Die besten NAS für den Mac 2023

Es gibt drei Arten von Speichergeräten, die Sie mit Ihrem Mac verwenden können. Neben externen Speichergeräten wie SSDs und Festplatten, können Sie auch den Cloud-Speicher verwenden, um von überall aus auf Ihre Daten zuzugreifen. Die dritte Art von Speicher ist ein NAS (Network-Attached Storage). Ein NAS-Laufwerk ist eine gute Lösung, wenn Sie nach einer gemeinsamen Speicherlösung für ein Team von Mitarbeitern in einem Büro suchen oder wenn Sie Ihren Mac sichern möchten, ohne ihn an ein Laufwerk anschließen zu müssen.

Lesetipp: NVMe SSDs für Thunderbolt 3 und USB 4 im Test

Die Verwendung eines NAS für Ihre Dateien bedeutet, dass Sie nicht auf eine gute Internetverbindung angewiesen sind, dass Sie Ihre Daten nicht auf einen externen Dienst hochladen und dass Sie (im Allgemeinen) kein monatliches Abonnement zahlen müssen. In diesem Artikel stellen wir die besten NAS-Laufwerke für Mac-Besitzer vor.

Lesetipp: Die besten Cloud-Storage-Dienste für Apple-Benutzer

Beste NAS für den Mac 2023

Western Digital My Cloud Home – Beste Lösung insgesamt Preis beim Test: $169.99 (4TB), $269.99 (8TB) Aktuell bester Preis: Bei der My Cloud-Reihe von Western Digital haben Sie die Qual der Wahl: Es gibt mehrere Modelle für Privatanwender und kleine Unternehmen sowie eine Reihe von Expert- und Pro-Modellen für größere Unternehmen. Die ursprüngliche My Cloud mit nur einem Laufwerk ist zwar schon etwas in die Jahre gekommen, aber es gibt sie immer noch und sie ist äußerst erschwinglich. Das hier gezeigte neuere Modell My Cloud Home ist zwar etwas teurer, dafür aber schneller und bietet zusätzliche Funktionen wie die Unterstützung für die Plex Media Server Software (obwohl das für Mac-Benutzer wahrscheinlich kein Muss ist). Das NAS gibt es in verschiedenen Ausführungen, 8 TB Speicher sollten für die meisten Haushalte sowie für kleine Büros und Selbstständige mehr als ausreichend sein. Das schlanke, weiß-silberne Gerät hat ein elegantes Design und ist nur 2 Zoll breit, sodass es problemlos auf dem Schreibtisch oder in einem Regal in der Nähe des Routers Platz findet, ohne zu viel Platz zu beanspruchen. Es gibt auch ein größeres Modell mit zwei Laufwerken, die My Cloud Home Duo, die mit zwei passenden Laufwerken ausgestattet ist und deutlich mehr Speicherplatz bietet. Dieses Modell bietet RAID 1-Spiegelung für zusätzlichen Datenschutz, aber wenn Sie anspruchsvollere RAID-Funktionen sowie die Möglichkeit, Laufwerke selbst zu installieren und zu entfernen, wünschen, müssen Sie zu den Modellen My Cloud Expert oder My Cloud Pro greifen. Western Digital leistet immer gute Arbeit bei der Mac-Unterstützung, und die My Cloud Home ist da keine Ausnahme, mit Apps, die eine Reihe von Aufgaben schnell und einfach erledigen. Die iOS-App kann automatische Backups Ihrer Fotos und Videos durchführen, während Sie mit der Mac-App Time Machine für Ihre Backups verwenden können (und es sind auch Mac- und Windows-Versionen der Apps verfügbar). Es gibt auch einige nette Details, wie etwa die Möglichkeit, mit einem Rechtsklick auf einen Ordner auf Ihrem Mac den Inhalt dieses Ordners automatisch mit My Cloud Home zu synchronisieren. Das ist besonders praktisch für Leute, die zusätzlich zur Time-Machine-Sicherung eine weitere Sicherung ihrer aktuellen Arbeitsdateien oder Projekte wünschen. Sie können auch mit der rechten Maustaste auf eine Datei klicken, die auf My Cloud Home gespeichert ist, und einen Download-Link senden, um diese Datei schnell mit Freunden oder Kollegen zu teilen. Und wenn Sie auch einen Online-Sicherungsdienst wie Dropbox nutzen, können Sie die Inhalte Ihres Dropbox-Kontos auch mit My Cloud Home synchronisieren. Sie können sogar Fotos und Alben von Facebook auf dem Laufwerk sichern, wenn Sie das möchten. Es gibt ein paar kleine Schwachstellen. Sie können nicht einfach auf das Symbol des Laufwerks auf dem Mac-Schreibtisch doppelklicken, um das Laufwerk zu öffnen und dann per Drag-and-drop Ordner oder Dateien auf das Laufwerk zu kopieren. Aus irgendeinem Grund müssen Sie stattdessen das Pulldown-Menü der App öffnen und den Inhalt des Laufwerks über die App anzeigen. Sie können auch keine individuellen Benutzerkonten auf dem Mac erstellen, sodass Sie gezwungen sind, die App auf einem iPhone oder iPad zu verwenden, wenn Sie andere Personen einladen möchten, ihre eigenen persönlichen Ordner auf dem My Cloud Home-Laufwerk zu erstellen. Die meisten Mac-Benutzer werden natürlich ein iPhone oder iPad haben, aber wir würden es gerne sehen, wenn die Mac-App aktualisiert würde, damit Sie die My Cloud Home auch mit Ihrem Mac steuern können. Synology DiskStation DS723 – Beste Lösung für kleine Büros und das Hoe Office Preis beim Test: Fron $450 (unpopulated) Aktuell bester Preis: Viele Menschen verlassen sich heute auf Cloud-Speicher wie Apples iCloud Drive oder Dropbox für den privaten Gebrauch oder die Arbeit von zu Hause aus. Synology ist jedoch eines der wenigen Unternehmen, das noch herkömmliche NAS-Laufwerke herstellt, die physischen Speicher für Heimnetzwerke und kleine Büros bieten. Die neueste Ergänzung der Produktpalette ist die Diskstation DS723+, die ein erschwingliches und benutzerfreundliches Speichersystem bietet, das bei Bedarf in der Zukunft weiter ausgebaut werden kann. Das kompakte Laufwerksgehäuse misst nur 166 mm in der Höhe, 106 mm in der Breite und 223 mm in der Tiefe und lässt sich daher leicht auf dem Schreibtisch oder in einem geeigneten Regal aufstellen. An der Vorderseite befinden sich zwei Einschübe für Festplatten, an der Unterseite des Gehäuses zwei kleine Steckplätze für SSD-Laufwerke. Fortgeschrittene Benutzer, die ihr eigenes System konfigurieren möchten, können das DS723+ als leeres Gehäuse (unbestückt) für etwa 500 Euro kaufen und dann ihre eigene Auswahl an Festplatten- oder SSD-Laufwerken bereitstellen. Wenn Sie auf der Suche nach einem einfachen All-in-One-Speichersystem sind, verkaufen einige der Synology-Fachhändler die DS723+ auch mit bereits installierten Laufwerken (bestückt). Der Preis für “bestückte” Laufwerke hängt natürlich von der Menge des benötigten Speichers ab, aber das 8-TB-Modell, das Synology für unseren Test zur Verfügung gestellt hat, sollte etwa 800 Euro kosten. Die Preise variieren online jedoch stark, es lohnt sich also, sich umzusehen, um den besten Preis zu finden (der oben angegebene Startpreis kann je nach Speicheroptionen steigen). Auf der Rückseite des Geräts befindet sich ein Gigabit-Ethernet-Anschluss für die Verbindung mit Ihrem Heim- oder Büronetzwerk, aber die DS723+ verfügt auch über zwei Erweiterungsanschlüsse, mit denen Sie bei Bedarf auf 10-Gigabit-Ethernet aufrüsten und sogar zusätzliche Laufwerkseinschübe anschließen können, sodass Sie in Zukunft noch mehr Speicherplatz hinzufügen können. Die Handbücher von Synology mögen für Leute, die noch nie ein NAS-Laufwerk benutzt haben, etwas entmutigend wirken – es gibt ein 50-seitiges PDF nur für den ersten Einrichtungsprozess und ein weiteres 80-seitiges Handbuch, das alle Funktionen der DSM-Software (Diskstation Manager) von Synology abdeckt. Allerdings müssen Sie sich all diese Informationen nicht sofort einprägen, da es schnelle und einfache Apps für iOS, Android, Mac und PC gibt, die Ihnen bei der Einrichtung helfen können. Wir hatten überhaupt keine Probleme, die DS723+ mit unserem Büronetzwerk zu verbinden und dann die Apps zu nutzen, um unseren Mac und unser iPhone mit dem Laufwerk zu verbinden. Western Digital My Cloud EX2 Ultra – Die schnelle und einfache Option Preis beim Test: From $150.99 (unpopulated) to $1,299.99 (28TB) Aktuell bester Preis: Das My Cloud Home-Laufwerk von Western Digital (siehe oben) bietet eine schnelle und einfache Option für Heimanwender, die mit NAS-Laufwerken und Netzwerktechnologie nicht vertraut sind. Das Unternehmen bezeichnet es nicht einmal als “NAS-Laufwerk”, sondern wählt stattdessen die benutzerfreundlichere Bezeichnung “Personal Cloud”. Wenn Sie sich mit Fachausdrücken wie NAS und RAID etwas wohler fühlen, sollten Sie stattdessen die My Cloud EX2 Ultra aus der “Expert”-Reihe von WD wählen. Die EX2 Ultra ist ein kompromissloses NAS-Laufwerk mit zusätzlichen Funktionen und Anpassungsoptionen, das dennoch erschwinglich genug für Privatanwender oder Selbstständige wie Fotografen oder Designer ist, die ein wirklich zuverlässiges Sicherungslaufwerk für wichtige Arbeitsdateien benötigen. Es handelt sich um ein Laufwerk mit zwei Einschüben, das zwei separate Festplatten aufnimmt und es Ihnen ermöglicht, die obere Abdeckung zu entfernen, damit Sie die Laufwerke für Reparaturen oder das Hinzufügen von mehr Speicherplatz in der Zukunft herausnehmen können. Sie können die EX2 Ultra mit einem Paar vorinstallierter Laufwerke kaufen, wobei die Preise je nach ausgewähltem Speicherplatz stark variieren. WD liefert seine leistungsstarken Red Drives und 1 GB Arbeitsspeicher mit, damit der EX2 Ultra mehrere Aufgaben bewältigen kann, wenn verschiedene Personen das Laufwerk gleichzeitig im Netzwerk verwenden. Der EX2 Ultra verfügt über einen Gigabit-Ethernet-Anschluss für die Verbindung mit Ihrem Netzwerk und zwei USB-Anschlüsse, an die Sie ein externes USB-Laufwerk für zusätzlichen Speicherplatz anschließen können. Alternativ können Sie das EX2 Ultra auch “unbestückt” kaufen – also ohne Laufwerke – und dann Ihre eigenen Laufwerke für Ihre speziellen Anforderungen bereitstellen. Dies ist die beste Option, wenn Sie in Zukunft zusätzlichen Speicherplatz benötigen. Die Installation ist denkbar einfach: Die obere Abdeckung lässt sich auf Knopfdruck öffnen und gibt den Blick auf die internen Laufwerksschächte frei. Durch die Verwendung von zwei separaten Festplatten kann die EX2 Ultra auch als RAID-Laufwerk verwendet werden, entweder mit RAID 0 – was die Leistung durch Aufteilung der Dateien auf beide Laufwerke – “Striping” genannt – verbessert, oder mit RAID 1 “Mirroring”, bei dem für zusätzliche Zuverlässigkeit separate Kopien Ihrer Dateien auf jedem Laufwerk erstellt werden. Wenn Sie Ihre wichtigen Dateien noch besser schützen möchten, können Sie Ihre Daten von der EX2 Ultra auch auf einer externen Festplatte sichern, die an einen der USB-Anschlüsse angeschlossen ist. Trotz all dieser zusätzlichen Funktionen ist die Einrichtung der EX2 Ultra sehr einfach, da das Laufwerk Time Machine für die automatische Sicherung von Dateien von Ihrem Mac unterstützt. Außerdem gibt es eine My Cloud-App für iOS/iPadOS und Android, mit der Sie Dateien auch mit Nicht-Apple-Geräten sichern und freigeben können. Die App ermöglicht den Fernzugriff auf das Laufwerk über das Internet. Für Macs und PCs ist auch eine Webbrowser-Schnittstelle verfügbar, über die fortgeschrittene Benutzer RAID-Einstellungen und Funktionen wie den FTP-Server konfigurieren und das Laufwerk sogar als “iTunes-Server” für das Streaming von Musik über Ihr Netzwerk verwenden können. Sie sollten jedoch die Änderungen des Software-Updates My Cloud OS 5 prüfen, das einige neue Funktionen hinzufügt, aber die Kompatibilität mit einigen Webdiensten verringert. Synology DS420+ – Ideal für Fotografen und Heimanwender Pro Vier Laufwerksschächte

Gute Performance Kontra Hoher Preis Synology arbeitet stetig an der Weiterentwicklung seiner Diskstation. Wobei die Hauptarbeit hier nicht in der Hardware, sondern in der Software geleistet wird. Die Hardware wird alle zwei Jahre auf den aktuellen Stand gebracht und bietet wenige Überraschungen. Die Innovationen stecken in der Software. Ob Virtualisierung, Medienverwaltung oder Backup. Die Möglichkeiten sind riesig und dabei sind wir noch gar nicht detailliert auf die Office-Funktionen eingegangen. Eben das ist es, was ein modernes, nachhaltiges Produkt ausmacht. Man muss nicht alle paar Jahre neue Hardware kaufen, sondern holt sich die nötigen Funktionen mit einem kostenlosen Softwareupdate. Diesen Service erkauft man sich durch einen etwas höheren Preis als bei den Mitbewerbern, zahlt sich aber am Ende durch eine längere Laufzeit der Hardware wieder aus. Die Power des DS420+ zeigt sich in einer schnelleren Reaktion beim DSM und beim Transfer über das Netzwerk. Greift man dann noch mit mehreren Anwendern gleichzeitig auf die Diskstation zu oder muss diese viele Aufgaben gleichzeitig abarbeiten, schlägt die Stunde der Plus Modelle zu denen die DS420+ gehört. Die DS420+ ist quasi der Einstieg in die professionellen NAS-Systeme. Warum Einstieg? Weil ein NAS mit vier Laufwerksschächten selbst im privaten Umfeld kein Luxus ist. Selbst wenn man nur zwei Laufwerke zu Beginn einsetzen möchte, ergibt es Sinn, für den späteren Ausbau zwei freie Laufwerksschächte zu hab Lesen Sie unseren Test: Synology DS420+ Leergehäuse

Was bei einem NAS-Laufwerk zu beachten ist

Im Folgenden finden Sie einige wesentliche Merkmale, auf die Sie bei der Auswahl eines NAS-Laufwerks für Ihren Mac achten sollten.

Time-Machine-Unterstützung

Eine der großartigsten Funktionen von macOS ist Time Machine, die Software, die tief im System verankert ist und still und leise jede Stunde automatisch den gesamten Inhalt Ihrer Mac-Festplatte sichert.

Wenn Sie versehentlich eine Datei löschen, können Sie zurückgehen und alle früheren Versionen dieser Datei überprüfen, die Sie in der Vergangenheit gesichert haben. Und wenn sich Ihr Mac merkwürdig verhält und Sie glauben, dass Sie mit Malware infiziert wurden, können Sie Ihren Mac einfach neu starten und mit Time Machine das gesamte macOS in einem früheren, unversehrten Zustand wiederherstellen.

Um Time Machine verwenden zu können, brauchen Sie natürlich eine externe Festplatte, die an Ihren Mac angeschlossen ist und auf der Sie alle alten Backups speichern können. Festplatten sind heutzutage ziemlich billig, aber da wir alle immer mehr Desktop-Computer, Laptops und mobile Geräte besitzen, wird es nicht nur teuer, sondern auch ziemlich unpraktisch, für jedes einzelne Gerät zu Hause oder im Büro eine eigene Sicherungsfestplatte zu kaufen. Die Antwort auf dieses Problem ist ein NAS-Laufwerk.

Die meisten NAS-Laufwerke sind “Mac-kompatibel” – aber nicht alle sind sozusagen “Mac-freundlich”. So erlauben beispielsweise nicht alle NAS-Laufwerke die Verwendung von Time Machine zur Erstellung von Sicherungskopien über das Netzwerk. Die Unterstützung von Time Machine ist also eine wichtige Funktion, auf die Sie achten sollten, wenn Sie den Kauf eines NAS-Laufwerks für die Verwendung mit einem oder mehreren Macs erwägen.

Benutzerkonten und Freigabe

Eine weitere wichtige Funktion ist die Möglichkeit, individuelle Benutzerkonten einzurichten, so dass jede Person in Ihrem Haus oder Büro ihren eigenen privaten Bereich auf dem NAS-Laufwerk zur Speicherung ihrer persönlichen Dateien haben kann. Gleichzeitig ist es aber auch praktisch, “Freigaben” zu erstellen, also öffentliche Ordner, die von allen gemeinsam genutzt werden können – beispielsweise zum Speichern von Musik oder Fotos für die ganze Familie.

Lesetipp: So richten Sie die gemeinsame iCloud Foto Mediathek auf dem Mac ein

Bei den meisten NAS-Laufwerken ist dies möglich, aber manchmal braucht man ein wenig Netzwerk-Know-how, um herauszufinden, wie die einzelnen Laufwerke diesen Prozess handhaben (und einige Laufwerke, wie etwa die längst eingestellte Time Capsule von Apple, ignorieren diesen Aspekt ganz und konzentrieren sich auf die grundlegende Aufgabe, Time Machine-Backups zu verwalten).

Unterstützung für mobile Geräte

Und natürlich sollten Sie auch überprüfen, ob Ihr neues NAS-Laufwerk eine App für Ihr iPhone oder iPad bietet. Die meisten von uns neigen heute dazu, iCloud zur Sicherung von Fotos, Videos und anderen Dateien von unseren Mobilgeräten zu verwenden, aber es kann Ihnen zusätzliche Sicherheit geben, wenn Sie wissen, dass Sie eine Ersatzsicherung auf Ihrem NAS-Laufwerk haben, falls etwas schief geht.

Ein gutes NAS-Laufwerk ermöglicht es Ihnen auch, Ihre Fotos und Videos mit anderen Personen zu teilen, indem Sie sie über Ihr Netzwerk auf Mobilgeräte streamen. Möglicherweise bietet es sogar eine Fernzugriffsoption, die es Ihnen ermöglicht, Dateien über das Internet abzurufen, wenn Sie nicht zu Hause sind (eine Funktion, die von den Herstellern oft als “persönliche Cloud” bezeichnet wird).

Viele Menschen nutzen ihr NAS-Laufwerk auch als eine Art zentralen Medienserver für ihr Zuhause und streamen vielleicht Musik und Videos auf eine Spielekonsole, die an ihren Fernseher im Wohnzimmer angeschlossen ist. Mac-Benutzer sollten prüfen, ob ein NAS-Laufwerk Dateien an ein Apple TV streamen oder als “iTunes-Server” fungieren kann, indem es Ihre iTunes-/Musikbibliothek auf dem NAS-Laufwerk speichert, so dass es Musik an jeden Mac oder jedes iOS-Gerät im Netzwerk streamen kann.

Wie viel Speicherplatz benötige ich?

Das müssen Sie selbst entscheiden, aber es ist erwähnenswert, dass einige NAS-Laufwerke in diesem Punkt flexibler sind als andere.

Einige der preiswerteren NAS-Laufwerke werden mit einer eingebauten Festplatte verkauft – in der Regel mindestens 2 TB -, aber die Festplatte ist fest eingebaut und kann nicht ausgetauscht werden, sobald sie voll ist (obwohl das NAS-Laufwerk möglicherweise einen USB-Anschluss hat, an den Sie eine herkömmliche USB-Festplatte anschließen können, um zusätzlichen Speicherplatz zu schaffen). Dies ist die einfachste Option, die von den meisten Heimanwendern und kleinen Unternehmen bevorzugt wird, da Sie das NAS-Laufwerk einfach auspacken und an Ihren Router anschließen können, um loszulegen.

Die unbestückte Option

Viele NAS-Laufwerke werden jedoch “unbestückt” verkauft – ohne bereits installierte interne Festplatten – und bieten einfach zwei oder mehr leere Laufwerkseinschübe, in die Sie Festplatten Ihrer Wahl einlegen können. Diese Option ist zwar teurer, ermöglicht es Ihnen aber, das NAS durch den Kauf eigener Festplatten individuell zu gestalten und so viel Speicherplatz zu schaffen, wie Sie benötigen. Und wenn Ihnen der Speicherplatz ausgeht, können Sie die alten Festplatten einfach herausnehmen und in Zukunft neue, größere Festplatten einsetzen.

Diese Art von NAS-Laufwerken bietet in der Regel auch eine Reihe von RAID-Optionen (RAID steht für “Redundant Array of Independent Disks”), die mehrere Festplatten verwenden, um zusätzliche Leistung und Datensicherheit zu gewährleisten.