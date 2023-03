Apples geheimes Machine-Learning-Team in Aachen

Wenn Sie mal die Übersetzungs-App oder die automatisierte Übersetzung in Safari genutzt haben, kann es sein, dass der dafür zuständige Entwickler näher sitzt als Sie vermuten: Apple hat nämlich in den vergangenen Jahren ein Entwickler-Team in Aachen aufgebaut, das sich um diese und weitere verwandten Funktionen kümmert.

Entdeckt haben wir das Team über Apples Job-Anzeigen: Seit Ende August bzw. Mitte September sucht Apple Interns, also Trainees, für sein Machine Learning und AI Team in Aachen. Die gleichen Anzeigen wurden auf Linkedin erst vor zwei Wochen geschaltet.

Wer das Team in Aachen leitet – und was es leistet

Apples Aachener Team ist offenbar um Matthias Paulik aufgebaut, Paulik studierte an dem Karlsruher Institute of Technology, seit 2014 ist er der Abteilungsleiter von Apples Machine Translation. Es ist dann nicht schwer, seine Kollegen direkt vor Ort zu finden: Matthias Sperber ist seit 2019 bei Apple dabei, Stephan Peitz – seit 2017, ebenfalls im gleichen Team, Youssef Oualil konzentriert sich auf Siri, Jonas Lööf ist ein Machine Learning Engineer im gleichen Team, Christian Gollan ist von Nuance zu Apple gewechselt, sein Spezialgebiet ist wohl automatisierte Spracherkennung.

Mit der iPhone-Kamera übersetzen – so funktioniert es und so gut ist das Ergebnis

Aktuell konzentriert sich das Team auf die Übersetzungs-Funktionen in iOS und macOS, das zeigen die aktuellen Publikationen bei Reseach Gate von den Team-Mitgliedern. Die Ergebnisse ihrer Arbeit kann jeder iOS-Nutzer sehen: Seit iOS 14 gibt es auf dem iPhone eine Übersetzungs-App, die in manchen Szenarios sogar offline funktionieren kann. Im selben Jahr hat Apple eine automatische Übersetzung der Safari-Seiten gebracht. Seit iOS 15 ist die Übersetzungsfunktion systemweit implementiert, dafür muss man nicht mehr in die Übersetzungs-App wechseln. Auch die eingebaute Texterkennung “Live Text” bietet nach Wunsch Übersetzungen, Apple hat versprochen, die Funktion auf Videos auszurollen. Der nächste Schritt wäre, Live Captions bei Facetime-Unterhaltungen zu übersetzen. Das wird noch dauert, derzeit sind erst die Live-Untertitel in Beta.