vorschau

Hält man den Finger länger auf einem Motiv, stellt iOS 16 das Objekt frei. Halyna Kubiv

