Vermeiden Sie diese 10 Fehler beim iPhone-Kauf

Im Jahr 2007 trat Apple mit dem ersten iPhone an, um die Welt zu verändern. Heute, 16 Jahre und 13 Modellreihen später kann man sagen: Die Mission ist geglückt. Smartphones sind zum Symbol für das Informationszeitalter geworden und längst auch in den Händen von Kindern und Senioren auf der ganzen Welt angekommen.

Nur einen Nachteil kann man aus solcher Popularität ableiten: Es gibt heute viele verschiedene Modelle mit unterschiedlicher Ausstattung, allerlei Zubehör, lange Feature-Listen, schwankende Preise und vieles mehr, was den Kauf unübersichtlich macht. Wenn Sie sich nach einem neuen iPhone umsehen, sollten Sie diese Fehler definitiv vermeiden.

Apple iPhone 14 Pro 128 GB space schwarz

Fehler 1: Unbedingt ein Pro-Modell haben wollen

Die bessere Ausstattung, aber auch das geschickte Marketing von Apple machen es attraktiv, beim Kauf eines neuen iPhones nur an die Pro-Modelle zu denken. Klar, „Pro“ klingt gut und die Feature-Liste liest sich besser.

Der damit verbundene Aufpreis ist aber happig und wenn man genau hinsieht, dann wird der Funktionsvorsprung der Pro-Serien zumindest für manche Nutzer eher zum Funktionsvorsprüngchen: Auch bei den normalen Modellen erhalten Sie satten Speicher mit bis zu 512 GB, bekommen mittlerweile 6 GB Arbeitsspeicher und können neue Kamera-Features nutzen.

Und auch, wenn die Displaygröße bei der Kaufentscheidung natürlich wichtig ist, so steht auch ohne „Pro“ viel Diagonale zur Verfügung: Etwa 6,68 Zoll beim iPhone 14 Plus.

Aktuell bester Preis: iPhone 14 Plus in Polarstern mit 128GB:

Bei der Displayhelligkeit gibt es aber durchaus Unterschiede, dazu kommen wir jetzt.

Fehler 2: Nicht auf die Displaytechnik achten

Die Displays der verschiedenen iPhone-Modelle sind eigentlich nur dann gleich, wenn die Geräte ausgeschaltet sind. Im aktiven Zustand bringt es die Pro-Serie im Freien mittlerweile auf eine Leuchtdichte von 2.000 nits, im HDR-Modus sind es bei der Pro-Reihe immer noch 1600 nits. Das normale iPhone 14 (inklusive Plus) schafft da nur auf 1.200 nits.

Auch die Notch wurde bei den Pro-Modellen durch die neue Dynamic Island ersetzt, die steht Nutzern der Standardserie noch nicht zur Verfügung – auch wenn sich das mit dem iPhone 15 hoffentlich ändern wird. Die Bildwiederholung erreicht bei den Pro-Modellen bis zu 120 Herz, während das iPhone 14 und das iPhone 14 Plus nur auf 60 Herz stemmen. Wichtiger Bonus: Die Pro-Reihe kann die Bildwiederholung auf bis zu 1 Herz drosseln, um Energie zu sparen und punktet mit einem Always-On-Display.

Fehler 3: Nicht bei seriösen Händlern kaufen

Im Internet wird viel gefälscht – so auch manche attraktiven Deals und Verkaufsangebote. Wenn Sie bei privaten Verkäufern auf eBay einen tollen Preis fürs iPhone finden oder wenn Sie in einem Webshop gelandet sind, der Ihnen verdächtig vorkommt, dann ist Vorsicht geboten: Womöglich stehen Sie kurz vor einer Abzocke. Selbst gute Bewertungen können auf eBay in die Irre führen, wenn da jemand einen ehemals seriösen Account gehackt hat.

Auch in Webshops muss man allzu guten Preisen mit Skepsis begegnen – zumal es beim iPhone ja nicht um kleine Summen geht. Am besten kaufen Sie nur bei seriösen Anbietern, die Zuverlässigkeit von Webshops können Sie beispielsweise bei Trusted Shops überprüfen.

Fehler 4: Beste Konnektivität von der Pro-Serie erwarten

Wer davon ausgeht, dass er mit den iPhones der Pro-Serie die besten und schnellsten Verbindungsmöglichkeiten hat, der muss noch einmal ins Datenblatt gucken: Die Geräte setzen nämlich auf die gleichen Standards, darunter das nicht mehr hochaktuelle Wi-Fi-6. Sie verfügen auch über die gleiche Geschwindigkeit beim Lightning-Kabel und nutzen denselben Bluetooth-Standard 5.3.

Aktuell bester Preis: iPhone 14 Pro in Schwarz mit 128 GB

Fehler 5: Keine Schutzhülle kaufen

Ceramic Shield hin oder her: Auch das kratzfeste und robuste Display neuester iPhones ist nicht unzerstörbar – oder unzerkratzbar. Wer lange Freude an seinem neuen iPhone haben möchte, kommt deswegen nicht um eine vernünftige Schutzhülle herum.

Die gute Nachricht: Dafür gibt es heute jede Menge Auswahl. Solche Kunststoff-Schilde sind leicht, preiswert und lassen sich oft unscheinbar am Gerät anbringen. Wenn das iPhone dann doch einmal herunterfällt oder man es mit dem Schlüsselbund in die gleiche Tasche landet, ist man für so ein Upgrade schnell dankbar.

Hier stellen wir Ihnen die besten Schutzhüllen für das iPhone 14 oder für das iPhone 13 vor.

Fehler 6: Apple Care+ verschmähen

Zusätzlich zur gesetzlich vorgeschriebenen Gewährleistung erhalten Sie beim Kauf neuer Apple Produkte ein Jahr lang das sogenannte Apple Care. Damit können Sie Schäden oder Mängel am Gerät relativ einfach von Apple beheben lassen, auch wenn die erst nach dem Kauf entstanden sind.

Weil ein Jahr recht kurz ist, können Sie diese spezielle Garantie mit Apple Care+ auch kostenpflichtig verlängern und sich gegen Diebstahl, Beschädigungen durch Herunterfallen und vieles mehr absichern. Für eine kleine Zusatzgebühr haben Sie dann Anspruch auf unbegrenzte Reparaturen bei unabsichtlichen Beschädigungen. Alle wichtigen Infos zu Apples eigenem Garantieprogramm finden Sie hier.

Fehler 7: Kamera-Features des iPhone 14 Pro Max überschätzen

Sieht man sich die Feature-Liste von Kameras der iPhones 14 Pro und 14 Pro Max an, stellt man fest: Da gibt es gar keine Unterschiede mehr. Die Auflösung, das 12 MP Ultraweitwinkel-Objektiv und Extras wie der Adaptive True Tone Blitz sind auf beiden Modellen identisch.

Fehler 8: Rechenwunder vom A16 Bionic Chip des iPhone Pro und Pro Max erwarten

Das müssen wir relativieren: An sich dürfen Sie durchaus Rechenwunder von Apples neuestem Bionic Chip erwarten, der Rechenkern ist nämlich ein beeindruckendes Kraftpaket, das neue Maßstäbe setzt. Der A16 Bionic Chip (iPhone 14 Pro und Pro Max) ist aber nicht sehr viel besser als der A15 Bionic Chip des iPhone 14 und 14 Plus.

Auch der „alte“ Chip hat 6 Kerne (bzw. 16 neurale Kerne) und bringt so viel satte Rechenpower mit, dass man den Leistungsunterschied der Chips ohne Benchmark kaum feststellen kann. Weil das iPhone 14 jetzt auch die leistungsfähige GPU des iPhone 13 Pro an Bord hat, zeigt sich das Smartphone auch beim Gaming tadellos.

Fehler 9: Kein Ladegerät dazu kaufen

Der großen Freude beim Auspacken eines neuen iPhones steht zumindest bei Modellen der Serie 14 heute eine kleine Enttäuschung gegenüber: Apple gibt den Smartphones nämlich ab Werk kein Ladegerät mehr mit auf den Weg. Wer dann nicht schon einen passenden Adapter Zuhause hat, muss nachkaufen: Eine Liste der besten und preiswertesten Ladegeräte für das iPhone 14 (Pro) haben wir hier für Sie zusammengestellt.

Fehler 10: Neueste Kamera-Funktionen unterschätzen

Zwischen dem iPhone 14 Pro und dem 14 Pro Max gibt es in Sachen Kamerafunktionen zwar keinen Unterschied mehr, das sieht im Vergleich mit den Modellreihen 14 und 14 Plus aber anders aus. Neben dem offensichtlichen Vorsprung einer 48-MP-Kamera (nur 12 MP beim iPhone 14 und 14 Plus) können die Pro-Modelle auch detailreiche Makro-Fotos knipsen und bei schlechten Lichtverhältnissen deutlich besser arbeiten. Das liegt am sogenannten „Pixel Binning“, bei dem benachbarte Bildpunkte miteinander verschmolzen werden. Dank LiDAR-Scanner können die Pro-Modelle im Nachtmodus sogar Portraitfotos aufnehmen.

Tipp: Beim Wechsel zu einem neuen iPhone sollten Sie Daten auf dem alten Gerät sichern. Wie das geht, und wie sich solche Backups platzsparend exportieren, erklären wir hier.

iPhone-Kaufen mit knappem Budget – mit diesen Tipps sparen Sie bare Münze

Die UVP für das iPhone 14 Pro Max mit 1 TB beträgt laut Apple aktuell 2.099 Euro – eine ganze Stange Geld. Um in den Genuss der vielen Vorzüge im Apple-Universum zu kommen, müssen Sie aber nicht zum teuersten und größten Modell der Serie greifen. Mit diesen Tipps kommen Sie preisgünstig an ein neues iPhone:

Ein kleineres Modell wählen: Wenn es nicht unbedingt das größte Apple-Flaggschiff mit dem mächtigsten Speicher sein muss, dann können Sie beim iPhone-Kauf gutes Geld sparen, indem Sie sich für eine kleinere Variante mit moderater Ausstattung entscheiden. Dabei bekommen Sie ja immer noch ein leistungsfähiges Spitzengerät. Zum Vergleich: Die UVP des iPhone 14 Pro mit 256 GB liegt bereits 670 Euro unterhalb des iPhone 14 Pro Max mit 1 TB.

Aktionstage oder -Wochen abwarten: Elektronik-Fachhändler wie MediaMarkt oder Saturn veranstalten regelmäßig „Apple Days“ oder sogar eine „Apple Week“. Das iPhone und viele anderen Apple-Produkte sind dort dann besonders günstig zu haben. Dazu kommt jedes Jahr der Black Friday, bzw. die Black Week im November, iPhones bekommen Sie da bei vielen Händlern besonders preiswert.

Ein älteres Modell wählen: Schon kurz nach dem Release neuer iPhone-Modelle sinken die Preise für Vorgängerversionen deutlich. Dabei sind das noch lange keine schlechten Geräte. Aktuell verspricht zum Beispiel auch das iPhone 13 noch jede Menge Smartphone-Spaß auf technisch hohem Niveau.

Ein gebrauchtes Gerät kaufen: Apple-Produkte zeichnen sich durch hervorragende Verarbeitung aus, das macht sie robust, langlebig – und optimal fürs Weiterverkaufen. Mittlerweile gibt es den Refurbished Store für gebrauchte und instandgesetzte Apple-Produkte auch in Deutschland. In der Regel gibt Apple sogar eine neue Garantie auf solche Produkte. Hier gibt’s weitere Info zum Refurbished Store.